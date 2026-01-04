Maduro no tuvo quien lo defendiera

El dictador Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, actualmente en el Mar Caribe, 3 de enero, 2026, luego de la extracción de la que fue objeto por parte de fuerzas de elite de los Estados Unidos.

Cuba, ausente. Rusia, ausente. China, ausente. Irán, ausente.

Ninguna de estas autocracias movió una pieza de su tablero para defender la última torre de Nicolás Maduro. Ni siquiera la dictadura cubana, cuya misión última era cuidar la espalda del venezolano cuando tocaran a su puerta. Ahora, el hombre por cuya cabeza había una recompensa de 50 millones de dólares enfrentará un tribunal en el distrito de Nueva York donde se lo acusará de diferentes y aberrantes delitos encuadrados todos bajo un neologismo: narcoterrorista.

No sólo falló la barrera de protección física que La Habana dispuso desde hace años para rodear -y controlar- a Maduro. También fue inútil uno de los trofeos más preciados de Cuba: su sistema de inteligencia para prevenir el cadalso. Nadie aún en el Palacio de Miraflores explicó por qué no pudieron impedir que una unidad del Delta Force -unidad de elite del Ejército- llevara esposados a Maduro y su esposa Cilia Flores. ¿Los custodios quedaron paralizados? ¿Lo entregaron? ¿No estaban disponibles en ese momento?

Para peor, Cuba no identificó a tiempo al informante que la CIA infiltró en el círculo íntimo de Maduro y que instruyó a la agencia de inteligencia norteamericana sobre el paradero exacto del dictador al momento de su captura. Desde hacía meses -de acuerdo a The Wall Street Journal- la CIA seguía con lupa al líder chavista acusado de narcoterrorismo. ¿A cuántos jerarcas más infiltró? ¿Cuántas personas de confianza le quedan a Diosdado Cabello o a Vladimir Padrino López? El generalísimo volvió a buscar en su agenda los contactos que supo cultivar.

Un ultimátum también sobrevuela la capital cubana. Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, fue contundente: “Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”. ¿Next?

El caso de Rusia no es nuevo. Sólo pudo reaccionar con una impostada indignación -como Irán- a la incursión de los Estados Unidos que este 3 de enero de 2026 puso fin a una era oscura en Venezuela. Algo similar ocurrió hace poco más de un año -el 8 de diciembre de 2024- cuando un grupo encabezados por Ahmed Al-Sharaa tomó el poder en pocas horas en Damasco y depuso a otro dictador sanguinario, Bashar Al-Assad. Vladimir Putin no hizo nada por su socio.

En aquel momento, sin embargo, Al-Assad pudo escapar junto a su familia a un exilio en las afueras de Moscú. Maduro ni siquiera tuvo esa oportunidad. Eso fue lo único que le pudo garantizar Putin a su compañero geográfico más cercano: un techo y comida. En principio no es poco. A diferencia del caribeño, el hombre que comandó Siria con látigo durante décadas no tendrá que enfrentar un tribunal por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, tortura y demás aberraciones que se sucedieron durante su estadía en el poder sirio.

Pero otro eslabón no debe ser dejado de lado. Una extraña versión circuló con fuerza por todo Venezuela. De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, Delcy Rodríguez, la vice de Maduro, habría estado en Moscú -o en vuelo hacia la capital rusa- al momento de la captura de su patrón. Aunque verosímil, esa versión es díficil de sostener. Ayer participó de una actividad pública con quien fue su jefe hasta esta madrugada. Pese a ello, no debería sorprender algo: Delcy y su hermano Jorge Rodríguez fueron nombrados en reiteradas oportunidades como posibles garantes de una transición ordenada. Sus contactos con Washington no serían poco frecuentes. Por las dudas, solícito, Padrino López se apresuró a saludar a la nueva jefa. Siempre listo, Zamurro.

Irán, de cuyos vínculos con Venezuela se informó hace apenas una semana en Infobae, tampoco movió piezas para rescatar o impedir la captura de su nexo en América Latina. Es difícil que lo hubieran conseguido hacer. Si no lograron defenderse cuando ellos mismos fueron el objetivo hacia fines de junio pasado, más difícil hubiera sido involucrarse en territorio venezolano para monitorear sus cielos y prevenir una misión como la que extrajo a Maduro.

Eso pese a que la embajada de Irán en Caracas es un nido de agentes de la Fuerza Quds. Allí reina -más que el embajador Ali Chegini-, Ahmad Asadzadeh Goljahi, jefe de esa unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela. También fue visto junto a Maduro otro miembro de esa fuerza de elite que opera en el exterior: Mostafa Shanghaghi.

Al parecer, de su relación con la Venezuela chavista a Teherán sólo le interesaba los barcos fantasma cargados de petróleo ilegal para eludir las sanciones norteamericanas. Cuando estos buques fueron bloqueados por la armada de los Estados Unidos en el Caribe ya no valdría la pena la cobertura prometida durante años.

El abandono de China, por su parte, merece también un análisis. Y el operativo parece haber sido también una señal para Beijing. En las últimas 48 horas arribó a Caracas una delegación numerosa de delegados de Xi Jinping para mostrar su absoluto apoyo a Maduro. Horas antes del operativo que eyectaría al venezolano del poder se lo vio sonriente junto a los diplomáticos chinos. Lo celebró como si se tratara de una garantía de continuidad.

Del convite participaron el Enviado Especial de China para Asuntos de América Latina, Qiu Xiaoqi; el embajador en Caracas Lan Hu y Wang Hao, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen. Como todo venezolano de a pie, esta importante delegación de China habrá sido despertada por las detonaciones que se sintieron en toda la capital, sin saber muy bien qué era lo que estaba ocurriendo.

“Sostuve un grato encuentro con Qui Xiaoqi, Enviado Especial del presidente Xi Jinping. Reafirmamos nuestro compromiso con la relación estratégica que avanza y se fortalece en diversas areas para la construcción del mundo multipolar de desarrollo y Paz. ¡China y Venezuela! ¡Unidas!“, dijo en Instagram el caribeño, feliz por el apoyo.

El abandono fue absoluto. El desamparo, total. Los jerarcas del régimen que aún sobreviven en Caracas ya tomaron nota. Saben que si Estados Unidos pudo extraer a Maduro en pocos minutos ninguno de ellos está a salvo: Rusia, China, Cuba o Irán no los rescatarán. Están a su suerte. Y Trump ya lo advirtió: si no avanza una transición creíble, una “segunda ola” caerá sobre la capital venezolana y los principales puntos militares del país. En ella sucumbirán Cabello, Padrino López, los hermanos Rodríguez, Maikel Moreno -el juez guardaespaldas- y el fiscal general Tarek William Saab, “El Poeta”, entre otros popes.

La reunión con los enviados chinos fue la última actividad pública oficial de Maduro. Horas después sería capturado por las fuerzas de elite de los Estados Unidos sin que los socios garantes movieran un solo peón de su tablero, dejando caer simultáneamente a la reina y el rey. El resto de las fichas ya no cuentan.

