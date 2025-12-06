Alfredo Benavides ocupará el espacio que dejará su hermano Jorge Benavides en ATV: “Estaremos los sábados”. ATV: Magaly TV La Firme.

La televisión peruana se prepara para un cambio significativo en la grilla sabatina. Alfredo Benavides anunció oficialmente que heredará el espacio de humor que su hermano, Jorge Benavides, dejará vacante en ATV el próximo año, luego de confirmarse la incorporación de JB a Panamericana Televisión desde el 2026.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, donde Alfredo detalló sus planes y aclaró su decisión de no acompañar a su hermano en el canal 5.

Un nuevo camino en solitario para Alfredo Benavides

El destino de la franja humorística de los sábados toma un rumbo renovado. Alfredo Benavides, conocido por su carisma y larga trayectoria en la televisión local, asume el desafío de mantener vivo el humor en ATV.

Durante la conversación con Magaly Medina, dejó entrever que el nuevo programa que liderará tendrá un enfoque más cercano, ligero y adaptado a las preferencias actuales del público.

“Hay mucha gente que no entiende, hay un humor ligero. El humor ligero es el que cuando uno llega a su casa solo quiere reírse, sin complicarse”, explicó Alfredo, evidenciando el deseo de conectar con ese público que busca diversión sencilla y espontánea al final del día.

Alfredo Benavides reemplazará a su hermano Jorge en ATV con nuevo programa cómico los sábados. ATV

Confirmación en televisión: los detalles de la propuesta

En el set de Magaly Medina, Alfredo Benavides expuso que la propuesta para ATV incluye un formato de dos horas, aunque la conductora lo retó, entre risas, a ser menos ambicioso.

Alfredo no descartó el regreso de El niño Alfredito, uno de los personajes más icónicos y queridos de su repertorio.

“El personaje que más amo y adoro en mi vida”, afirmó, sugiriendo que este niño travieso, con humor criollo y aire moderno, volvería a las pantallas.

Además, adelantó que el equipo trabaja en nuevas propuestas y que, entre carcajadas, el estilo “tecnológico” de este personaje lo acercará a las nuevas generaciones.

Así, su propuesta viene marcada por la autenticidad y la conexión con la audiencia peruana, prometiendo personajes entrañables y situaciones cotidianas vistas desde una mirada cómica y actual.

Expectativa por el estreno y el respaldo del canal

La preventa de ATV programa para el 15 de enero en las instalaciones del canal 9 ya encendió expectativas. La confirmación de Alfredo Benavides como nueva figura cómica de la señal abre una etapa de renovación en la pantalla chica nacional.

Acompañado del respaldo de Magaly Medina, quien bromeó sobre la competencia y la solidez de su propuesta, Alfredo prepara un regreso con equipos renovados y energías enfocadas en ofrecer un programa que haga reír a toda la familia.

“No es broma, (Alfredo) Es la nueva contratación de ATV para este año. Él viene los sábados con un programa cómico. Así que vamos a verte, pues. Demuestra tu talento ahora”, expresó la polémica conductora.

Alfredo Benavides y sus buenos deseos para sus excompañeros

Aunque actuales desencuentros laborales hayan distanciado los caminos profesionales de los hermanos Benavides, el afecto persiste y ambos celebran los nuevos desafíos.

Además, Alfredo comentó que desea lo mejor para todos sus excompañeros que se irían con JB al nuevo espacio cómico a la esquina de la TV peruana.

“Siempre se le desea lo mejor, aunque sepas el final”, expresó Alfredo sobre la mudanza de Jorge a Panamericana Televisión, dejando claro que el cariño familiar supera cualquier diferencia artística o de gestión.

Alfredo Benavides y sus buenos deseos para sus excompañeros de JB en ATV. Fb

Alfredo y los motivos por los que no acompaña a JB

Lejos de los rumores, Alfredo Benavides fue claro y directo sobre su decisión de no acompañar a su hermano en Panamericana TV.

La explicación se centró en su relación con la actual gerenta del canal, Susana Umbert. “Yo no sigo a Susana Umbert, ni a la esquina, ni muerto”, comentó en una entrevista a Trome, dejando en evidencia un historial de diferencias con la ejecutiva, que se remontan a cuando Umbert, a cargo de Latina, no renovó el contrato de Jorge Benavides en 2021.

A pesar de su aprecio por el canal donde “nací yo”, Alfredo recalcó que el ambiente laboral y los equipos respaldan el éxito de cualquier espacio televisivo.

“La antena está extremadamente fría, y creo que hay personas mucho más capacitadas”, señaló sobre la gestión de Umbert.

Por ello, se mostró motivado a construir su propio camino en ATV, sin ataduras familiares o laborales previas.

Mientras Alfredo inicia su nueva etapa, Jorge Benavides retorna a las filas de Panamericana Televisión, el canal que marcó su ingreso a la televisión nacional.

“Estoy feliz de regresar”, aseguró JB en la preventa, agradeciendo las oportunidades y compartiendo su entusiasmo por este reencuentro, que emociona a seguidores de varias generaciones.

Alfredo Benavides revela el insólito motivo por el que Jorge Benavides lo despidió