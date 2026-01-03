Unión Venezolana en Perú reacciona a la captura de Maduro y pide protección internacional: “Es una alegría como cuando atrapan a un asesino”

Óscar Pérez, de Unión Venezolana, destacó la alegría de la comunidad y solicitó protección internacional para garantizar la seguridad en el país. | Infobae / Clara Giraldo

En un día que ya es calificado como histórico para la región, la comunidad venezolana residente en el Perú estalló en júbilo tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos. En declaraciones para Infobae Perú, el presidente de Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, expresó el sentimiento de alivio y esperanza que embarga a sus compatriotas tras el operativo militar ejecutado la madrugada de este sábado.

“Estamos felices, así como cuando la policía atrapa a un violador, a un asesino, a un extorsionador o a un delincuente. La comunidad se alegra, así estamos nosotros”, señaló Pérez. El dirigente destacó que este entusiasmo se replica tanto en las calles de Lima como dentro del territorio venezolano, donde la población considera que esta detención representa el cierre de un ciclo marcado por denuncias de narcotráfico y persecución política.

Un llamado a la protección de los presos políticos

A pesar del clima de celebración entre los migrantes, Óscar Pérez instó a la comunidad y a los líderes internacionales a actuar con cautela. Su principal preocupación durante esta transición es la seguridad de quienes permanecen en Venezuela, ante posibles reacciones de los cuadros que aún responden al chavismo, mencionando específicamente a figuras como Diosdado Cabello.

Un reportaje en vivo muestra la conmovedora y eufórica reacción de ciudadanos venezolanos al recibir la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, entre lágrimas, expresa el fin de un largo sufrimiento para su pueblo.

“Esta celebración la acompañamos de mesura y responsabilidad. En este momento, lo que más nos interesa, además de la recuperación de la democracia, es que se garantice la integridad física de nuestra gente en Venezuela”, afirmó. Asimismo, exigió que, así como el mundo espera detalles de la detención de Maduro, se brinde información inmediata sobre los detenidos por el régimen.

“A nosotros nos gustaría que hoy nos brindaran fe de vida de los más de mil presos políticos que tiene el régimen. Queremos saber qué ha pasado con ellos”, sentenció.

El pedido de auxilio a la comunidad internacional y al Perú

Para el representante de Unión Venezolana, la caída de la cabeza del régimen es solo el inicio de un proceso complejo de reinstitucionalización que no podrá ser llevado a cabo únicamente por los ciudadanos venezolanos. Por ello, hizo un llamado urgente al acompañamiento de las naciones democráticas, con un énfasis especial en el respaldo peruano.

El ambiente en la embajada estuvo marcado por la emoción y la nostalgia por la tierra natal. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

“Los venezolanos no podemos solos con la reinstitucionalización de nuestro país. No podemos solos enfrentar a los remanentes del chavismo”, advirtió. En ese sentido, apeló a la histórica solidaridad del pueblo peruano. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional y al Perú, que siempre ha sido tan solidario con nuestra democracia, a que no nos dejen solos en este momento aciago pero de muchísima ilusión”.

El fin de una era de “corruptelas y persecución”

Pérez calificó a Nicolás Maduro como un “delincuente que desmontó la democracia” y que utilizó el poder para generar una red de adictos a la revolución a través de la corrupción. Con la captura del líder chavista confirmada por Donald Trump, la comunidad venezolana en el exterior espera que este sea el primer paso hacia una transición pacífica liderada por las fuerzas democráticas.

(Fuente)

“Hoy más que nunca es importante el acompañamiento internacional. No solamente es recuperar la democracia, es salvar vidas y reconstruir una nación que fue asaltada por un grupo que hizo del poder una suerte de rebatiña”, concluyó el dirigente desde la capital peruana, donde se esperan diversas movilizaciones de apoyo a lo largo del día.