Perú

Retiro de AFP 2026: Link para solicitar hasta 4 UIT con nuevo monto de S/22.000

Los afiliados que aún no hayan solicitado podrán hacerlo hasta el viernes 16 de enero y podrán acceder a un monto aún mayor

Tienes hasta el mismo 16
Tienes hasta el mismo 16 de enero para registrar tu solicitud de AFP. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Este viernes 2 de enero de 2026 se vuelve a activar la opción para solicitar hasta 4 UIT de las cuentas de pensiones privadas con el retiro AFP. Así, pasando las fiestas y el feriado, los afiliados que aún no hay registrado su pedido podrán, esta vez, solicitar un monto mayor por dos razones.

Primero, dado que la UIT en 2026 ha subido a S/5.500, ahora el monto máximo de retiro AFP es de S/22.000 (antes S/21.400) por lo que quienes tengan un monto alto guardado podrán solicitar más si esperaron hasta esta fecha. Asimismo, el descuento del 10% del pago de diciembre también ha hecho que afiliados tengan un monto mayor, así no sea tan alto, por lo que podrán solicitar, a su modo, una cantidad más grande. Recuerda qué puedes solicitar así:

Antes de diciembre solo menos
Antes de diciembre solo menos de la mitad de grupos de afiliados habrán cobrado su AFP. Pero en diciembre ya todos habrán recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Cómo solicitar AFP?

Para solicitar hasta 4 UIT de tu retiro de AFP, solo deberás de ingresar al enlace o aplicativo de tu empresa administradora de fondo de pensiones (Integra, Profuturo, Prima o Hábitat) y seguir los pasos.

Estos suelen ser ingresar tus datos personales, tu clave web, el monto que quieres sacar y la cuenta bancaria autorizada (de una lista de bancos posibles) a la que irá el dinero. Los datos esenciales son los siguientes:

  • El número de DNI. Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable
  • La clave web. Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro
  • El número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas. Si no se cuenta con una, se deberá crear.
En 30 días calendario, máximo,
En 30 días calendario, máximo, estarás recibiendo tu primera depósito de AFP. Así avisa Integra sobre el pago. - Crédito Captura de AFP Integra

Bancos y cajas para recibir AFP

Recuerda que solo podrás poner una cuenta bancaria que esté en uno de estos bancos (y que sea personal, no mancomunada y en soles).

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Caja Huancayo
  • Banco Falabella.

Asimismo, también se podrá recibir los retiros de AFP en el Banco de la Nación, pero solo en casos particulares. “Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, apuntó una empresa administradora.

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿Hasta cuándo se puede solicitar?

Si bien las AFP y la información oficial resalta que la fecha final del octavo retiro de AFP es el domingo 18 de enero de 2026, según el horario difundido en que se puede retirar AFP en ese mismo día no se podría hacer la solicitud. El día oficial final sería, así, el viernes 16 de enero.

  • Horario de retiro AFP: de lunes a viernes, sin contar feriados, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

