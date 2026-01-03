Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

Candidatos presidenciales reaccionan a anuncio de Nicolás Maduro .Foto: Canal N / EFE / Andina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país será el encargado de administrar Venezuela, luego de que se confirmara la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa.

Al respecto, políticos peruanos se han prenunciado a lo largo de la jornada de hoy, sábado 3 de enero. Infobae Perú dialogó con tres candidatos presidenciales para conocer su postura.

Libertad Popular opina

Para Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular, señala que carece de sentido que Venezuela sea gobernada por su vicepresidenta Delcy Rodríguez, si pertenece a la misma organización criminal que sus dos cómplices principales: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

“Es evidentemente tiene que haber un grupo de venezolanos que administre el país hasta que se puedan convocar elecciones limpias, generales y tener un gobierno legítimo. No tiene sentido hacer una operación militar y dejar que el mismo cartel siga conduciendo el país”, comenta.

Sobre la migración, opina que si se produce un cambio de régimen y la economía venezolana comienza a reflotar, considera que a haber un retorno de ciudadanos a su país, ya que “Venezuela es un país lleno de posibilidades, de oportunidades, de riquezas, que está, bueno, muy venido a menos porque ha estado en manos pues de una organización criminal por veinticinco años”.

Belaunde menciona que Estados Unidos tiene que reevaluar su interés estratégico en la región porque haber “tratado a América del Sur como el patio trasero ha traído malos resultados”.

El candidato presidencial de Progresemos es paul Jaimes- Foto: Canal N

Paul Jaimes responde

El representante de Progresemos, Paul Jaimes, afirmó que era ilegítimo mantener a Nicolás Maduro como presidente, ya que no estaba garantizando la democracia.

Comenta que se encuentra esperando que la tranquilidad en Venezuela y que los migrantes que se encuentran en Perú “decidan construir nuevamente su historia y que pronto se den unas elecciones democráticas conforme a su constitución política de Venezuela para que sean soberanamente independientes por venezolanos”.

“Entonces, saludo de la democracia, saludo la caída de un dictador y espero que sea un lenguaje que se lleve por toda América Latina. No puede haber más dictaduras de personajes así. Se ha violentado los derechos humanos de muchísima gente en ese país y esperando que se restablezcan los derechos humanos de unos seres humanos buenos, no de los delincuentes”, agregó.

Mesías Guevara afirmó que los congresistas del partido tienen "su propia agenda".

Mesías Guevara

Por su parte, Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, afirmó que con el anuncio de Donald Trump se está violando la soberanía de los países y que se está alejando del derecho internacional, sobre todo de la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Eso es muy grave para la paz mundial. Y acá lo único que me queda a mí invocar es que la diplomacia internacional y global saque a relucir sus pensamientos más lúcidos y, sobre todo, con mucha sensibilidad a favor de los pueblos del mundo”, acotó.

El político aseguró que el accionar de Estados Unidos representa una “invasión que ha generado una actitud antidemocrática que viola la soberanía de un país, so protexto de buscar lo que es el tema relacionado de la paz”.

“Esto se ha convertido o se convertirá ya en un epicentro violento de violencia y hagamos votos que no tenga una escalada a nivel nacional en Venezuela y luego que eso se contagie a países vecinos como Colombia, Ecuador y también el Caribe”, dijo.

“Hay muchos factores. Uno es el tema de recursos naturales, el otro es la guerra comercial y el otro es el tema geopolítico y que ya no responde a los intereses de las naciones, de los estados, sino a ciertos grupos empresariales que están en estos momentos gobernando a nivel mundial”, añadió.