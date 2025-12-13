Nelly Rossinelli se une a 'Arriba mi gente'. Video: Latina

La nueva programación de Latina para 2026 busca consolidar al canal como referente en la televisión peruana, combinando el regreso de formatos emblemáticos, apuestas innovadoras y una cobertura informativa reforzada en un año electoral clave. Entre las novedades más destacadas, Nelly Rossinelli, reconocida por su carisma y cercanía en la pantalla, se integrará al equipo de ‘Arriba mi gente’, el magazine matutino de Latina, donde compartirá la conducción con Fernando Díaz, Santi Lesmes, Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

Esta incorporación refuerza la propuesta de entretenimiento e información en las mañanas, en un contexto donde el canal apuesta por liderar la audiencia nacional. En el video de presentación de la preventa, el equipo de ‘Arriba mi gente’ aparece junto a la popular perrita ‘Pipoca’, mascota de Fernando Díaz, y se muestra sorprendido al ver las primeras imágenes de Nelly Rossinelli.

En ese material, la conductora expresa: “Este 2026 la cocina se prende para toda mi gente”, y todos añaden: “Adelante Latina con ‘Arriba mi gente’”, anticipando el tono familiar y cercano que caracterizará su participación.

¿Qué otras novedades anunció Latina en su preventa 2026?

La preventa de Latina para 2026, no solo destaca la llegada de Rossinelli, sino que también anuncia el regreso de ‘Latina Noticias Central’ bajo la conducción de Mónica Delta y Pedro Tenorio, quienes liderarán la cobertura de las Elecciones Generales 2026 y los comicios municipales de fin de año.

El noticiero pondrá especial énfasis en la iniciativa “Perú Decide 2026”, dirigida a los más de 2,5 millones de jóvenes peruanos que votarán por primera vez. Además, el canal será el transmisor exclusivo del partido entre Alianza Lima e Inter Miami, un evento deportivo que promete captar la atención nacional.

Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026.

En el ámbito del entretenimiento, la programación de Latina incluirá el estreno de un programa dedicado al mundo animal, conducido por el veterinario Pancho Cavera, y el regreso de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’, una edición especial del concurso de imitadores que reunirá a los participantes más destacados de todas las temporadas.

El humor y la música tendrán un espacio propio con un show nocturno liderado por Ricardo Morán y Carlos Alcántara, mientras que José Peláez volverá a conducir el programa de humor ‘Me caigo de risa’. La ficción también estará presente con el estreno de la telenovela ‘Valentina Valiente’, protagonizada por Mayra Goñi.

¿Cuál es la trayectoria de Nelly Rossinelli?

Nelly Rossinelli, cuyo nombre real es Nelly Beraún Paredes, es una de las figuras más queridas de la televisión peruana. Se hizo conocida como jurado en el exitoso programa de cocina ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina TV, donde se destacó por su rol amigable y fue denominada la “mamá de los pericotitos”, representando a las madres peruanas que cocinan con amor para sus familias.

Rossinelli adoptó el apellido de su esposo para sus redes sociales y su carrera pública, en parte para mantener privacidad y como homenaje a su pareja. Tras ser una influencer en TikTok, su popularidad creció al ser jurado en ‘El Gran Chef Famosos’, donde compartió panel con Giacomo Bocchio y Javier Masías, aportando una perspectiva casera y empírica a la competencia culinaria.

Nelly Rossinelli debuta con ‘¿Cuál es tu pedido?’: fecha y hora para su gran estreno en Latina

Tras el final de ese reality, Rossinelli estrenó su propio programa en Latina, ‘¿Cuál es tu pedido?’, un espacio culinario y de entretenimiento familiar en el que famosos hacen pedidos especiales y cocinan junto a invitados bajo su guía. Su estilo cercano y familiar, junto con su éxito en redes sociales, la han consolidado como una de las personalidades más apreciadas de la pantalla peruana.

La apuesta de Latina para 2026, con la integración de figuras como Nelly Rossinelli y el fortalecimiento de su oferta informativa y de entretenimiento, busca posicionar al canal como líder en la televisión nacional, respaldado por un alcance digital de más de 45 millones de visualizaciones mensuales en YouTube y una estrategia de información transmedia y fact-checking en todas sus plataformas.