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Cenaida Uribe reveló que San Martín buscó a Clarivett Yllescas y lanzó advertencia: “No se piquen cuando llame a sus jugadoras”

La jefa de las ‘blanquiazules’ aseguró que Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, se comunicó con la central y otras voleibolistas previo a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

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La jefa del equipo 'blanquiazul' contó que las 'santas' mostraron interés por sus jugadoras previa a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Puro Vóley)

Mientras se definía al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, todos los clubes estaban armando su plantel para la próxima temporada. El mercado de pases está abierto y todo hace indicar que habrán muchas sorpresas en el torneo nacional.

Y así como Alianza Lima está concretando sus nuevos fichajes, también lo está haciendo San Martín. Cenaida Uribe reveló que las ‘santas’ mostraron interés por varias de sus jugadoras e incluso se comunicaron con Clarivett Yllescas previo a la final.

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“Han llamado a varias de Alianza antes de la final, no sé si para desestabilizar. Clarivett Yllescas me dijo que la llamó Yudy Balcázar (jefa de equipo de San Martín) y igual la llamaba Diana de la Peña, igual ha llamado a todas mis jugadoras. Normal, que no se pique cuando yo las llame (risas). Saludos a mi amiga Yudy”, apuntó la popular ‘Reina Madre’ en entrevista con ‘Puro Vóley’.

Clarivett Yllescas celebrando el tricampeonato con Aliana Lima.
Clarivett Yllescas celebrando el tricampeonato con Aliana Lima. Crédito: FPV

Además, Uribe confesó la respuesta de la central nacional al cuadro de Santa Anita: "Tengo la confianza que me dicen ‘jefa, me ha llamado tal’. Está bien, seguramente te van a llamar, te van a ofrecer todo. ‘Sí, jefa, pero no’. O sea, ellas mismas me dicen: ‘No me imagino jugando allá, no hay forma’“.

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¿Clarivett Yllescas se quedará en Alianza Lima?

Muchos hinchas mostraron su incertidumbre sobre el futuro de Clarivett Yllescas debido a la salida de Maeva Orlé de Alianza Lima. Como se sabe, la atacante se mudará a la liga brasileña la próxima temporada, y muchos pensaron que a central tendría la misma suerte por ser su pareja.

Sin embargo, Cenaida Uribe confirmó que Yllescas seguirá defendiendo la camiseta ‘blanquiazul’. Y luchará con el equipo por el tetracampeonato y seguir haciendo historia en el Sudamericano en busca de un cupo al Mundial.

Cabe destacar que Clarivett fue elegida como una de la mejores centrales del campeonato junto a Mara Leão. Su clásica coja fue determinante en la campaña de las ‘íntimas’ durante el año.

La voleibolista Clarivett Yllescas es premiada como la Mejor Central de la temporada, desatando la euforia de todo el equipo de Alianza Lima. ¡Mira la reacción!

Isabella Sánchez y las otras voleibolistas que se quedan en Alianza Lima

La dirigencia de Alianza Lima despejó las dudas sobre su plantel de vóley para la temporada 2026/2027, al confirmar la continuidad de todas las jugadoras nacionales. La noticia genera tranquilidad en la afición tras semanas de rumores sobre posibles salidas.

Tanto Ysabella Sánchez como Esmeralda Sánchez seguirán defendiendo al club. Versiones recientes sugerían que ambas podrían marcharse junto al entrenador Facundo Morando, pero la institución garantizó su permanencia en el equipo principal.

En contraste, la situación de Maricarmen Guerrero se aparta del resto del grupo. De acuerdo con Cenaida Uribe, las gestiones para renovar el contrato de la central no llegaron a buen puerto. Las negociaciones se extendieron más de lo esperado y todo apunta a que Guerrero dejará la institución blanquiazul.

Sobre su futuro inmediato, el panorama parece definido: la central tendría como próximo destino Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima. Así, el club afrontará la nueva temporada con una base consolidada de talento nacional, aunque sin una de sus piezas más experimentadas.

- Ysabella Sánchez (hasta 2028)

- Diana de la Peña (hasta 2028)

- Sandra Ostos

- Esmeralda Sánchez

- Clarivett Yllescas

- Maria Alejandra Marín

- Esmeralda Loroña

- Nayeli Yábar

- Zahira Quiñe

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron determinantes en el éxito de Alianza Lima.
Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron determinantes en el éxito de Alianza Lima. Crédito: FPV
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