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Reimond Manco defendió regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario: “Si Hernán Barcos y Paolo Guerrero rindieron con más de 40 años”

Tras la posible vuelta de la ‘Pulga’ a Ate, el ‘Rei’ respaldó esa posiblidad y aseguró que sumará al equipo de Héctor Cúper pese a que está en su mejor momento futbolístico

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El exfutbolista se refirió a la posible vuelta de la 'Pulga' para el Torneo Clausura. (Juego Cruzado)

La posibilidad de un regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes ha cobrado fuerza en el inicio del Torneo Clausura 2026. La directiva estableció contacto directo con el delantero, quien actualmente se encuentra en Lima, con el objetivo de analizar su incorporación ante las necesidades ofensivas del equipo.

Este acercamiento ocurre mientras la ‘U’ revisa su plantel y evalúa ajustes en el sector ofensivo. La gestión por la ‘Pulga’ surge en un contexto marcado por la inminente salida de Sekou Gassama y la posible transferencia del ‘Tunche’ Rivera, dos movimientos que dejarían vacantes relevantes en el ataque del conjunto crema.

La posible vuelta de Ruidíaz abrió debate en redes sociales, y las opiniones están compartidas. Reimond Manco dio a conocer su postura y defendió el regreso del ‘9′ a Ate con insólita comparación.

“Si Hernán Barcos en Alianza Lima con cuarenta y pico años rindió, si Paolo Guerrero en Alianza con cuarenta y un años viene rindiendo, ¿por qué Raúl Ruidíaz con treinta y cinco años no podría rendir en la ‘U’? Entiendo que el riesgo de que las cosas no funcionen es más alto, pero también considero que Ruidíaz tiene la capacidad como para concretar las pelotas", apuntó el exjugador en el programa ‘Juego Cruzado’.

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Paolo Guerrero colocándole la cinta de capitán a Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar
Paolo Guerrero colocándole la cinta de capitán a Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar

Por su lado, Michael Succar fue determinante en mencionar que así se concrete la llegada de Raúl, se debería traer a otro delantero de peso que sea del extranjero.

“Ruidíaz, para mí, puede ser uno de los dos delanteros que lleguen. El complementario. Supongamos que se van el Tunche y Gassama; por Gassama tiene que venir un delantero importante de afuera y por el ‘Tunche’ puede ser Ruidíaz”, aseguró.

Y por último, el ‘Rei’ reveló que una de las opciones que manejan los ‘merengues’ llegaría del Cusco FC: “Lo que también se comenta y se dice es que la U estaría negociando el pase de Facundo Callejo. Entonces, si llegan Callejo y Ruidíaz, ahí están los dos delanteros”.

Lo que falta para que Raúl Ruidíaz pegue la vuelta en Universitario

El posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes se perfila como una opción concreta, aunque no exenta de obstáculos. El periodista Gustavo Peralta explicó en el programa Linkeados que, si bien las conversaciones han avanzado, persisten diferencias significativas en el aspecto contractual.

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Peralta detalló que el primer encuentro entre el delantero y un representante del club, realizado el sábado antes del partido frente a Sport Huancayo, permitió abrir el diálogo y aclarar puntos que venían generando malentendidos en ambas partes. “Es una posibilidad real. Ruidíaz está en Lima desde los últimos días, el día sábado tuvo una reunión con alguien de Universitario, antes del partido y conversaron, pero esa reunión no significa que ya quedó todo listo para que se concrete el tema”, expresó el periodista.

La negociación gira principalmente en torno a la cuestión económica. Según Peralta, “la reunión sirvió para acercar posturas, para conversar, definir varias cosas, para disipar cosas que se habían dicho de un lado y de otro. Principalmente el tema económico, no es que Raúl Ruidíaz necesite dinero, pero si hay una diferencia entre lo que puede ofrecer Universitario y lo que él pretendería ganar, teniendo en cuenta lo que gana en Grau, que no es poco”.

Raúl Ruidiaz - Universitario de Deportes - Liga 1 - Perú - deportes - 1 junio
(Universitario de Deportes)

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