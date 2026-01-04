Perú

Estos son los sectores comerciales que podrían despegar entre Perú y Venezuela tras la caída de Maduro

Sectores como el químico, textil, metalúrgico y agroindustrial emergen como los principales candidatos para liderar esa expansión. Pero hay más

Los sectores de pesca, agroindustria, textiles y manufacturas metálicas surgen como nichos clave en el comercio bilateral Perú-Venezuela.

La detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025 por parte de autoridades de Estados Unidos en Caracas abrió un escenario de posibles cambios en las relaciones comerciales entre Perú y Venezuela.

Aunque la opacidad en los datos oficiales venezolanos impide cuantificar con precisión el intercambio bilateral, informes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) muestran que algunos sectores han mostrado un repunte desde 2022, apuntando a nuevas oportunidades si se consolidan reformas políticas y económicas en el país caribeño.

El arresto de Nicolás Maduro abre expectativas sobre el comercio Perú-Venezuela

El comercio entre ambos países alcanzó su punto más alto en 2012, con US$1.413 millones, pero sufrió una marcada contracción en la última década. El informe indica que en 2022 274 empresas peruanas exportaron a Venezuela, de las cuales el 52% son grandes compañías y el 47% micro, pequeñas y medianas empresas.

En sentido inverso, solo 47 empresas peruanas importaron productos venezolanos ese año, con dos firmas (Andikem Perú y Alimentos Polar Perú) concentrando el 32% de las compras.

Entre los sectores con mayor potencial de crecimiento sobresale el sector químico. Las exportaciones peruanas de productos químicos a Venezuela aumentaron un 94,8% en 2022, impulsadas por plásticos (133,7%), polímeros (280,6%), medicamentos (98%) y fertilizantes como el fosfato dicálcico (573% entre enero y abril de 2023).

Por el lado del país ‘llanero’, el metanol se posicionó como el tercer producto más importado por el Perú, con un valor de US$1,4 millones, y destacó el fuerte crecimiento en manufacturas de plástico y carbono negro, por lo que hay todavía posibilidades en este rubro.

El comercio entre Perú y Venezuela sigue siendo desigual, ya que Perú exporta significativamente más de lo que importa desde el país caribeño. REUTERS/Luisa Gonzalez

¿Posible reconfiguración comercial peruano-venezolana?

El sector textil y confecciones también muestra dinamismo. Venezuela fue el sexto mayor destino para prendas de vestir peruanas en 2022, con un crecimiento del 79,5% (US$36,4 millones), principalmente en camisas, blusas y tejidos de algodón.

Este rubro mantiene oportunidades, dado el posicionamiento de productos peruanos en el mercado venezolano y el interés de empresas textiles por recuperar espacios perdidos durante la crisis.

En el ámbito metalúrgico y metal-mecánico, Perú colocó en Venezuela productos por US$40,8 millones (11,8% de incremento en 2022), principalmente alambre y cables de cobre, así como aluminio.

Venezuela figura como el quinto destino de exportación de alambre de cobre peruano, mientras que Perú importó barras de cobre y alambre de aluminio venezolano, registrando subidas de 30,8% y 169% respectivamente.

Textil, químico y agro con nuevas oportunidades en Venezuela

El comercio de productos de acero experimentó un alza de 173% en 2022, especialmente en envases y bolas de acero para molinos, lo que sugiere demanda sostenida en insumos y semi-manufacturados para la industria venezolana.

Este flujo ofrece margen para la expansión de proveedores peruanos en un eventual proceso de reindustrialización venezolana tras la caída del dictador Nicolás Maduro y su régimen.

El sector agropecuario y alimentos procesados también exhibe oportunidades. Las exportaciones peruanas de uvas, aceitunas y conservas de pescado a Venezuela avanzaron 20,6% en 2022, mientras que la leche creció 673%.

Por su parte, Perú importó harina de maíz, mayonesa, chocolate y ron venezolanos, algunos con incrementos superiores al 60%. De esta manera, Venezuela se consolidó ese año como octavo proveedor de ron para el mercado peruano.

Las exportaciones peruanas de productos metalúrgicos y steel a Venezuela crecieron más del 11% en 2022, impulsadas por alambres y cables de cobre.

La balanza comercial favorece a Perú ante las restricciones económicas en Venezuela

Existen otros sectores dinámicos en crecimiento puntual, según el reporte del MINCETUR, como manufacturas de plástico, papel y cartón, cerámicos, bisutería y bebidas alcohólicas.

Si bien los volúmenes son reducidos respecto a los principales rubros, el ritmo de recuperación y la diversificación de productos abren perspectivas para incrementar el comercio bilateral. Además, los flujos comerciales en minería no metálica y manufacturas de asfalto han mostrado mejoras recientes.

A pesar del repunte de 2022, el nivel de intercambio está lejos de los registros históricos, y la relación es marcadamente asimétrica: Perú exporta mucho más de lo que importa de Venezuela.

Los nichos menos explotados incluyen sectores como pesca, agroindustria, textiles y manufacturas metálicas, donde los montos son bajos o marginales. En tanto, el levantamiento de restricciones, la recuperación del aparato productivo venezolano y una mayor transparencia en las estadísticas oficiales serían condiciones clave para desarrollar estos segmentos.

