Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV.

La preventa 2026 de Latina TV despertó el entusiasmo de la prensa y la industria con la revelación de su renovada programación, apostando por una combinación de clásicos y formatos novedosos para un año decisivo lleno de retos y expectativas.

Entre los estrenos más llamativos está el show nocturno que reunirán, por primera vez en televisión, a dos figuras icónicas: Ricardo Morán y Carlos Alcántara.

Un espectáculo nocturno lleno de química, humor y talento

La cadena presentó el esperado spot promocional donde el dinamismo y la complicidad entre los conductores se robó la atención. Con bromas sobre sus diferentes orígenes —San Isidro y el barrio de Mirones— Morán y Alcántara presentaron la esencia del programa:

“Dos mundos imposibles de juntar hasta hoy, porque la química que construyeron en una mesa ahora tiene casa propia”, anunciaba el teaser, anticipando multitud de sorpresas para el público.

El programa se transmitirá de lunes a viernes a las 23:00 horas desde inicios de 2026, sumando una apuesta distinta al horario nocturno en la televisión peruana.

Música, entrevistas, juegos y cultura en un ambiente espontáneo

Uno de los puntos más atractivos del nuevo formato es su estructura dinámica y versátil. Ricardo Morán y Carlos Alcántara han prometido noches diferentes, combinando entrevistas con invitados de primer nivel, actuaciones musicales en vivo, juegos interactivos y desafíos, cápsulas de cultura pop y segmentos de búsqueda de talento nacional.

“Vamos a tener entrevistas, vamos a cantar, vamos a bailar, a buscar talentos en todo el Perú. La idea es entretener a esa hora”, adelantó Carlos Alcántara.

En el spot promocional, entre risas y complicidad, los conductores dejaron ver que la espontaneidad y la diversión serán la marca registrada del show.

“No sé cómo voy a aguantar. Juntos por primera vez, sorpréndete cada noche sin saber qué podría pasar. ¿Estás preparado para ellos?”, lanzó la promoción.

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV.

‘Yo Soy: Grandes Batallas’ regresa este 2026

Más allá del espacio conducido por Morán y Alcántara, Latina TV 2026 apostará también por el regreso de formatos clásicos como ‘Yo Soy: Grandes Batallas’.

Esta edición especial reunirá a los mejores imitadores de todas las temporadas, sin filtros ni castings, en duelos donde solo el talento y la puesta en escena decidirán los destinos. Carlos Alcántara será parte fundamental, sumándose al jurado de este competitivo espacio. Además, contarán con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez.

Esta temporada de “Grandes Batallas” está diseñada para que cada presentación sea única y significativa: “Cada duelo será una prueba real, sin excusas, sin margen de error”, destacó Franco Cabrera durante el evento.

Carlos Alcántara emocionado con su regreso

La preventa generó un gran impacto al confirmar la unión de Morán y Alcántara, dos creativos con estilos marcadamente diferentes. El evento, realizado en un entorno de fiesta y exclusividad, reunió a personalidades de la TV, la publicidad y la prensa. Los asistentes celebraron la apuesta por el entretenimiento nacional y el regreso de formatos nocturnos con sello propio.

Carlos Alcántara compartió su emoción tras bambalinas: “Muy feliz y emocionado de estar aquí con ustedes y agradeciendo la oportunidad de haberme dado a mí, esta vuelta a la televisión peruana y a Ricardo, especialmente por estar aquí presente. Le digo que le agradezco de haber cumplido un sueño. Siempre quise estar de este programa como jurado. Y ahora quiero ser director de este programa”.

La química mostrada en la preventa hizo que las expectativas sobre el show crecieran: los fans esperan una ruptura de esquemas en la televisión nocturna local, donde la improvisación, el humor directo y la variedad marcarán la diferencia.

'Yo Soy: Grandes Batallas 2026' reunirá a los mejores imitadores de todas las temporadas. Video: Latina