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Qué se celebra el 26 de mayo en el Perú: episodios clave en la construcción política y social del Perú

El 26 de mayo emerge como una fecha significativa que condensa hitos militares, políticos, científicos y culturales, cuyas consecuencias aún se reflejan en la identidad y el desarrollo del Perú y Sudamérica

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La fecha ha sido escenario de importantes sucesos políticos, militares y culturales, como una decisiva batalla de la Guerra del Pacífico, la creación de organismos regionales y el fallecimiento de figuras destacadas (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 26 de mayo reúne hechos históricos, políticos y culturales en el Perú y Sudamérica. En 1880 ocurrió la Batalla del Alto de la Alianza, enfrentamiento clave de la Guerra del Pacífico que provocó la salida de Bolivia del conflicto.

En 1912 murió Eduardo López de Romaña, presidente que impulsó la modernización económica y las obras públicas. En 1962, el físico Robert Oppenheimer visitó Lima invitado por la UNI. En 1969 se creó la Comunidad Andina para fortalecer la integración regional.

Un año después nació la provincia de Ilo. Además, en 2002 falleció Horacio Paredes, recordado conductor y productor de la televisión peruana.

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26 de mayo de 1880 - Batalla del Alto de la Alianza marcó la retirada de Bolivia de la Guerra del Pacífico

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El enfrentamiento en la meseta de Intiorko dejó una de las jornadas más sangrientas de la Guerra del Pacífico y convirtió a Tacna en símbolo de resistencia militar. (Jorge Chata)

La Batalla del Alto de la Alianza se libró el 26 de mayo de 1880 en las cercanías de Tacna, durante la Guerra del Pacífico.

Las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia, dirigidas por Narciso Campero, enfrentaron al ejército chileno comandado por Manuel Baquedano en una de las acciones más sangrientas del conflicto. El combate ocurrió en la meseta de Intiorko y culminó con la victoria chilena tras intensas horas de enfrentamiento.

La derrota provocó la retirada de Bolivia de la guerra y dejó al Perú enfrentando solo el conflicto. La batalla quedó marcada como símbolo de resistencia y sacrificio militar.

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26 de mayo de 1912 - muere Eduardo López de Romaña, ingeniero y presidente que impulsó la modernización del Perú

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El expresidente Eduardo López de Romaña falleció en Arequipa tras consolidar reformas económicas y convertirse en el primer ingeniero en gobernar el Perú. (BNP)

Eduardo López de Romaña, ingeniero civil y expresidente del Perú, falleció el 26 de mayo de 1912 en el balneario de Yura, Arequipa. Fue el primer mandatario peruano con formación en ingeniería y uno de los principales impulsores de la modernización económica del país durante la llamada República Aristocrática.

En su gobierno promovió la agricultura, la minería y las obras públicas, además de promulgar importantes códigos de Comercio, Minería y Aguas.

También impulsó la educación agraria y el desarrollo urbano. Antes de llegar a la presidencia, participó en la defensa peruana durante la Guerra del Pacífico y desarrolló proyectos de infraestructura en Arequipa.

26 de mayo de 1962 - Robert Oppenheimer visitó el Perú y fue homenajeado por la UNI

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La presencia de Oppenheimer en la UNI generó expectativa en la comunidad universitaria, que reconoció al científico con un Doctor Honoris Causa. (El Peruano)

El físico estadounidense Robert Oppenheimer llegó al Perú el 26 de mayo de 1962 invitado por la Universidad Nacional de Ingeniería, en una visita que generó expectativa en el ámbito académico.

Reconocido como el padre de la bomba atómica por su papel en el Proyecto Manhattan, ofreció una conferencia magistral sobre física y recibió el grado de Doctor Honoris Causa. La UNI también le entregó una medalla de oro en reconocimiento a su trayectoria científica.

Durante su estadía en Lima, Oppenheimer promovió el uso pacífico de la energía nuclear y el intercambio universitario. Regresó al país nuevamente en febrero de 1964.

26 de mayo de 1969 - Se crea la Comunidad Andina para impulsar la integración económica regional

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Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile fundaron la Comunidad Andina con el objetivo de impulsar un mercado regional y políticas conjuntas de integración. (Andina)

La Comunidad Andina fue creada el 26 de mayo de 1969 mediante la firma del Acuerdo de Cartagena por parte de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El organismo nació con el objetivo de fortalecer la integración económica, comercial y social entre los países andinos, promoviendo un mercado común y políticas de cooperación regional. A lo largo de los años, la organización impulsó acuerdos sobre comercio, transporte, educación y migración, facilitando la movilidad entre sus miembros.

Aunque Chile se retiró en 1976 y Venezuela años después, la Comunidad Andina continúa vigente como uno de los principales bloques de integración de Sudamérica.

26 de mayo de 1970 - Se crea la provincia de Ilo como nuevo eje económico y portuario de Moquegua

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Ilo nació oficialmente como provincia en 1970 y con el tiempo se consolidó como uno de los puertos más importantes y dinámicos del Perú. (Andina)

La provincia de Ilo fue creada el 26 de mayo de 1970 mediante el Decreto Ley N.º 18298, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, tras separarse de la provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua.

Su establecimiento respondió al crecimiento económico impulsado por la pesca, la minería y la actividad portuaria en el sur del Perú. Aunque su creación política es reciente, la zona posee una larga historia vinculada a culturas prehispánicas como Chiribaya y Wari.

Con el paso de los años, Ilo se consolidó como uno de los puertos más importantes del país y motor económico regional.

26 de mayo de 2002 - Muere Horacio Paredes, recordado animador y productor de la televisión peruana

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Horacio Paredes falleció en Lima tras construir una destacada trayectoria en la televisión y el teatro peruano como conductor y productor de éxitos nacionales. (Arkiv Perú)

Horacio Paredes Dongo, nacido en Arequipa en 1953, destacó como animador de televisión, productor teatral y figura influyente del espectáculo peruano.

Llegó a Lima a finales de los años 60 para estudiar Ingeniería Industrial, pero abandonó la carrera para dedicarse al teatro y la televisión. Trabajó junto a Oswaldo Cattone y luego produjo exitosas obras teatrales con Regina Alcóver.

En televisión alcanzó gran popularidad como conductor del programa Magazine en Panamericana Televisión junto a Silvia Maccera. También impulsó reconocidos montajes teatrales durante los años 80. Falleció el 26 de mayo de 2002 en Lima, a los 49 años.

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