Así reaccionaron los venezolanos en Perú en redes sociales tras la captura de Nicolás Maduro

Muchos venezolanos expresaron su deseo de regresar a su país y agradecieron el apoyo recibido por parte de Perú durante los años de exilio - Créditos: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura y salida del país de Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala. La noticia, que rápidamente dio la vuelta al mundo, generó una ola de reacciones entre los venezolanos residentes en Perú, quienes utilizaron plataformas como X, Facebook e Instagram para expresar su alivio y esperanza ante el futuro de su país.

Desde las primeras horas tras el anuncio, los mensajes y publicaciones se multiplicaron en las redes sociales. Frases como “Venezuela libre por fin”, “Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos” y “Gracias a Dios, hoy empieza una nueva etapa” se repitieron en decenas de perfiles personales y grupos comunitarios. Las etiquetas #VenezuelaLibre y #MaduroCapturado se posicionaron entre las más utilizadas por los usuarios venezolanos en el Perú.

Una venezolana expresó su emoción en X al señalar que “lloré de emoción al saber que por fin podemos soñar con regresar a casa sin miedo”. Otro usuario afirmó que “hoy la esperanza volvió a Venezuela. Gracias a todos los países que nunca dejaron de apoyarnos”. También se leyeron mensajes de agradecimiento a Perú.“Nunca olvidaremos este país” o “Gracias por darnos trabajo”, fueron algunas frases.

En Facebook, los grupos comunitarios reflejaron la emoción colectiva, con mensajes de quienes esperan reencontrarse con sus familias y transmisiones en vivo mostrando la celebración en la embajada y en hogares venezolanos - Créditos: Infobae.

En Facebook, los grupos de venezolanos en Perú se llenaron de mensajes emotivos y comentarios de quienes esperan poder reencontrarse con sus familias. “Después de tantos años de dolor, por fin vemos la luz”, publicó un joven que emigró en 2017. Otros optaron por transmitir en vivo, mostrando el ambiente festivo y el sentimiento de comunidad que se vivió frente a la sede diplomática y en hogares venezolanos repartidos en distintas ciudades peruanas.

En Instagram, abundaron las historias con la bandera venezolana y videos de abrazos entre compatriotas. Un migrante expresó que hoy siente que “todo sacrificio valió la pena”. Otra usuaria relató que sus padres están en Venezuela y, por primera vez en mucho tiempo, “hablamos con esperanza y no con miedo”.

Se viven momentos de tensión en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Venezolanos acuden a los exteriores de su embajada

Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima tras el anuncio de la captura y salida del país de Nicolás Maduro, realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia desató una oleada de emociones entre la comunidad venezolana en Perú, que expresó su júbilo, alivio y esperanza por el futuro de su nación.

Frente a la sede diplomática, los asistentes ondearon banderas y entonaron cánticos, mientras compartían su entusiasmo por lo que consideran el inicio de una nueva etapa para Venezuela. Testimonios recogidos en el lugar reflejaron la incredulidad y la alegría de los migrantes, muchos de los cuales no contenían las lágrimas y aseguraban vivir un momento que parecía un sueño hecho realidad.

Un reportaje en vivo muestra la conmovedora y eufórica reacción de ciudadanos venezolanos al recibir la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, entre lágrimas, expresa el fin de un largo sufrimiento para su pueblo.

“Venezuela libre, amigo. Atraparon a Maduro. Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”, manifestó una joven, mientras otra mujer agradeció el apoyo de Perú y expresó su deseo de reencontrarse con su familia.

Sin embargo, la preocupación persistía entre quienes mantenían contacto con familiares en Venezuela. Algunos asistentes relataron que en zonas cercanas a Fuerte Tiuna, en Caracas, se registraron explosiones y desalojos, además de cortes de electricidad. La información que llega del país es fragmentada y genera incertidumbre, especialmente por la presencia de colectivos armados en las calles y el temor a represalias.

A pesar de la celebración, el ambiente estuvo marcado por sentimientos encontrados: la felicidad por el posible fin del régimen de Maduro y la angustia por la seguridad de quienes permanecen en Venezuela. Para muchos, la noticia representa la esperanza de un pronto regreso y el cierre de un ciclo de sufrimiento y exilio.