Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales el próximo año.

El 2026 marcará un año de renovación y competencia en la televisión peruana, con el lanzamiento de nuevos realities, telenovelas, formatos de humor, apuestas en periodismo y el regreso de figuras históricas. Los canales líderes han decidido reorganizar su oferta y el foco de las novedades recae en los géneros más buscados por la audiencia.

Realities y programas concursos en la pantalla chica

La tendencia de los realities seguirá consolidándose en Latina, América TV y Panamericana TV. Entre las principales apuestas, Panamericana TV lanzará ‘La Granja VIP Perú’, un formato donde celebridades convivirán en un entorno rural enfrentando retos físicos y de adaptación, bajo vigilancia continua. América TV suma ‘Gana si puedes’, conducido por Jota Benz y la chef María José Vigil, cuya dinámica pondrá a prueba habilidades de los participantes en desafíos de destreza y conocimiento.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En Latina, el regreso de ‘Me Caigo de Risa’ con José Peláez renovará la oferta de entretenimiento familiar, integrando juegos y retos cómicos en un formato internacionalmente probado. Además, el canal presentará la temporada 2026 de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’, enfrentando a los mejores imitadores del país en duelos directos, con Carlos Alcántara como jurado especial.

Ficción nacional y telenovelas

Los canales apuestan fuerte por la ficción local. Latina estrenará ‘Valentina Valiente’, protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, y sumará la historia original ‘Marisela, chica de barrio’. El canal también programará novelas turcas, manteniendo la preferencia por el género internacional.

Rodrigo Brand gue parte de la preventa de Latina. IG

América TV reforzará su catálogo con nuevas temporadas de ‘Al fondo hay sitio’, ‘Envidiosa’, ‘Los otros Concha’ —que tendrá versión digital en formato corto— y ‘Eres mi sangre’. También prepara una película basada en ‘Al fondo hay sitio’, prevista para finales de 2026 o inicios de 2027. Panamericana TV apuesta por la telenovela ‘Una Luz de Esperanza’ y el drama médico ‘Central de Médicos: Doctores en guardia’.

Humor y entretenimiento nocturno

El humor será otro de los ejes renovados. Ricardo Morán y Carlos Alcántara conducirán en Latina un late show nocturno con entrevistas, música y juegos. En ATV, tras la salida de Jorge Benavides hacia Panamericana TV, el horario sabatino de humor será asumido por Alfredo Benavides con un nuevo programa cómico y personajes como ‘El niño Alfredito’.

Alfredo Benavides reemplazará a su hermano Jorge en ATV con nuevo programa cómico los sábados. ATV

El propio Jorge Benavides liderará un nuevo show humorístico en Panamericana TV, marcando su regreso a la señal que lo vio nacer, según confirmó en la preventa. La migración de los hermanos Benavides reconfigura la oferta de humor en el horario estelar.

Programas familiares, magazines y apuestas educativas

La franja matutina y familiar también se renueva. Nelly Rossinelli se suma al magazine ‘Arriba mi gente’ en Latina, mientras que Pancho Cavera liderará un espacio enfocado en el mundo animal, buscando educar y entretener a los hogares peruanos.

Andrés Wiese vuelve a América TV con programa propio: ¿De qué trata la nueva propuesta?

América TV presenta a Rebeca Escribens en la conducción de ‘Mande quien mande’, en lugar de María Pía Copello. Además, lanza nuevos espacios de turismo y misterio con ‘Destinos’ (con Andrés Wiese) y ‘Perú Misterio’ (con Anthony Choy).

Periodismo, cobertura electoral y análisis

El año electoral imprime un sello especial en la programación informativa. ’Latina Noticias Central’, regresa con Mónica Delta y Pedro Tenorio, y liderará la cobertura de las Elecciones Generales 2026 a través del especial ‘Perú Decide 2026′.

Mónica Delta y Pedro Tenorio regresan con Latina Noticias Central.

En Willax TV, el equipo periodístico encabezado por Augusto Thorndike y Milagros Leiva asegura una cobertura independiente y el análisis de los perfiles presidenciales. El canal enfatiza la continuidad de su línea editorial y la apuesta por la libertad informativa.

Magaly Medina en suspenso sobre su futuro televisivo y Beto Ortiz regresa a Willax TV

El futuro de algunos de los rostros más emblemáticos permanece en suspenso. Magaly Medina, histórica conductora de ATV, confirmó a El Comercio que todavía no firma contrato para continuar en 2026. Medina declaró: “Todavía no he firmado. Estoy evaluando algunas cosas. Regreso a la tele, sí, regresaré. Si no firmo con ATV, definitivamente volveré por otro canal”. También se confirmó el regreso de Beto Ortiz a Willax TV.

Beto Ortiz regresa a Willax TV, mientras Magaly Medina aún no firma contrato con ATV.

Especiales deportivos y cine nacional

Para los aficionados al deporte, Latina transmitirá en exclusiva el encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami y ha firmado un acuerdo para proyectar películas peruanas taquilleras como ‘¡Asu Mare!’ y ‘A los 40′ en señal abierta. América TV asegura la transmisión de la Supercopa de España, la Copa del Rey MAPFRE y el Mundial de la FIFA 2026.