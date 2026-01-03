Perú

Últimas semanas para el retiro AFP: La fecha límite real para solicitar hasta S/ 22.000

El horario del retiro AFP no permite que se haga la solicitud en fines de semana, entonces ¿hasta cuándo podrás registrarla realmente?

Las solicitudes se podrán enviar
Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya no necesitas un cronograma para registrar tu solicitud de retiro AFP. Desde el jueves 4 de diciembre pasado todos los afiliados pueden hacer el pedido de hasta 4 UIT de sus cuentas de pensiones para poder retirar estos montos (hasta S/ 22.000, con el nuevo valor de la UIT para 2026).

Las informaciones oficiales, así, detallan que aún se podrá registrar esta solicitud hasta el 18 de enero, cumpliéndose el tiempo establecido por el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para el octavo retiro AFP. Sin embargo, al este día caer domingo, el viernes 16 de enero desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. será la verdadera fecha final para solicitar, según el horario establecido. Es decir, quedan estas fechas (dos semanas) para realizar el registro:

  • Lunes 5 de enero
  • Martes 6 de enero
  • Miércoles 7 de enero
  • Jueves 8 de enero
  • Viernes 9 de enero
  • Lunes 12 de enero
  • Martes 13 de enero
  • Miércoles 14 de enero
  • Jueves 15 de enero
  • Viernes 16 de enero.
Aún tienes dos semanas para
Aún tienes dos semanas para pedir hasta S/ 22.000 de tu AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La fecha final para solicitar AFP

Si aúnn no registras tu solicitud de retiro AFP o estas esperando a la mejor fecha, ya desde el 4 de diciembre empezó a correr el plazo para hacer el pedido de retiro de montos hasta por 4 UIT sin seguir el cronograma

Dado que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detalló que el plazo para hacer las solicitudes del retiro de AFP debería ser de 90 días, esto se cumple el próximo 18 de enero de 2026. Pero este no sería el último día para hacer el pedido. Dado que el horario para hacer la solicitud ha sido determinado de lunes a viernes, entonces el día último en que podrás hacer la solicitud es el viernes 16 de enero de 2026.

Pero si bien este será el último día, puede que, como el año pasado, las AFP den unas fechas extras, para quienes tienen que subsanar algún dato en su solicitud de retiro.

Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Así solicitas AFP

Si quieres registrar tu pedido de retiro de un monto por hasta S/ 22.000 de tu AFP, primero necesitas ingresar con tu DNI y usuarios a la página de tu AFP (o el enlace que está ha implementado para hacer las solicitudes). Aún todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de estos enlaces oficiales del retiro AFP:

Ahí, solo se deberá prestar atención a los pasos que se te piden para hacer el registro. Lo más importante: no tener errores, poner la cuenta del banco autorizado para recibir el dinero, y poner que se quiere recibir en esta cuenta (a menos que uno prefiera recibirlo en un cuenta de aportes voluntarios en su AFP, cuya opción también se le da).

