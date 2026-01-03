Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Un reportaje en vivo muestra la conmovedora y eufórica reacción de ciudadanos venezolanos al recibir la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, entre lágrimas, expresa el fin de un largo sufrimiento para su pueblo.

Figuras de la TV peruana reaccionaron de manera inmediata ante la noticia de la captura y salida de Nicolás Maduro de Venezuela tras un ataque militar de Estados Unidos, Donald Trump. Carlos Galdós, Ricardo Mendoza, Gigi Mitre, Jessica Newton y más, celebraron el desenlace en sus redes sociales, publicando mensajes de solidaridad y exhibiendo la bandera venezolana en sus perfiles de Instagram.

La madrugada del sábado 2 de enero se registraron explosiones y ataques aéreos en Caracas, atribuidos a una operación militar estadounidense. Donald Trump comunicó desde Mar-a-Lago que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”. La operación se realizó en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses y fue calificada como “brillante” por el mandatario en declaraciones recogidas por el diario The New York Times.

Emocionados por venezolanos

En ese contexto, una amplia lista de artistas peruanos utilizó sus plataformas digitales para expresar su respaldo al pueblo venezolano. Reconocidas figuras de la TV en Perú publicaron imágenes de la bandera de Venezuela y mensajes de esperanza para los ciudadanos del país caribeño. Además, varios de ellos compartieron palabras de aliento y celebraron la caída del régimen chavista. Las muestras de apoyo se multiplicaron en las horas siguientes a la confirmación oficial de la salida de Nicolás Maduro.

“Hoy el mundo amaneció pensando en Venezuela, de corazón espero que este nuevo año les traiga la libertad”, escribió Jessica Newton en su red social. Carlos Galdós tampoco no dudó en expresar con alegría. Al igual que Gigi Mitre, publicó una imagen de Venezuela, en señal de que estaba con su pueblo.

Jessica Newton, Carlos Galdós y Ricardo Mendoza felcies por Venezuela. Infobae Perú

Ignacio Baladán, uruguayo de nacimiento, pero también considerado como parte de la farándula peruana por los años que vivió en nuestro país, escribió: “No soy de Venezuela, pero estoy emocionado y sin poder dormir. Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. Por fin son libres. Venezuela, todos los países estamos con ustedes”.

Por su parte, Diego Val publicó una foto del pueblo venezolano con pancartas que dicen: “Venezuela Libre”, “Libertad”, “Renace Venezuela”. Mientras que Ricardo Mendoza, fiel a su estilo, se refirió a este acontecimiento: “Se cayó de Maduro”, se puede leer en su primera imagen, mientras que en otra dice: “Hoy los deliverys llegan completos”, causando la risa de los usuarios, quienes lo respaldaron y dijeron que será al contrario: ninguno llegará porque hay fiesta.

Figuras de la TV publican mensajes de aliento para venezolanos. Infobae Perú

La respuesta de la comunidad artística de Perú refleja el impacto que la situación venezolana ha tenido en la región, especialmente por la presencia de miles de migrantes venezolanos en territorio peruano. Las redes sociales se convirtieron en el principal canal para la difusión de mensajes de apoyo y solidaridad. Las publicaciones incluyeron llamados a la unidad, la reconstrucción nacional y el respeto a los derechos humanos.

El contexto internacional también marcó la jornada. Fuertes explosiones y sobrevuelos de aviones militares fueron reportados por usuarios en Caracas, mientras que imágenes de humo y columnas de fuego circularon en redes sociales. La operación militar estadounidense incluyó ataques a bases como La Carlota y Fuerte Tiuna, y derivó en cortes de luz en varias zonas de la capital venezolana. “Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, relató una residente.

La reacción de los artistas peruanos se sumó a las voces internacionales que siguieron el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Las manifestaciones públicas de solidaridad reflejaron el lazo cultural y humano entre ambos países, en un momento de alta tensión política y social en la región. La expectativa sobre el futuro político venezolano motivó una oleada de mensajes esperanzadores desde el mundo del espectáculo en Perú.

Figuras de la TV peruana celebra caída de Nicolás Maduro. Infobae Perú