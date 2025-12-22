Perú

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

El periodista regresa a la política en el año de elecciones presidenciales, dejando de lado el temido sillón rojo

La mañana del 22 de diciembre marcó el regreso de Beto Ortiz a la televisión política peruana. Tras la última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ con Guillermo Dávila, el periodista hizo pública su vuelta a Willax con el programa ‘Beto a Saber’. Su retorno coincide con el inicio de la campaña electoral presidencial, una etapa en la que Ortiz asegura buscará que los electores dispongan de la mejor información antes de acudir a las urnas.

El anuncio de Ortiz se dio mediante un video promocional en el que lanza un mensaje cargado de ironía: “Esperen lo peor y nunca serán defraudados”. La campaña de expectativa elegida por Willax Televisión resalta su perfil directo y sin filtros.

La voz en off del canal detalla: “Porque ustedes lo pidieron, Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso, una campaña sin dinero ni promesas”. La frase final del periodista refuerza el tono provocador de su propuesta: “Porque toda promesa es deuda, yo no les prometo nada. Lo peor está por venir”.
El regreso de Ortiz se presenta como una promesa de confrontación, crítica y análisis en uno de los años políticos más intensos de la última década.

Con este retorno, el conductor propone revivir el formato de entrevistas y debates incisivos que caracterizó sus anteriores ciclos en Willax. El timing elegido no es casual: los peruanos enfrentarán una de las campañas presidenciales más polarizadas y Ortiz se posiciona como un actor dispuesto a poner temas incómodos sobre la mesa, lejos de las dinámicas de espectáculo y farándula que dominaron su programa anterior.

Beto Ortiz había anunciado el fin de El Valor de la Verdad

Durante octubre de 2025, Beto Ortiz anticipó el cierre de ‘El Valor de la Verdad’ a raíz de cambios en la dirección de Panamericana Televisión. Sus declaraciones en una entrevista para Trome, dieron cuenta de la transformación interna que atravesaba el canal y de la incertidumbre sobre su futuro profesional inmediato. Ortiz sostuvo: “No está en mis planes, no tengo claro qué haré el próximo año. ‘El Valor de la Verdad’ se acaba en diciembre”.

Al ser consultado sobre un posible salto hacia los podcasts, tendencia que ha capturado la atención de otras figuras mediáticas, Ortiz descartó cambiar de formato en lo inmediato.

La claridad con la que expuso la conclusión del ciclo televisivo reflejó su intención de cerrar una etapa sin comprometerse con productos efímeros o modas digitales: “Eso tienes que preguntarle a ella. Yo quiero seguir haciendo televisión y periodismo. ‘El valor de la verdad’ se termina este año y, seguramente, surgirán más proyectos en 2026”.
Las expectativas en torno al regreso de Ortiz apuntan a un formato renovado que responda a la coyuntura electoral, mientras el canal ajusta su programación para un año de alta competencia. (El Valor de la Verdad)

La llegada de nuevos directivos a Panamericana Televisión implicó, según Ortiz, la apertura de un escenario de ruptura y renovación en la programación. El periodista lo resumió así: “Espero que haya muchos cambios, porque Panamericana no necesita un cambio, sino una revolución”.

La reaparición de Beto Ortiz en Willax ratifica su persistencia en el escenario mediático nacional y la apuesta del canal por robustecer su oferta en tiempos de coyuntura electoral. Mientras los reflectores se apartan definitivamente del “sillón rojo”, el periodista se alista para reinsertarse en las discusiones, controversias y análisis políticos que movilizarán la agenda hasta la próxima elección presidencial.

