Samahara Lobatón sorprende al elegir a Paul Michael para dormir juntos en ‘La Granja VIP’: ¿Qué dijo Pamela López?

Samahara Lobatón y Paul Michael yacen en una cama rústica en 'La Granja VIP', mientras Pamela López los observa atentamente con los brazos cruzados, añadiendo un elemento de tensión al reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva polémica se desató en ‘La Granja VIP’ luego de que Samahara Lobatón sorprendiera a todos con una inesperada decisión que dejó en shock tanto a sus compañeros como a los televidentes. La hija de Melissa Klug ganó este lunes 25 de mayo el beneficio de convertirse en capataz de la semana y, como parte del privilegio, tuvo la posibilidad de escoger a la persona que la acompañaría en la habitación especial del reality.

Lo que nadie imaginó fue que la influencer terminaría eligiendo nada menos que a Paul Michael, actual pareja de Pamela López, generando inmediatamente una ola de reacciones dentro y fuera del programa.

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La elección llamó especialmente la atención debido a que ambos compartirán no solo la habitación del capataz, sino también la misma cama durante toda una semana. Además, podrán disfrutar de diversos beneficios exclusivos, como jacuzzi, refrigeradora abastecida con tragos y dulces, así como mayores comodidades en comparación con el resto de participantes.

Samahara Lobatón volvió a estar en el ojo de la tormenta tras tomar una decisión que nadie esperaba dentro del reality. Panamericana TV/ La Granja Vip.

El momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la noche. Todo ocurrió cuando Samahara Lobatón tomó el micrófono y comenzó a explicar las razones detrás de su elección. Inicialmente, muchos pensaron que escogería a alguien cercano de su equipo o incluso a alguna participante mujer, pero terminó sorprendiendo a todos.

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“Voy a escoger a alguien que siempre quiso ser capataz y no le han dado la oportunidad en su equipo”, expresó la influencer antes de revelar el nombre del elegido.

Segundos después, soltó la inesperada frase que desató el asombro total en el set y entre los participantes. “Voy a elegir a alguien que quiere cantar el himno nacional, a Paul Michael”, dijo entre risas.

Samahara Lobatón y Paul Michael compartirán habitación en ‘La Granja VIP’ y reacción de Pamela López sorprende. Captura: La Granja Vip.

La reacción fue inmediata. Las cámaras enfocaron rápidamente a Pamela López, pareja del salsero, quien no pudo ocultar un evidente gesto de sorpresa y extrañeza tras escuchar el anuncio. Aunque no emitió ningún comentario en ese momento, su expresión no pasó desapercibida para los seguidores del reality, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre una posible incomodidad.

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Las redes sociales explotaron apenas se emitieron las imágenes. Muchos usuarios aseguraron que la situación podría generar tensión entre Pamela López y Samahara Lobatón, especialmente porque ambas figuras ya habían protagonizado comentarios indirectos en otras ocasiones.

Incluso la conductora del programa, Ethel Pozo, quedó totalmente impactada con la decisión de Samahara y no dudó en expresarlo en vivo. “Me muero, me quedé atónica, helados quedamos todos”, comentó la hija de Gisela Valcárcel, evidenciando que nadie esperaba aquella elección.

Samahara Lobatón y Paul Michael compartirán habitación en ‘La Granja VIP’ y reacción de Pamela López sorprende. Captura: La Granja Vip.

La escena rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios debatieron sobre la actitud de Samahara y la reacción de Pamela López. Mientras algunos consideraron que se trató solo de una estrategia dentro del reality para generar contenido y llamar la atención, otros señalaron que la influencer pudo haber generado una situación incómoda innecesaria.

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Sin embargo, esta no sería la primera vez que la vida sentimental de Samahara Lobatón genera controversia dentro de ‘La Granja VIP’. Semanas atrás, la influencer ya había protagonizado otro momento polémico relacionado con sus compañeros del reality, situación que incluso terminó afectando su relación con Youna.

En aquel entonces, el joven barbero mostró públicamente su molestia luego de ver imágenes de Samahara compartiendo habitación y durmiendo junto a Renato Rossini Jr. dentro del programa. Aunque ella aseguró que todo formaba parte de la convivencia del reality, las escenas no fueron bien recibidas por Youna.

Samahara Lobatón y Paul Michael compartirán habitación en ‘La Granja VIP’ y reacción de Pamela López sorprende. Captura: La Granja Vip.

Youna termina relación con Samahara Lobatón

La tensión fue creciendo hasta el punto de que el influencer decidió anunciar públicamente el fin de cualquier vínculo sentimental con la hija de Melissa Klug.

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“Hoy quiero dar un paso al costado a cualquier tipo de relación de la que se me vincule con Samahara. Lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando en ‘La Granja’, pero sus acciones no me gustan para nada”, declaró recientemente.

Por ello, la nueva decisión de Samahara al escoger a Paul Michael vuelve a colocarla en el centro de la polémica y alimenta aún más las especulaciones sobre cómo reaccionarán las personas involucradas fuera del reality.

Hasta el momento, Pamela López no se ha pronunciado oficialmente sobre el episodio ocurrido en el programa, aunque muchos usuarios aseguran que su expresión dejó entrever cierta incomodidad.

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Samahara Lobatón y Paul Michael comparten un momento íntimo en la cama de heno de ‘La Granja VIP’, mientras Pamela López los observa con aparente celos, creando un ambiente tenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)