Venezolanos acuden a los exteriores de su embajada luego de la captura de Nicolás Maduro: “Somos libres”

La noticia impulsó a decenas de venezolanos a reunirse en las inmediaciones de la embajada de su país en Lima, donde el ambiente estuvo marcado por el entusiasmo, la emoción y el anhelo de un pronto reencuentro familiar

Venezolanos se reunieron en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Perú (Créditos: América)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura y salida del país de Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala. Luego de conocerse la noticia, decenas de ciudadanos venezolanos comenzaron a congregarse en los exteriores de la Embajada de Venezuela en la avenida Arequipa 298, en el Cercado de Lima, para expresar su emoción y esperanza ante el cambio en su país.

La comunidad venezolana en el Perú reaccionó con júbilo y alivio. Muchos se congregaron en los exteriores de la sede diplomática, ondeando banderas, entonando cánticos y compartiendo la emoción por lo que consideran un nuevo comienzo para su patria, de acuerdo con el reporte de América Noticias.

Durante la jornada, se escucharon testimonios de quienes siguen en comunicación directa con sus seres queridos en Caracas y otras ciudades. Varios asistentes relataron que la situación en zonas cercanas a Fuerte Tiuna es compleja: se reportaron explosiones en puntos clave, cortes de electricidad y desalojos preventivos en áreas próximas a instalaciones militares. La información que llega desde el interior del país es fragmentada, lo que genera incertidumbre entre los venezolanos en el extranjero, especialmente al desconocer la magnitud de los hechos y el estado de sus familiares.

Uno de los entrevistados precisó al citado medio que la lucha contra el régimen comenzó desde el primer día de su exilio. Destacó que, para muchos, los recientes bombardeos no representan una agresión al pueblo venezolano, sino una acción dirigida al régimen de Maduro y a las estructuras de narcoterrorismo que, asegura, han mantenido secuestrado al país durante años.

Los ciudadanos venezolanos se emocionaron tras conocer la captura de Nicolás Maduro

En los alrededores de la embajada, el ambiente estuvo marcado por expresiones de gratitud y alivio. “Venezuela libre, amigo. Atraparon a Maduro. Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”, afirmó una joven visiblemente emocionada. La frase“¡Somos libres! ¡Así es!”, exclamada por uno de los asistentes, sintetizó el sentir colectivo de quienes se encontraban en el lugar.

Otros presentes coincidieron en que la captura del exmandatario representa el cierre de un ciclo de sufrimiento y exilio, así como la posibilidad de un regreso seguro a su país. Para muchos, el anuncio de la caída del régimen llegó de manera inesperada, generando un sentimiento de incredulidad y alegría colectiva.

Ciudadanos venezolanos en el extranjero no pueden contener la emoción tras recibir la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Con lágrimas, abrazos y la bandera nacional, expresan su alivio y la esperanza de un nuevo comienzo para su país | América TV

El ambiente se tornó aún más emotivo a medida que más venezolanos llegaban a la embajada. “No lo puedo ni creer. Esto parece un sueño, pero es real, y gracias a Perú por apoyarnos siempre. Extraño mucho mi país, mi gente, y que sea lo que Dios quiera”, expresó una mujer, conmovida hasta las lágrimas.

Agradecida, confesó que la noticia la recibió con amigos y que, aunque al principio costó creerlo, ahora siente que “Dios está con nosotros”. Aseguró que sus familiares en Caracas están bien, aunque asustados, y manifestó su esperanza en que todo lo que viene serán bendiciones.

El momento también estuvo cargado de emoción para quienes llevaban años lejos de su tierra. Un venezolano, con lágrimas en los ojos, explicó que la noticia de la salida de Maduro, primero pensada como una huida y luego confirmada como una captura, le generó una felicidad indescriptible.

A pesar de la celebración
A pesar de la celebración en Perú, la preocupación no desaparece: desde Venezuela, familiares reportan explosiones, cortes de luz y el despliegue de colectivos armados - Créditos: Captura de pantalla de América Noticias.

“Es un respiro para todos los venezolanos”, expresó, al recordar sus casi ocho años en Perú tras dejar Venezuela en 2018. Manifestó que la posibilidad de regresar y reunirse con su familia es algo que no encuentra palabras para describir.

La preocupación, sin embargo, persiste entre quienes mantienen contacto con Venezuela. Se reporta que colectivos armados, vinculados al antiguo gobierno, han sido enviados a las calles para controlar la reacción de la población. El temor de represalias y la desinformación circulan entre quienes aún no han podido reunirse con sus seres queridos.

“Mi familia me pide que no publique videos en redes sociales por seguridad. Los mensajes de advertencia circulan constantemente y hay miedo de manifestarse”, relató otro ciudadano presente en la vigilia.

