La ONU advierte persistencia de brechas en salud y educación para poblaciones vulnerables en Perú

Representantes de ACNUR ofrecen asistencia y orientación a familias en una cafetería comunitaria en Perú, con el apoyo del gobierno de Japón. (ONU Perú)

La ONU informó avances en Perú durante 2025 en acceso a salud, educación y protección social, según el informe anual del Sistema de las Naciones Unidas en el país. El documento reportó acciones con autoridades nacionales para ampliar servicios esenciales e incluir a poblaciones vulnerables.

Uno de los resultados fue la mejora potencial del acceso a atención primaria de la salud para más de seis millones de niñas y niños. El informe incluyó una reducción constante de la anemia infantil en las regiones más afectadas, el impulso de la reforma de la alimentación escolar y el fortalecimiento de los sistemas de salud sexual y reproductiva en zonas amazónicas e indígenas.

También señaló que se promovió un sistema de protección social más inclusivo, que ahora abarca a personas migrantes, refugiadas y comunidades rurales en situación de vulnerabilidad.

Un mural vibrante con una mujer llorando y las frases 'Ni una menos' y 'Que nadie llore por nadie' simboliza la lucha por cerrar las brechas para poblaciones vulnerables en Perú, según la ONU. (ONU Perú)

Educación, migración y diplomacia multilateral

En educación, ONU-Perú informó que más de 260.000 estudiantes accedieron a entornos libres de violencia y recibieron herramientas para continuar sus estudios. El organismo respaldó la creación de más de 44.000 equipos del Servicio de Apoyo Educativo en todo el país y mejoró el acceso de personas con discapacidad a la educación técnico-productiva, especialmente en Callao y Trujillo.

PUBLICIDAD

El informe también indicó que Perú mantuvo su papel en la diplomacia multilateral. Lima fue sede del XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde se reafirmó el compromiso regional con el derecho a un ambiente sano y una transición justa.

Una profesional de la Asociación Protección Población Vulnerable (APPV) trabaja concentrada en su computadora portátil en un escritorio, demostrando compromiso con sus tareas diarias. (ONU Perú)

Además, el Sistema de la ONU siguió brindando apoyo integral a personas refugiadas y migrantes, en concordancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y fortaleció la integración de estas poblaciones en los sistemas nacionales.

Gestión pública, discapacidad e igualdad de género

En gestión pública, la ONU acompañó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la realización de los Censos Nacionales 2025, que por primera vez incorporaron tecnología digital. También respaldó la formación de 2.400 funcionarios de entidades nacionales y gobiernos regionales para mejorar la calidad del gasto y la rendición de cuentas, además de integrar los derechos humanos en las políticas de 12 empresas estatales.

PUBLICIDAD

El informe señaló la inclusión de la discapacidad como eje prioritario, con la participación de más de 20 organizaciones que desarrollaron herramientas para una educación más accesible. En igualdad de género, el hito Beijing+30 reactivó los compromisos del país, y la ONU acompañó la agenda por los derechos de las mujeres y la promoción de espacios seguros e inclusivos, especialmente en educación y deporte.

Una familia sonriente, posiblemente beneficiaria de ACNUR, posa frente a un edificio azul con un cartel que dice "República Oriental del Uruguay", simbolizando apoyo. (ONU Perú)

Financiamiento, voluntariado y actividades por el aniversario

En el plano financiero, la ONU ejecutó USD 126,6 millones durante 2025, destinados a trabajo decente, salud, seguridad alimentaria, educación, respuesta humanitaria, gestión ambiental, acceso a medios de vida y derechos humanos. Más de 1.500 voluntarios participaron en los XXI Juegos Bolivarianos y en programas de educación y seguridad alimentaria, con mayoría de jóvenes y mujeres.

El 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas se celebró en Perú con actividades académicas, exposiciones y el lanzamiento de un podcast sobre el multilateralismo y el trabajo de la ONU en el país.

PUBLICIDAD