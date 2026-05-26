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Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”

El gerente deportivo del club ‘blanquiazul’ se pronunció por la decisión de no renovar al ‘Pirata’, que está en la puerta de salida de FC Cajamarca para poner rumbo a Sporting Cristal

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El gerente deportivo del club 'íntimo' habló de la postura de no renovar al 'Pirata' a finales del año pasado. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La obtención del Torneo Apertura por parte de Alianza Lima tras imponerse 3-0 a Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva fue recibida con entusiasmo por los hinchas. El triunfo llegó a falta de una jornada, cerrando una primera mitad de año signada por el debate sobre la gestión directiva y el impacto de las salidas de referentes, especialmente la de Hernán Barcos, cuya ausencia generó interrogantes y críticas en el entorno ‘blanquiazul’.

A comienzos de la temporada, una parte de la afición responsabilizó a la dirigencia por no renovar el contrato del ‘Pirata’. Esta decisión coincidió con un periodo de inestabilidad y resultados irregulares, lo que alimentó el malestar. Sin embargo, el sólido cierre del equipo y la conquista del Apertura reavivaron la discusión sobre la pertinencia de las decisiones tomadas en la conformación del plantel.

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En medio de este escenario, Franco Navarro Jr. ofreció una perspectiva que buscó desmontar la idea de que todos los problemas de inicio de año tuvieron origen en la salida de Barcos. “¿Todo lo que pasó en Alianza Lima a inicios de año fue por no renovar a Hernán Barcos? La verdad que no lo tomo así”, expresó el directivo para el programa Al Límite, subrayando que la reconstrucción del plantel involucró a varios jugadores y contó con el aval de Pablo Guede, actual entrenador.

El joven directivo hizo hincapié en que la institución no se detuvo en la partida de una sola figura. “Cuando nosotros tomamos las decisiones que se tomaron, no solamente con Hernán Barcos, sino también con otros jugadores, dimos vuelta a la página con Pablo Guede, armamos un plantel de 29 a 30 jugadores y fuimos para adelante con eso. Sí, Guede estuvo de acuerdo”, puntualizó.

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Pablo Guede – Franco Navarro – Alianza Lima - San Lorenzo – Perú - deportes – 18 marzo
El DT Pablo Guede fue siempre respaldado por los Navarro en Alianza Lima, pese a los problemas del club a inicios de año. - créditos: Alianza Lima

La reflexión de Franco Navarro Mandayo fue más allá y remarcó que el sentir del hincha es válido, pero que los resultados actuales otorgan respaldo a la política de renovación. “Después, lo que opine el hincha es libre de pensar, de opinar, siempre en el marco del respeto. Pero creo que las decisiones que se tomaron hoy vemos parcialmente un resultado positivo”, afirmó.

Para Navarro Jr., la obtención del Torneo Apertura representa un primer paso: “Quiero dejar en claro que el objetivo principal es salir campeón a fin de año. Pero eso era algo que nosotros como club necesitábamos tener una alegría de este tipo”.

¿Qué dijo Hernán Barcos por su salida de Alianza Lima?

La partida de Hernán Barcos no dejó de ser tema de conversación entre los hinchas y la prensa. El delantero, ahora con FC Cajamarca y en una racha goleadora, enfrentó públicamente los rumores que rodearon su despedida de Alianza Lima. “La verdad es que se habla mucho porque Alianza vende. Se lleven bien, se lleven mal. Es obvio que con treinta jugadores no te puedes llevar bien con todos”, declaró para la prensa.

El ‘Pirata’ desmintió enfáticamente las versiones que apuntaban a conflictos internos: “Nunca peleé con ningún compañero en los cinco años que estuve en Alianza. Hemos tenido discusiones de situaciones, de momentos. Normal en el fútbol, pero nunca peleé ni tuve problema con ningún jugador”, explicó.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión
Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión

Sobre el proceso de su no renovación, Hernán Barcos admitió que lo percibió como parte natural del fútbol: “Había la posibilidad de seguir y no seguir. Era claro, yo en un momento yo iba a renovar y después empecé a sentir cosas diferentes y ahí me di cuenta que no iba a renovar. Lo fui sintiendo, al final, no me sorprendió”, comentó.

Por su parte, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, detalló que el club le ofreció al veterano artillero continuar vinculado a la institución en un cargo de responsabilidad, reconociendo su peso histórico y liderazgo. Cabada sostuvo una conversación directa con el atacante, pero Barcos optó por seguir en actividad profesional, lo que fue respetado por la dirigencia.

Mientras tanto, el futuro de Barcos apunta a un nuevo desafío, ya que se encuentra cerca de firmar con Sporting Cristal para el segundo semestre del año. A sus 41 años, el delantero todavía no ha definido el retiro y mantiene abiertas distintas posibilidades dentro y fuera del campo.

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