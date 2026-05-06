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Pedro García advirtió a Franco Velazco sobre la búsqueda de DT tras polémica con Jorge Fossati: “Se hizo una pésima publicidad como gestor de la ‘U’”

El periodista deportivo cuestionó al administrador de Universitario y dejó entrever que el conflicto con el técnico uruguayo podría pasarle factura

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La advertencia de Pedro García a Franco Velazco, administrador de Universitario, tras polémica con Jorge Fossati.

El presente de Universitario de Deportes muestra una paradoja: mientras el equipo suma victorias recientes en la Copa Libertadores y en la Liga 1, los conflictos fuera del campo han captado tanto o más atención que los resultados deportivos. El foco mediático se ha desplazado al enfrentamiento entre el administrador Franco Velazco y el extécnico Jorge Fossati, justo en el momento en que el club debe definir a su próximo entrenador, con Jorge Araujo aún a cargo de manera interina.

El periodista deportivo Pedro García fue contundente al analizar el impacto de la conferencia realizada por el directivo de la ‘U’. “Respetado señor Velazco. Usted con su conferencia de la semana pasada ha metido en un problema a la ‘U’. Porque si usted no decía nada, la ‘U’ sería el equipo que le ganó a Nacional, el equipo que goleó el fin de semana, el equipo que va a jugar contra Coquimbo Unido la Copa Libertadores”, manifestó en el programa de YouTube, Doble Punta.

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Para el comunicador, la intervención pública de Velazco desvió el foco de lo estrictamente futbolístico. “Ahora es un equipo que está distrayendo recursos, energía y espíritu en tener que ir pensando cómo se va a defender legalmente de Fossati, pifeada mal”, sentenció.

La denuncia anunciada por el veterano entrenador desde Uruguay profundizó la crisis institucional. “Fossati, allá en la comodidad de Uruguay, respondió, desmintió y, no digo quién tenga la razón, pero desmintió y ahora anuncia acciones legales. Todo mal”, subrayó García.

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Pablo Betancourt le respondió al administrador de la 'U' por los supuestos requerimientos para seguir el año pasado. (Video: Fútbol Satélite)

En ese contexto, Pedro Eloy lamentó que, en un momento clave para reordenar la gestión de Universitario y buscar un nuevo entrenador, el club deba destinar esfuerzos a la defensa jurídica. “En el momento en que la ‘U’ debería estar tratando de rearmar su gestión para el Torneo Clausura o de conseguir un técnico, también está pensando en otros temas porque ya distrajo recursos anímicos, espirituales y motivacionales para defenderse de la inminente denuncia de parte de Fossati. O sea, la conferencia salió mal”, insistió.

Pedro García y su advertencia a Franco Velazco para búsqueda de DT en Universitario

La polémica, según Pedro García, podría dificultar la llegada de un nuevo entrenador al club. El periodista deportivo explicó que la reputación de Franco Velazco como gestor quedó en entredicho, lo cual puede tener consecuencias directas en las negociaciones con candidatos a dirigir a Universitario.

“Cuando salga a buscar a un entrenador o siga buscándolo, va a pasar que la gente que acompaña al entrenador le va a decir el agente de ‘x’ entrenador ‘¿con quién hay que tratar?, con el de la ‘U’, con Velazco’. Yo hago dos cosas: googleo ‘Velazco’ y me sale ‘Velazco será emplazado judicialmente por Fossati, ¿qué? No puede ser. A ver, ‘Fossati dijo de Velazco...’, ‘Fossati y Velazco en entredichos’, ‘Velazco hizo conferencia de prensa acusando Fossati’, ‘Fossati responde y dice que demandará’. ¿Quieres negociar con Velazco? ¿estás seguro? ¿Vas a negociar con el señor que está en todo Google en situaciones tensas con Fossati?”, comentó García, describiendo el proceso de evaluación que puede realizar cualquier agente o entrenador interesado.

Miguel Silveira y Héctor Fértoli fueron titulares en Universitario ante Juan Pablo II en Trujillo. - créditos: Universitario
Universitario se viene recomponiendo en la Liga 1 y apunta a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. - créditos: Universitario

El comunicador advirtió que el historial de tensión pública entre el administrador y el entrenador ‘charrúa’ representa una mala carta de presentación para Universitario. “Lo siguiente. ‘Aló, Fossati, te habla ‘X’, sabes que yo represento a ‘Y’. Nos han llamado de la ‘U’. ¿Me das tu opinión más allá de los medios de Velazco? Tú que has sido tricampeón con él y que has chambeado con él palmo a palmo’. La versión no va a ser buena. Listo, se cae la operación. ‘Te aconsejo que no vayas mientras esté Velazco’”, relató.

Pedro García remarcó que el daño a la imagen de Franco Velazco y a la institucionalidad del elenco ‘merengue’ ya está hecho. “Velazco se ha hecho una pésima publicidad como gestor de la ‘U’ porque todo lo que ofrece Internet es de una situación tensa con su técnico campeón, con el que lo hizo ganar, con el que ganaron mutuamente”, concluyó, resaltando cómo la mala proyección pública puede condicionar el futuro del club.

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