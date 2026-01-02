Machu Picchu en su momento más crítico: turistas son los más afectados por el caos que impera en la maravilla del mundo

Perú Rail responde a dudas de turistas afectados por accidente ferroviario en la ruta de Ollantaytambo - Machu Picchu | Foto composición: Infobae Perú

A poco de celebrarse el Año Nuevo 2026, el fatal accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu evidenció los problemas que enfrenta la zona que alberga uno de los atractivos turísticos más importantes del Perú. Si bien las autoridades confirmaron que el servicio de trenes fue restablecido y que los turistas nacionales y extranjeros son atendidos con normalidad, el choque marca un punto de quiebre en el manejo de la ciudadela inca.

El presidente José Jerí y el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, adelantaron que se evalúa la adopción de medidas para modernizar el sistema ferroviario y mejorar los protocolos de auxilio inmediato ante emergencias.

El choque entre dos trenes en Cusco causa conmoción. El accidente no solo dejó un saldo de varios heridos, sino que también provocó que más de un millar de turistas quedaran varados en Machu Picchu.

Sin embargo, este accidente incrementó la mala prensa internacional que la ciudadela ha experimentado en los últimos meses. Pese a que las autoridades señalaron que los afectados por el siniestro fueron atendidos de inmediato, turistas nacionales y extranjeros denunciaron un mal manejo por parte de las empresas operadoras en la atención a los heridos.

Falta de servicios de salud

La congresista Ruth Luque alertó sobre la situación del sistema de salud en Machupicchu Pueblo y cuestionó la falta de respuesta del Estado frente a una infraestructura inconclusa y la ausencia de planes de contingencia ante emergencias.

Según denunció, la localidad no cuenta con un centro de salud adecuado y la construcción del hospital anunciado para la zona sigue sin concluirse. “La supuesta nueva construcción de un hospital está sin concluirse”, señaló Luque, al recordar que este reclamo ha sido planteado en diversas reuniones junto a otros casos, como los hospitales Lorena, Espinar, Chumbivilcas y Quillabamba.

Hospital de Machu Picchu sigue inconcluso tras accidente ferroviario, denuncian autoridades locales| Foto: News Cusco

En ese sentido, subrayó la gravedad del problema al advertir que la falta de atención médica oportuna ya ha tenido consecuencias. “En Machupicchu te puedes morir, y ha sucedido por no recibir atención”, afirmó. Precisamente, sobre el accidente ocurrido, Luque sostuvo que clínicas privadas habrían competido por trasladar a los heridos.

“Las clínicas privadas prácticamente se peleaban para llevarse a los heridos, no porque les preocupe su salud ,sino por cobrar su seguro”, denunció.

Machu Picchu en riesgo de perder su estatus como maravilla del mundo

Hace unos meses, la Organización Internacional New Seven Wonders advirtió que Machu Picchu sigue en riesgo de perder su categoría como una de las siete maravillas del mundo moderno. La organización indicó que envió diversas observaciones al Gobierno central sobre la atención en el lugar, las cuales hasta ahora no han sido resueltas.

Al respecto, en una entrevista reciente con RPP Noticias, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, recordó que la Organización Internacional New Seven Wonders no es un ente técnico, por lo que se respetan sus recomendaciones, pero se requiere una evaluación de mayor profundidad.

Fotografías y videos difundidos en redes y medios locales documentaron el momento posterior al choque frontal de dos trenes en la ruta hacia Machu Picchu. (Facebook)

Luna aseguró que el Gobierno viene trabajando en estrategias para, al menos, trazar una hoja de ruta que permita encontrar soluciones a los problemas estructurales de Machu Picchu, como las largas colas para la venta de boletos y las paralizaciones ocasionadas por desencuentros entre operadores turísticos.

Lo cierto es que, lamentablemente, este año Machu Picchu volvió a ocupar portadas internacionales, y no precisamente por motivos positivos.