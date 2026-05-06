Emalsa Gran Canaria anuncia la salida de Marina Scherer: ¿Volverá al vóley peruano tras su experiencia en España?

Marina Scherer no renovó con Emalsa Gran Canaria para la temporada 2026/27. Crédito: Instagram

Marina Scherer cerró oficialmente su etapa en el CV Emalsa Gran Canaria tras una temporada en la que logró destacadas actuaciones en el vóley español. La exarmadora de Alianza Lima concluye así su paso por el conjunto europeo, luego de consolidarse como una de las piezas importantes en la organización del juego durante la campaña 2025/26.

El propio club grancanario anunció la despedida de la brasileña y destacó su aporte durante su estadía en el equipo, subrayando su compromiso y profesionalismo dentro del proyecto deportivo.

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“Marina Scherer pone fin a su ciclo en el CV Emalsa Gran Canaria. Desde el CV JAV Olímpico queremos agradecerle su profesionalidad, compromiso y trabajo durante la temporada 2025/26, en la que ha sido una pieza clave en la organización del juego del equipo y ha contribuido al crecimiento colectivo”, señaló la institución en su comunicado oficial.

Durante su paso por el conjunto español, Scherer logró importantes resultados colectivos, entre ellos el tercer lugar en la Liga Iberdrola 2025/26. A ello se suma el podio obtenido en la Copa de la Reina, donde el equipo también tuvo una participación destacada. Estos logros consolidaron su experiencia internacional y reforzaron su perfil como una levantadora de recorrido en distintos escenarios competitivos.

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CV Emalsa Gran Canaria anunció la salida de Marina Scherer tras tercer lugar en la Liga Iberdrola. Crédito: Captura

Un posible regreso a la Liga Peruana de Vóley

La salida de Marina Scherer del CV Emalsa Gran Canaria ha generado especulaciones sobre un eventual retorno a la Liga Peruana de Vóley, torneo en el que ya tuvo un paso importante con Alianza Lima, club con el que se consagró bicampeona y fue pieza clave en la estructura del equipo ‘blanquiazul’.

Sin embargo, su regreso al conjunto ‘íntimo’ no sería muy probable, al menos en la temporada que se avecina, ya que el club ya cuenta con la colombiana María Alejandra Marín, quien renovó su vínculo tras el reciente tricampeonato, además de haber asegurado la incorporación de Cristina Cuba para la próxima temporada.

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Este panorama podría complicar su retorno inmediato a La Victoria, considerando que el plantel ya tendría cubiertas sus principales opciones en la posición de armadora. En ese sentido, el escenario obligaría a la jugadora a evaluar alternativas en otros destinos, mientras el club ‘blanquiazul’ define el cierre de su plantilla para afrontar nuevos desafíos tanto a nivel local como internacional.

Por ahora, Marina Scherer analiza las propuestas que tiene sobre la mesa tras finalizar su vínculo en España. La jugadora se encuentra evaluando distintas alternativas y espera tomar una decisión sobre su futuro deportivo en las próximas semanas, en medio de un mercado de fichajes que empieza a moverse en distintas ligas.

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Mientras tanto, su nombre sigue generando expectativa en el entorno del vóley peruano, donde su posible retorno continúa siendo tema de conversación entre hinchas y seguidores del deporte.

Marina Scherer logró bicampeonato con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley

El factor familiar que cambia los planes de Marina Scherer

El futuro deportivo de Marina Scherer también se ve indirectamente marcado por una situación personal en su entorno más cercano. Su hermana gemela, Simone Scherer, confirmó recientemente que se encuentra en la espera de su primer hijo, una noticia que impacta directamente en los planes que ambas venían considerando para la próxima temporada.

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Entre esas proyecciones figuraba la posibilidad de compartir equipo, un objetivo que generaba expectativa en el entorno del vóley peruano y que, por ahora, queda descartado debido a la pausa deportiva que asumirá Simone. Este escenario modifica el panorama familiar y deportivo que ambas habían empezado a construir.

En ese contexto, Marina continúa enfocada en definir su propio futuro profesional, mientras analiza las opciones que tiene sobre la mesa tras su salida del Emalsa Gran Canaria, sin que por el momento exista una confirmación sobre su próximo destino.

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