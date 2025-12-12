Perú

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

La cadena presentó oficialmente al mexicano como el galán de Mayra Goñi en la nueva ficción de Latina, una ambiciosa adaptación inspirada en “María la del Barrio”

Durante un evento de Latina, se presentó oficialmente a la pareja protagónica de la nueva ficción para el 2026. Mayra Goñi y Rodrigo Brand mostraron su química en el escenario | Instagram

La industria televisiva peruana se prepara para el lanzamiento de Valentina Valiente, la nueva gran apuesta de Latina, que fue presentada oficialmente durante la reciente preventa del canal y estará disponible en pantalla desde 2026. El evento, encabezado por figuras claves de la cadena, sirvió para confirmar la participación protagónica del actor mexicano Rodrigo Brand junto a la actriz peruana Mayra Goñi, un rumor que circuló en medios de espectáculo y finalmente encontró respaldo institucional ante ejecutivos e invitados.

La presentación de Rodrigo Brand como uno de los rostros principales de la producción generó gran expectativa, ya que supone su primera incursión protagónica en la ficción nacional. El actor compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, una serie de fotografías y videos tomadas durante la preventa, además de escenas de camaradería junto al elenco y equipo de producción.

En sus publicaciones dejó notar su agradecimiento y no dudó en etiquetar a sus compañeros.

¿De qué trata Vantina Valiente?

La telenovela Valentina Valiente corresponde a una adaptación libre del clásico mexicano María la del Barrio, éxito internacional reconocido en la década del noventa, y busca actualizar el relato para conectar con audiencias de hoy. La llegada de este formato al país fue comunicada también en TikTok por Eric Jurgensen, CEO de Latina, quien detalló parte del equipo artístico y confirmó que la serie será una de las principales novedades de la renovada programación del canal, la cual arrancará en junio de 2025.

Jurgensen, a través de mensajes en redes sociales, se refirió el inicio de una nueva etapa para el canal de San Felipe y adelantó más de un formato de ficción entre los lanzamientos. “Valentina Valiente es una historia como la de ‘María la del Barrio’, pero con un sello nacional. Queremos continuar una tradición telenovelera que sigue vigente entre la audiencia peruana y presentar rostros que representen las nuevas sensibilidades televisivas”, manifestó.

La preventa de Latina sirvió, además, para presentar en sociedad al resto del elenco de la telenovela y al equipo de producción, encabezado por el experimentado director Miguel Zuloaga. Con antecedentes en proyectos icónicos como “Los Vílchez”, “Princesas”, “Brujas” y “Ven, baila, quinceañera”, Zuloaga suma un nuevo desafío a su carrera, esta vez con la posibilidad de reunir talento nacional e internacional en una producción de alto impacto. “Gracias Eric Jurgensen por la confianza, trabajaré muy duro para dar lo mejor de lo mejor, y gracias a todos los que conozco y también a los que no conozco por los mensajes tan bonitos y tan de buena onda, deseándome lo mejor en este nuevo reto”, publicó el director en su momento.

Por su parte, Mayra Goñi valoró el proceso en las redes sociales con un mensaje de gratitud: “Los sueños se hacen realidad”. Ya en la preventa, no dudó en mostrarse emocionada ante este nuevo reto, compartiendo varios momentos de la velada.

Latina presentó el avance de Valentina Valiente. TikTok

¿Qué actores será parte de Valentina Valiente?

Esta nueva apuesta contará con la actuación de Mayra Goñi, Rodrigo Brand, Roberto Moll, Haydee Cáceres, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Leandra Nuñez, Gustavo Borjas, Brahian Labarthe, Marisela Puicón, Mara Minchán, Katia Condos, Mariel Ocampo, Alessa Witchell y Flor Castillo.

El anuncio renovó la atención sobre la figura de Mayra Goñi, quien regresa a un protagónico luego de su trabajo en “Te Volveré a Encontrar” de América TV, producida en 2020. La actriz compartió imágenes junto a Brand y al equipo, sumando repercusiones positivas y mostrando entusiasmo ante el inicio de grabaciones en los próximos meses. La dupla Brand-Goñi plantea un nuevo estándar para la ficción nacional, dinamizando al público juvenil e interesado en historias con inspiración regional.

El evento fue celebrado con baile y música, donde Mayra Goñi cantó los temas principales de la telenovela.

