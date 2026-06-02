La ONU advierte persistencia de brechas en salud y educación para poblaciones vulnerables en Perú

La ONU informó avances en Perú durante 2025 en acceso a salud, educación y protección social, según el informe anual del Sistema de las Naciones Unidas en el país. El documento reportó acciones con autoridades nacionales para ampliar servicios esenciales e incluir a poblaciones vulnerables.
Uno de los resultados fue la mejora potencial del acceso a atención primaria de la salud para más de seis millones de niñas y niños. El informe incluyó una reducción constante de la anemia infantil en las regiones más afectadas, el impulso de la reforma de la alimentación escolar y el fortalecimiento de los sistemas de salud sexual y reproductiva en zonas amazónicas e indígenas.
También señaló que se promovió un sistema de protección social más inclusivo, que ahora abarca a personas migrantes, refugiadas y comunidades rurales en situación de vulnerabilidad.
Educación, migración y diplomacia multilateral
En educación, ONU-Perú informó que más de 260.000 estudiantes accedieron a entornos libres de violencia y recibieron herramientas para continuar sus estudios. El organismo respaldó la creación de más de 44.000 equipos del Servicio de Apoyo Educativo en todo el país y mejoró el acceso de personas con discapacidad a la educación técnico-productiva, especialmente en Callao y Trujillo.
PUBLICIDAD
El informe también indicó que Perú mantuvo su papel en la diplomacia multilateral. Lima fue sede del XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde se reafirmó el compromiso regional con el derecho a un ambiente sano y una transición justa.
Además, el Sistema de la ONU siguió brindando apoyo integral a personas refugiadas y migrantes, en concordancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y fortaleció la integración de estas poblaciones en los sistemas nacionales.
Gestión pública, discapacidad e igualdad de género
En gestión pública, la ONU acompañó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la realización de los Censos Nacionales 2025, que por primera vez incorporaron tecnología digital. También respaldó la formación de 2.400 funcionarios de entidades nacionales y gobiernos regionales para mejorar la calidad del gasto y la rendición de cuentas, además de integrar los derechos humanos en las políticas de 12 empresas estatales.
PUBLICIDAD
El informe señaló la inclusión de la discapacidad como eje prioritario, con la participación de más de 20 organizaciones que desarrollaron herramientas para una educación más accesible. En igualdad de género, el hito Beijing+30 reactivó los compromisos del país, y la ONU acompañó la agenda por los derechos de las mujeres y la promoción de espacios seguros e inclusivos, especialmente en educación y deporte.
Financiamiento, voluntariado y actividades por el aniversario
En el plano financiero, la ONU ejecutó USD 126,6 millones durante 2025, destinados a trabajo decente, salud, seguridad alimentaria, educación, respuesta humanitaria, gestión ambiental, acceso a medios de vida y derechos humanos. Más de 1.500 voluntarios participaron en los XXI Juegos Bolivarianos y en programas de educación y seguridad alimentaria, con mayoría de jóvenes y mujeres.
El 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas se celebró en Perú con actividades académicas, exposiciones y el lanzamiento de un podcast sobre el multilateralismo y el trabajo de la ONU en el país.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sekou Gassama se va de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026: “La administración ya negocia con su agencia”
Gustavo Peralta informó la decisión de la directiva. El senegalés se marchará de la institución sin anotar un gol oficial
¿En qué quedó el paro de transportistas de hoy 2 de junio en Lima y Callao? Lo último que se sabe
La paralización había sido confirmada debido a la exclusión de los conductores urbanos de Lima y Callao del subsidio gubernamental. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con el MTC a última hora
César Hildebrandt ya no viciará su voto: “La mejor opción es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes”
Según el periodista, el candidato de Juntos por el Perú tendrá “límites impuestos por la democracia”, mientras que Keiko Fujimori aspira a gobernar como Alberto Fujimori. “Y todos sabemos que su padre no tuvo límites”, dijo
Sicarios cercan y ejecutan a joven a pocos metros de su vivienda en San Juan de Lurigancho
Testigos indicaron que los agresores escaparon en dos direcciones y que un cómplice habría esperado con una motocicleta negra para facilitar la huida
Precio del dólar bajó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 2 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD