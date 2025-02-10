Perú

Receta de Olluquito con Carne

Deléitate con el tradicional Olluquito con Carne: uno de los platos tradicionales de Perú

Receta para preparar Olluquito con
Receta para preparar Olluquito con carne o pollo.(Foto:Captura)

Prepárate para sorprender a tus amigos y familiares con un plato principal inigualable! Descubre cómo hacer Olluquito con Carne, un plato típico de la cocina peruana que encanta por su sabor y textura. Pruébalo y sumérgete en la rica cultura culinaria de Perú.

Ingredientes para Olluquito con Carne

Para servir a cuatro personas, necesitarás:

- 350g de carne de res

- 4 cucharadas de aceite vegetal

- 1 cebolla roja

- 4 tazas de olluco picado

- 1 papa amarilla

- 4 tazas de arroz cocido

- 2 cucharadas de ají panca molido

- 1 cucharada de ajo molido

- 1 rama de perejil deshojado

Paso a paso para un sabroso Olluquito con Carne

1. Eligiendo y tratando los ingredientes: Corta la carne en cubos y pica la cebolla. Pela la papa amarilla y córtala en trozos iguales.

2. Empezando la cocción: Calienta el aceite en una olla y fríe la cebolla. Agrega el ajo, el ají panca y la carne de res. Cocina por 5 minutos.

3. La clave, el olluco: Añade el olluco picado y 2 tazas de agua. Cocina a fuego medio durante 10 minutos.

4. ¡La última adición!: Agrega la papa y continúa la cocción durante 5 minutos más.

5. Servir con estilo: Sirve el olluquito con una taza de arroz y decora con hojas de perejil cortado.

Consejo nutricional del Olluquito

El olluco es bajo en calorías ya que más del 80% de su composición es agua. Aunque sea un tubérculo, es un gran aliado al momento de llevar una alimentación balanceada debido a su alta concentración de agua.

