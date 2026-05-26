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Mia Shalit es galardonada como la mejor portera de la temporada en Israel tras resguardar el arco del Hapoel Jerusalem campeón

La guardameta de la selección peruana se impuso en la votación y fue reconocida como la más destacada en su posición durante la temporada 2025/27 de la Premier League femenina en el fútbol del país hebreo

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Mia Sahit fue reconocida como la mejor portera de la temporada en el fútbol de Israel. Crédito: Instagram Mia Shalit.
Mia Sahit fue reconocida como la mejor portera de la temporada en el fútbol de Israel. Crédito: Instagram Mia Shalit.

El fútbol femenino peruano vuelve a celebrar un hito internacional de enorme relevancia. Mia Shalit, guardameta titular absoluta de la selección nacional, ha sido galardonada oficialmente como la mejor portera de la temporada en la máxima categoría del balompié de Israel. Este prestigioso reconocimiento individual llega para consolidar un año de ensueño para la deportista en el extranjero.

Shalit se impuso con autoridad en las votaciones oficiales gracias a sus espectaculares actuaciones y regularidad bajo los tres palos de su escuadra. Con reflejos felinos y un notable liderazgo defensivo, la guardameta se convirtió en la auténtica muralla del Hapoel Jerusalén, guiando al conjunto de la capital a proclamarse campeonas indiscutibles de la Premier League femenina en este curso 2025/26.

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Tras recibir la importante distinción, la portera peruana utilizó sus plataformas virtuales para expresar el profundo significado de este logro. ”Ser nombrada Mejor Portera en Israel después de ganar la liga con el Hapoel Jerusalem F.C. significa mucho para mí. Esta temporada me desafió de todas las formas posibles y me ayudó a crecer no sólo como jugadora, sino también como persona“, manifestó en Instagram.

Mia Shalit, portera titular de la selección peruana, se impuso en las votaciones y fue elegida como la mejor portera de la temporada en la Premier League de Israel 2025/26. Crédito: Instagram Mia Shalit.

“Estoy agradecida con mi familia, compañeras de equipo, entrenadores, personal y todos los que me apoyaron durante este viaje. Gracias al Hapoel Jerusalén por creer en mí y darme la oportunidad de representar a esta institución cada vez que salía al campo. Estoy muy orgullosa de todo lo que logramos juntos”, concluyó la futbolista en su emotiva publicación.

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Este galardón en Medio Oriente no es un hecho aislado, sino el reflejo de que el 2026 de Shalit viene siendo muy positivo en todos los frentes. Cabe destacar que la portera nacional también fue reconocida recientemente como la mejor portera en la última fecha triple de la Liga de Naciones Femenina con la selección peruana, ratificando su espectacular estado de gracia de cara a los próximos retos internacionales de la blanquirroja.

¿Cómo marcha Perú en la Liga de Nacional Conmebol?

Al cierre de la séptima jornada, la selección peruana se ubica en la séptima casilla con 7 unidades. El cuadro nacional se distancia a tres puntos de la zona de repechaje, lugar que hoy ocupa Chile con 10 unidades. Ante este panorama, el combinado patrio encara la obligación de sumar seis puntos en sus siguientes retos: primero frente al líder Argentina como visitante y luego ante Bolivia en la altura de Cusco. De concretar ambos triunfos, la escuadra nacional escalaría hasta los 13 puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.

Sin embargo, las opciones de clasificación de ’la bicolor’ no dependen solo de sus propios méritos. El equipo requiere que rivales directos como Venezuela, Chile, Paraguay y Ecuador resignen puntos en sus respectivas presentaciones. El escenario para las dirigidos por Antonio Spinelli es de máxima exigencia, pues deberán doblegar a una potencia como Argentina y posteriormente vencer a una escuadra boliviana que posee oficio en condiciones de altitud.

Fecha del Argentina vs Perú

La selección femenina de Perú enfrentará a Argentina el próximo 5 de junio a las 16:00 (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Lanús, en un partido decisivo por la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Antonio Spinelli necesita sumar puntos para mantener vivas sus opciones de acceder al repechaje y aspirar a un cupo en el Mundial de Brasil 2027.

Tras la derrota en Quito, donde el conjunto peruano fue superado sin mostrar capacidad de reacción, Spinelli buscará ajustar el planteamiento táctico ante una Argentina que llega motivada. El seleccionado argentino, que lidera el grupo, apunta a asegurar la victoria para sellar su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo y evitar el repechaje.

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