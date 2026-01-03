Choque de trenes en Machu Picchu: PeruRail actualiza lista de heridos y confirma el alta de 41 pasajeros

Se desplegaron 12 ambulancias, personal de la Diresa, clínicas privadas, Policía Nacional y autoridades locales para atender a los afectados.

Tras el fatídico incidente ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2025 en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu, la empresa PeruRail emitió un nuevo comunicado oficial para actualizar el estado de salud de las personas afectadas por la colisión. Según el reporte de la compañía, un total de 41 pasajeros ya han sido dados de alta tras recibir atención médica especializada en diversos centros de salud de la región Cusco. Este grupo representa la gran mayoría de los ciudadanos que resultaron heridos cuando dos convoyes impactaron frontalmente en el kilómetro 94 de la vía única, en el sector de Pampacahua.

La información proporcionada por la operadora detalla que la situación de los pacientes con pronóstico reservado ha mostrado una evolución positiva en los últimos días. En particular, se dio cuenta de que la persona que se encontraba bajo observación en la unidad de cuidados intermedios ya fue trasladada a una habitación de piso para continuar con su tratamiento.

Debido a estas mejoras, en este momento solo cuatro personas permanecen hospitalizadas en condición estable. Se trata de dos pasajeros y dos trabajadores de PeruRail, mientras que otras seis personas fueron atendidas de manera ambulatoria por lesiones leves, completando así el cuadro de atención tras la emergencia.

Perú Rail brinda actualización de la situación de personas tras el choque entre dos trenes en Machu Picchu.

Restablecimiento del flujo turístico en el inicio del 2026

En cuanto a la logística de transporte hacia la maravilla del mundo, la compañía reafirmó que la operación ferroviaria ha sido plenamente restablecida tras los peritajes de seguridad en la vía. Durante el primer día del año 2026, la empresa logró transportar a más de 5 mil pasajeros desde y hacia la ciudadela inca.

De esta manera, se logró normalizar el flujo turístico que se vio severamente interrumpido durante las últimas 48 horas del 2025 y que dejó a cientos de visitantes varados en las estaciones de Aguas Calientes y Ollantaytambo.

Para garantizar la asistencia continua a los afectados y sus familiares, PeruRail recordó que mantiene habilitado su Call Center (01 6254848) y el correo electrónico reservas@perurail.com.

Personas evacuan un vagón de tren tras un choque frontal entre dos trenes en la vía férrea que conduce a la ciudadela inca de Machu Picchu, en el departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025. Reuters/vía REUTERS.

El origen de la tragedia

Las causas del choque siguen bajo el escrutinio de las autoridades y de las propias empresas involucradas. En la documentación técnica remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), PeruRail atribuyó la responsabilidad de la tragedia a una presunta infracción operativa cometida por el tren de la empresa Inca Rail. Según este informe, el convoy de la competencia circulaba con una Autorización de Uso de Vía (AUV) que le permitía avanzar únicamente hasta el kilómetro 93.8, punto donde debía detenerse obligatoriamente para esperar el paso de la otra unidad que venía en sentido contrario.

Sin embargo, los peritajes preliminares indican que el tren de Inca Rail no se detuvo en el punto indicado y avanzó aproximadamente 400 metros adicionales dentro de un tramo no autorizado, colisionando frontalmente con el tren de PeruRail en el kilómetro 94.3. Este ingreso indebido a un sector de línea única, donde es físicamente imposible que dos trenes se crucen, habría sido el detonante del impacto que dejó como saldo un trabajador fallecido y más de un centenar de heridos.

Las autoridades competentes, incluyendo la Sutran y el Ministerio Público, continúan analizando las cajas negras y registros de comunicación para determinar las sanciones correspondientes.

