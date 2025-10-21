Perú

Retiro de AFP 2025: Este es el horario en que puedes registrar la solicitud de lunes a viernes

El cronograma de AFP establece que los afiliados podrán solicitar el retiro de hasta 4 UIT a través de la plataforma oficial de su administradora, en un horario único que regirá de lunes a viernes para todas las entidades

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Octvado retiro AFP 2025: Cronograma
Octvado retiro AFP 2025: Cronograma de pago de las cuatro cuotas, según el procedimiento de la SBS - Andina

El registro de solicitudes para el retiro extraordinario de fondos AFP 2025 comenzó oficialmente este martes 21 de octubre, luego de la activación de las plataformas digitales de las administradoras del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Los aportantes podrán acceder al proceso para retirar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de manera completamente virtual y siguiendo el cronograma establecido según el último dígito de su documento de identidad.

El procedimiento podrá realizarse según el cronograma establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El horario es el mismo para todas las AFP y busca garantizar el orden en el registro, que se efectuará de acuerdo con el último dígito del documento de identidad del afiliado.

¿Cuál es el horario para registrar la solicitud del retiro AFP 2025?

La AFP con menos cantidad
La AFP con menos cantidad de afiliados, según datos de la SBS a agosto, y la que tiene mejor rentabilidad, ya sacó plataforma para el retiro AFP, pero el registro estará disponible desde el 21 de octubre. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

De acuerdo con la información oficial, el horario para registrar las solicitudes del retiro AFP será el mismo para todos los afiliados, independientemente de la administradora a la que pertenezcan. Las plataformas estarán disponibles solo entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., de lunes a viernes, exceptuando feriados.

Durante ese lapso, los usuarios podrán ingresar a los portales habilitados por cada AFP y completar el formulario en línea. Las páginas oficiales para el trámite son las siguientes:

Cada administradora aplicará el mismo horario y el mismo esquema de registro según el número de DNI del afiliado.

¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar el trámite?

Para ingresar la solicitud, los afiliados deberán tener a la mano su DNI, su clave web activa y una cuenta bancaria personal registrada en alguna de las entidades autorizadas por la SBS: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, BanBif, Banco Falabella, Caja Huancayo o Banco de la Nación (solo si no hay otras opciones disponibles en la localidad).

Descubre qué cuentas personales en
Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Las AFP recomiendan verificar que los datos personales, como correo electrónico y número de celular, estén actualizados antes de iniciar el proceso, ya que a través de esos canales se enviarán las confirmaciones y notificaciones. Además, se sugiere revisar el saldo acumulado en el fondo de pensiones para conocer el monto máximo disponible para retiro.

¿Cómo se realizará el retiro y los pagos?

El retiro podrá solicitarse por el monto total permitido (hasta 4 UIT) o por una cantidad menor, según la decisión del afiliado. Los desembolsos se realizarán en cuatro armadas como máximo, depositadas directamente en la cuenta registrada por el usuario.

El cronograma de pagos será definido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que tomará como referencia el último dígito del DNI. Los afiliados recibirán las fechas exactas de desembolso una vez aprobada la solicitud. Ninguna AFP requerirá trámites presenciales; todo el proceso será virtual y gratuito.

¿Qué deben tener en cuenta los afiliados antes de hacer la solicitud?

Octavo retiro AFP se realiza
Octavo retiro AFP se realiza de manera digital. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

Las administradoras recordaron que el retiro es voluntario y que cada afiliado puede decidir si accede o no a este beneficio. También reiteraron que los registros solo se aceptarán dentro del horario establecido, y que las plataformas no estarán disponibles fuera de ese rango.

Asimismo, las AFP recomendaron ingresar únicamente a los enlaces oficiales para evitar fraudes o suplantaciones. Toda comunicación sobre el avance del trámite se enviará desde los canales formales de cada entidad. Con ello, se busca asegurar que el proceso de retiro 2025 se desarrolle de forma segura, rápida y sin interrupciones para todos los aportantes del sistema privado de pensiones.

Temas Relacionados

retiro AFPCronograma AFPretiro AFP 2025AFPperu-economia

Más Noticias

Dónde ver Real Madrid vs Juventus HOY: canal tv online del partido por fecha 3 de la Champions League 2025/2026

El cuadro de la capital española se mantiene invicto en el inicio en el torneo más importante de clubes del ‘Viejo Continente’; por su lado, los de Turín buscarán sus primeros tres puntos en el Bernabéu

Dónde ver Real Madrid vs

Trabajo híbrido en un entorno cambiante

Para los más jóvenes, la oficina representa mucho más que un espacio de trabajo, es un entorno de mentoría, networking y desarrollo profesional, y valoran más el tiempo en la oficina cuando este se emplea para aprender, conectar y crecer

Trabajo híbrido en un entorno

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno prohíbe circular a dos personas en una moto desde las 00:00 horas de este miércoles 22

El traslado de menores de edad marca un capítulo aparte en el decreto supremo. Nuevas restricciones llegan con la obligatoriedad de chaleco a partir de octubre

Estado de emergencia en Lima

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

El futbolista compartió una frase en inglés que desató todo tipo de interpretaciones luego de que la empresaria confirmara que ya no están juntos

Jesús Barco rompe el silencio

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

La empresaria chalaca y el futbolista vivieron un romance lleno de ilusiones, una hija y varias reconciliaciones, pero el final parece definitivo.

La historia de amor entre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí declara estado de

José Jerí declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, pero no anuncia las medidas que implementará

José Luna pide aplicar fallo del TC a favor de Keiko Fujimori para librarse de investigación por lavado de activos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco rompe el silencio

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

Melissa Klug afirma que ya no confía en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

Melissa Klug se somete a abdominoplastia, reducción de mamas, y más tras ruptura con Jesús Barco: “Me duele hasta el ojo”

Dayanita viaja a EE. UU. y aclara que rechazó propuesta de cine adulto: “Voy a seguir con mi carrera de comedia”

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs

Dónde ver Real Madrid vs Juventus HOY: canal tv online del partido por fecha 3 de la Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Juventus HOY: partido en el Bernabéu por fecha 3 de la Champions League 2025/2026

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati advirtió a Alianza Lima por posible interés en Luis Ramos: “No es más que Paolo Guerrero ni Hernán Barcos”

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez