Perú

Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026

La querida 'mamá de los pericotitos' llega al magazine matutino junto a Fernando Díaz, Santi Lesmes, Micheille Soifer y Ricardo Rondón, apostando por un formato más cercano y familiar

Guardar
Nelly Rossinelli se une a 'Arriba mi gente'. Video: Latina

La nueva programación de Latina para 2026 busca consolidar al canal como referente en la televisión peruana, combinando el regreso de formatos emblemáticos, apuestas innovadoras y una cobertura informativa reforzada en un año electoral clave. Entre las novedades más destacadas, Nelly Rossinelli, reconocida por su carisma y cercanía en la pantalla, se integrará al equipo de ‘Arriba mi gente’, el magazine matutino de Latina, donde compartirá la conducción con Fernando Díaz, Santi Lesmes, Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

Esta incorporación refuerza la propuesta de entretenimiento e información en las mañanas, en un contexto donde el canal apuesta por liderar la audiencia nacional. En el video de presentación de la preventa, el equipo de ‘Arriba mi gente’ aparece junto a la popular perrita ‘Pipoca’, mascota de Fernando Díaz, y se muestra sorprendido al ver las primeras imágenes de Nelly Rossinelli.

En ese material, la conductora expresa: “Este 2026 la cocina se prende para toda mi gente”, y todos añaden: “Adelante Latina con ‘Arriba mi gente’”, anticipando el tono familiar y cercano que caracterizará su participación.

¿Qué otras novedades anunció Latina en su preventa 2026?

La preventa de Latina para 2026, no solo destaca la llegada de Rossinelli, sino que también anuncia el regreso de ‘Latina Noticias Central’ bajo la conducción de Mónica Delta y Pedro Tenorio, quienes liderarán la cobertura de las Elecciones Generales 2026 y los comicios municipales de fin de año.

El noticiero pondrá especial énfasis en la iniciativa “Perú Decide 2026”, dirigida a los más de 2,5 millones de jóvenes peruanos que votarán por primera vez. Además, el canal será el transmisor exclusivo del partido entre Alianza Lima e Inter Miami, un evento deportivo que promete captar la atención nacional.

Nelly Rossinelli se suma a
Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026.

En el ámbito del entretenimiento, la programación de Latina incluirá el estreno de un programa dedicado al mundo animal, conducido por el veterinario Pancho Cavera, y el regreso de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’, una edición especial del concurso de imitadores que reunirá a los participantes más destacados de todas las temporadas.

El humor y la música tendrán un espacio propio con un show nocturno liderado por Ricardo Morán y Carlos Alcántara, mientras que José Peláez volverá a conducir el programa de humor ‘Me caigo de risa’. La ficción también estará presente con el estreno de la telenovela ‘Valentina Valiente’, protagonizada por Mayra Goñi.

¿Cuál es la trayectoria de Nelly Rossinelli?

Nelly Rossinelli, cuyo nombre real es Nelly Beraún Paredes, es una de las figuras más queridas de la televisión peruana. Se hizo conocida como jurado en el exitoso programa de cocina ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina TV, donde se destacó por su rol amigable y fue denominada la “mamá de los pericotitos”, representando a las madres peruanas que cocinan con amor para sus familias.

Rossinelli adoptó el apellido de su esposo para sus redes sociales y su carrera pública, en parte para mantener privacidad y como homenaje a su pareja. Tras ser una influencer en TikTok, su popularidad creció al ser jurado en ‘El Gran Chef Famosos’, donde compartió panel con Giacomo Bocchio y Javier Masías, aportando una perspectiva casera y empírica a la competencia culinaria.

Nelly Rossinelli debuta con ‘¿Cuál es tu pedido?’: fecha y hora para su gran estreno en Latina

Tras el final de ese reality, Rossinelli estrenó su propio programa en Latina, ‘¿Cuál es tu pedido?’, un espacio culinario y de entretenimiento familiar en el que famosos hacen pedidos especiales y cocinan junto a invitados bajo su guía. Su estilo cercano y familiar, junto con su éxito en redes sociales, la han consolidado como una de las personalidades más apreciadas de la pantalla peruana.

La apuesta de Latina para 2026, con la integración de figuras como Nelly Rossinelli y el fortalecimiento de su oferta informativa y de entretenimiento, busca posicionar al canal como líder en la televisión nacional, respaldado por un alcance digital de más de 45 millones de visualizaciones mensuales en YouTube y una estrategia de información transmedia y fact-checking en todas sus plataformas.

Temas Relacionados

Nelly RossinelliLatinaArriba mi genteperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

El argentino llegará a La Victoria para reemplazar a su compatriota Néstor Gorosito. Su último equipo fue Puebla de México

Alianza Lima oficializó a Pablo

Contraloría detecta irregularidades en el contrato del polémico árbol navideño de Chiclayo

El municipio destinó S/ 21.000 a la decoración navideña, que incluyó el polémico árbol monumental, varas de metal cubiertas con tela blanca y luces, elementos que provocaron cuestionamientos por su alto costo y resultado final

Contraloría detecta irregularidades en el

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Julio Midolo, defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki, aseguró que fiscales solo buscan “defender que están trabajando”. “Para nosotros no es coincidente que tras el anuncio del fiscal de la nación se presente este documento”, mencionó

Abogado de PPK asegura que

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

El futuro del delantero argentino todavía no está definido. Todo dependerá del club dueño de su pase, Godoy Cruz, que tendrá elecciones dirigenciales el fin de semana

Alan Cantero rompió su silencio

La multitudinaria despedida de hinchas de Alianza Lima a Hernán Barcos: El ‘Pirata’ dio emotivo mensaje en su restaurante

Un gran grupo de fanáticos ‘blanquiazules’ se reunieron en La Porteña para agradecerle al delantero argentino tras su salida de La Victoria

La multitudinaria despedida de hinchas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de PPK asegura que

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Andrés Hurtado: PJ decidirá este lunes 15 si levanta el secreto de las comunicaciones de ‘Chibolín’ y la exfiscal Elizabeth Peralta

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem, sancionado por infracción de neutralidad: confirmó su candidatura en evento de Somos Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

ENTRETENIMIENTO

Kany García regresa al Perú

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

DEPORTES

Alianza Lima oficializó a Pablo

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

La multitudinaria despedida de hinchas de Alianza Lima a Hernán Barcos: El ‘Pirata’ dio emotivo mensaje en su restaurante

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025