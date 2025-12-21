Latina, América y Panamericana TV: estas son todas las novedades que adelantaron en su preventa para el 2026.

La competencia por el liderazgo en la televisión peruana para 2026 se intensificó tras las recientes preventas de Latina, América Televisión y Panamericana TV, donde cada canal presentó sus nuevos programas, fichajes y apuestas estratégicas para el próximo año. Sin duda, será un escenario de renovación, inversión y disputa por la audiencia.

Latina apuesta por una programación renovada en 2026

Latina apostó por una programación que fusionará el regreso de formatos emblemáticos, estrenos originales y una cobertura informativa reforzada para un año electoral clave. Eric Jurgensen, CEO del canal, calificó el 2026 como “el año más ambicioso” en la historia de la señal. El ejecutivo destacó: “Queremos continuar una tradición telenovelera que sigue vigente entre la audiencia peruana y presentar rostros que representen las nuevas sensibilidades televisivas”.

La preventa confirmó el estreno de la telenovela Valentina Valiente, adaptación de María la del Barrio, protagonizada por Mayra Goñi y el mexicano Rodrigo Brand. El director Miguel Zuloaga agradeció la confianza del canal. En el terreno del entretenimiento, el canal anunció el regreso de José Peláez con el formato internacional Me Caigo de Risa. Peláez, tras su salida de El Gran Chef Famosos. Su retorno fue presentado como parte de una estrategia de renovación familiar y humorística.

Latina presentó el avance de Valentina Valiente. TikTok

La dupla de Ricardo Morán y Carlos Alcántara encabezará un show nocturno inédito. En la promoción oficial, ambos prometieron: “Juntos por primera vez, sorpréndete cada noche sin saber qué podría pasar. ¿Estás preparado para ellos?”. Alcántara también se sumará al jurado de la edición especial Yo Soy: Grandes Batallas, donde, según Franco Cabrera, “cada duelo será una prueba real, sin excusas, sin margen de error”.

En el área informativa, Mónica Delta y Pedro Tenorio liderarán Latina Noticias Central y la cobertura de las elecciones generales y municipales. Marta Rodríguez, gerente de Prensa, detalló a Gestión que el portafolio de contenidos noticiosos representa el 43% de la programación y precisó que la inversión en el área informativa superará el 30% de los costos actuales, con varios millones de dólares destinados a equipos de transmisión digital en vivo.

América Televisión consolida su liderazgo con la estrategia ‘Conexión 2026’

América Televisión presentó su plan de expansión bajo el concepto Conexión 2026, con el objetivo de consolidar su liderazgo en señal abierta y plataformas digitales. Fernando Muñiz, CEO del grupo, afirmó a El Comercio: “A diferencia de otros canales o medios que recién intentan convertirse en empresas multimedia, nosotros ya lo somos. Tener 2,6 millones de usuarios en tvGO no es sencillo; esa cifra supera a la de muchos sistemas de televisión de paga importantes del país”.

Muñiz subrayó la fortaleza de la señal abierta, con 410 mil personas por minuto en promedio, y la permanencia de los usuarios en la plataforma digital durante 32 minutos. La ficción será uno de los pilares de la estrategia, con nuevas temporadas de Envidiosa, Al fondo hay sitio, Los otros Concha y Eres mi sangre. El canal anunció la adaptación de Al fondo hay sitio al formato vertical para TVGO Shorts, así como la producción de una película basada en la serie, prevista para fines de 2026 o inicios de 2027.

‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: América TV

En entretenimiento, América TV lanzará Gana si puedes, conducido por Jota Benz y la chef María José Vigil, La meca de la risa con Mateo Garrido Lecca, y El gran juego presentado por María Pía Copello. El canal también confirmó la segunda temporada de Los otros Concha y el regreso de Eres mi sangre, producida por Del Barrio Producciones.

El área de espectáculos vivirá cambios con Rebeca Escribens al frente de Mande quien mande. La conductora expresó: “MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas. Estoy contenta, no asustada pero sí con pena por Luchito...”. Copello, por su parte, adelantó sobre su nuevo programa: “Los sábados en la noche con un gran juego que convocará a todas las familias peruanas, sin importar la edad”.

El canal apostará por el turismo y el misterio con Destinos, conducido por Andrés Wiese, y Perú Misterio, liderado por Anthony Choy. Wiese recorrerá distintas regiones del país mostrando su riqueza cultural y paisajística, mientras Choy investigará fenómenos inexplicables. El canal también reforzará su posicionamiento deportivo con la transmisión de la Supercopa de España 2026, la Copa del Rey MAPFRE y el Mundial de la FIFA 2026. En infraestructura, América Multimedia inauguró nuevas instalaciones en Santa Beatriz, Lima, con tecnología de punta.

Panamericana TV sorprende con el regreso de Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero

Panamericana TV sorprendió al anunciar el regreso de Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero. Valcárcel, en su discurso durante la preventa, afirmó: “Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana”.

La presentadora destacó la magia de la televisión, elogió el nuevo aire del canal y aseguró que esta etapa será entretenida y arriesgada. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La conductora enfatizó que su retorno no es una recreación del pasado, sino una apuesta por una Panamericana renovada. Jorge Benavides, presentado por Rivero, recordó sus inicios en el canal: “Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, según relató en la preventa. Benavides agradeció a Susana Umbert, directora de Contenidos, y aseguró: “Aquí voy a poner el 1000 % para que disfruten de un nuevo programa de JB”.

Cristian Rivero, por su parte, explicó su decisión de reincorporarse: “Venía entrando y algunos compañeros, me decían: ‘Oye, qué bueno verte acá’. Y algunos me decían: ‘¿Qué haces acá?’ Me quedé pensando un ratito y la respuesta fue simple. La respuesta fue confiar. Susana (Umbert) me llamó hace unas semanas y me dijo: ‘Cristian, no sabes qué cosa, soy una broadcaster. ¿Me acompañas en esta aventura?’. Y aquí estamos, en una nueva aventura televisiva”.

La gran apuesta de Panamericana para 2026 será el reality La Granja VIP Perú, donde 18 celebridades convivirán en un entorno rural bajo vigilancia de 40 cámaras las 24 horas. El canal describió el formato como “el formato que conquista al mundo” y prometió: “vivirán una experiencia que jamás olvidarán”. La producción buscará mostrar la adaptación de los participantes a tareas del campo y desafíos físicos, con dos conductoras aún por anunciar.

GV Producciones, liderada por Valcárcel y Armando Tafur, tendrá un rol clave en la nueva etapa del canal, con la ficción Una Luz de Esperanza y el espacio médico Central de Médicos: Doctores en guardia. Los programas periodísticos como Préndete, Todo se Filtra, La Noche Habla y Al Sexto Día continuarán en su horario habitual.

La preventa de los tres canales dejó en claro que el 2026 será un año de inversión, competencia y renovación de formatos, con figuras históricas y nuevas apuestas que buscarán captar la atención de una audiencia cada vez más fragmentada y exigente.