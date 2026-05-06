Virus Coxsackie o enfermedad de manos, pies y boca: ¿Cuántos días es recomendable suspender las clases para evitar el brote?

La propagación del virus Coxsackie o también conocido como la enfermedad de manos, pies y boca ha generado preocupación en diversos colegios de Lima, donde se han reportado brotes localizados y la necesidad de suspender las clases para cortar la cadena de contagios.

El doctor Marco Almerí, experto en salud pública, explicó durante una entrevista a Panamericana que no existe una pandemia ni epidemia nacional por virus Coxsackie, sino episodios de brote en escuelas de distintas regiones.

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“No va a haber una pandemia o epidemia por coxsackievirus. Es un virus efectivamente ya conocido, pero lo que estamos enfrentando ahora son brotes, son brotes localizados”, señaló Almerí.

Virus Coxsackie: expertos recomiendan suspender clases por siete días para cortar contagios| Foto: Canva

¿Cuántos días es recomendable suspender las clases para evitar el brote del Coxsackie?

Las autoridades educativas y de salud han optado por suspender clases de manera focalizada ante la detección de brotes en aulas o colegios. Según Almerí, la suspensión debe durar siete días para cortar el ciclo biológico del virus y evitar nuevos contagios.

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“En el transcurso de siete días. Por eso es que si hay alguna suspensión de clases, tiene que ser de siete días para cortar un ciclo biológico”, sostuvo.

El especialista advirtió que el virus Coxsackie puede permanecer activo en superficies de tres a siete días. Por ello, la suspensión de menos de una semana no resulta efectiva, ya que al regresar antes los estudiantes podrían volver a exponerse al virus.

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“Esos virus quedan allí en la superficie. De nada vale suspender tres, cuatro o cinco días. Regreso al séptimo día y ahí está el virus y se vuelve a contagiar”, remarcó.

Brotes de virus Coxsackie en Perú obligan a suspender clases durante una semana| Foto: Canva

Características del virus Coxsackie

La enfermedad de manos, pies y boca se ha presentado en múltiples instituciones educativas , con un repunte de casos desde el inicio del año escolar en marzo. Según Almerí, el hacinamiento en las aulas, la mala ventilación, el espacio reducido y el acceso limitado al agua en los baños favorecen la transmisión.

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El virus tiende a circular con mayor intensidad al inicio de la etapa escolar, cuando los niños comparten juguetes, superficies y alimentos, lo que incrementa las posibilidades de contagio.

El virus se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales, como saliva, sudor y secreciones. Los niños pueden contagiarse al tocar superficies contaminadas, compartir objetos o alimentos y por la falta de higiene adecuada.

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“En todos los fluidos sale. Cuando los chicos entran en contacto unos con otros, porque comparten juguetes, porque tocan superficies que luego a su vez es tocada por otros niños”, puntualizó el especialista.

Los adultos suelen portar el virus de forma asintomática y pueden llevarlo al hogar o al trabajo tras convivir con niños infectados.

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Colegios de distintas regiones reportan casos de enfermedad de manos, pies y boca, por lo que se insta a interrumpir actividades escolares y reforzar la higiene en los planteles| Foto generada por Gemini IA

Síntomas más comunes

Entre los síntomas más comunes de la enfermedad se encuentran fiebre alta, erupciones en las manos y los pies, así como úlceras dolorosas en la boca, que pueden dificultar la alimentación.

En algunos casos, los niños pueden presentar vómitos y rechazo a la comida, lo que incrementa el riesgo de deshidratación. “En el caso de los chicos, estas úlceras aparecen en la lengua, en el paladar, en la boca y les dificulta comer. Por eso es que rechazan la comida”, indicó el médico.

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Además, precisó que durante la suspensión de clases, es fundamental realizar una limpieza profunda de las instalaciones escolares para erradicar el virus de mesas, juguetes, barandas y otras superficies.