Magaly Medina encara a Miguel Trauco tras polémico ampay: “Si está soltero, ¿por qué impedir nuestras imágenes?”

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con todo a la carta notarial del futbolista Miguel Trauco, quien intentó impedir la difusión de un ampay. La conductora lo cuestionó por anunciar su soltería justo antes de la emisión de las imágenes que lo muestran con otra mujer de madrugada. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica alrededor de Miguel Trauco está lejos de terminar. Luego de la difusión del ampay que lo muestra junto a una joven dentro de una camioneta BMW durante la madrugada, Magaly Medina decidió responder con firmeza a las acusaciones realizadas por el futbolista, quien denunció haber sido víctima de un supuesto seguimiento por parte de los reporteros de su programa.

La conductora aprovechó la emisión de “Magaly TV La Firme” para cuestionar la versión presentada por el jugador y defender el trabajo de su equipo periodístico, asegurando que las imágenes fueron captadas de manera casual y no como resultado de un reglaje.

Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina niega haber perseguido a Miguel Trauco

Desde el inicio de su intervención, la periodista dejó claro que no está dispuesta a aceptar las acusaciones del deportista. Según explicó, Trauco afirmó en una denuncia policial que fue seguido desde un local nocturno y también desde su lugar de entrenamiento en el Callao.

“Este señor, Trauco, miente cuando dice que nosotros lo hemos perseguido desde Open Bar. Dice también en la denuncia policial que lo perseguimos desde su lugar de entrenamiento en El Callao. ¿Este qué tiene? ¿Ve fantasmas? ¿Está paranoico?”, expresó visiblemente incómoda.

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Magaly sostuvo que no existe ninguna prueba que respalde las afirmaciones del futbolista y lo desafió públicamente a demostrar que hubo una persecución previa. “Que me pruebe que nosotros lo seguimos. ¿Qué nos interesa Miguel Trauco? ¿Qué nos interesará a nosotros? Si nos lo topamos de casualidad haciendo algo raro, extraño, en medio de la noche, por supuesto que sí”, agregó.

Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Cuestiona la versión presentada en la denuncia policial

Durante su descargo, Magaly leyó parte de la versión que Trauco presentó ante las autoridades. Según el futbolista, salió de Open Bar acompañado de su representante, Jeffrey Joseph Ortega Chávez, y ambos habrían sido perseguidos por un vehículo perteneciente al programa.

La figura de ATV consideró poco creíble esa descripción y cuestionó la forma en que el jugador aseguró haber sido seguido. “¿Tú crees que los periodistas míos van a ser tan tarados, tan poco profesionales de ir con la cámara en mano persiguiéndote? No puedes. Así no trabajan los paparazzis. Los paparazzis nunca los puedes ver. No los ves, no sabes de ellos, no sabes su existencia”, afirmó.

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Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que el representante se retiró y Trauco permaneció con la joven

Uno de los puntos que más destacó la conductora fue la presencia del supuesto representante del futbolista. Según explicó, el relato presentado por Trauco da a entender que permaneció acompañado por él durante todo el trayecto.

Sin embargo, las imágenes mostrarían algo completamente distinto. “Baja un hombre y se va en otra camioneta. Ahí está. Y se va en otra camioneta. Y en el BMW, que no le pertenece a su representante, sino a esta chica, Karla Arce Pazos, que sería la misma que se queda con él”, detalló.

De acuerdo con las imágenes emitidas, una vez que el representante se retiró, Trauco permaneció en el vehículo junto a una joven identificada por el programa como Karla Arce Pazos. La periodista remarcó que este detalle contradice la versión del jugador y constituye uno de los aspectos más importantes del ampay.

Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes que llamaron la atención de Magaly Medina

El momento más comentado del informe llegó cuando las cámaras mostraron a Trauco y a la joven saliendo de la parte posterior de la camioneta después de permanecer varios minutos dentro.

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Según describió Magaly, las imágenes muestran primero al futbolista descendiendo del vehículo y luego a la mujer saliendo por la puerta opuesta.“Primero sale él, luego sale ella por la otra puerta”, relató.

La conductora puso especial énfasis en la forma en que la joven apareció frente a las cámaras. “Está sin zapatos. Está arreglando el pantalón en plena calle. Está con medias. Se va a la parte de adelante, no sé si a buscar sus zapatos o algo. Está abrochándose el pantalón”, señaló.

Para la periodista, los hechos observados generan evidentes interrogantes sobre lo ocurrido dentro de la camioneta. “Chicos, nosotros no somos inocentes. O sea, ¿qué te vas a la parte de atrás de un auto? Permaneces ahí varios minutos”, comentó. Además, aseguró que otro detalle llamó la atención de su producción. “La luna de adelante del carro estaba empañada. En un momento que la cámara se acerca antes que abran la puerta está toda empañada”, sostuvo.

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Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si está soltero, ¿por qué quiere ocultar las imágenes?”

Magaly también se refirió al comunicado emitido por Trauco antes de la difusión del ampay, en el que aseguró encontrarse soltero desde hace varios meses.

Precisamente por ello, la conductora dijo no entender la insistencia del futbolista por evitar que el material saliera al aire. “Si él dice que está soltero, ¿por qué tratar de impedir estas imágenes? Está en la vía pública, en la calle. No está en un telo. No nos hemos metido al interior del telo. Está en la calle, él en la calle, en el auto”, manifestó.

La periodista reiteró que todo ocurrió en un espacio público y que las imágenes fueron captadas sin invadir ninguna propiedad privada.

Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly deja entrever que alguien tendría motivos para ocultar el encuentro

Hacia el final de su descargo, Magaly dejó abierta la posibilidad de que existan razones personales detrás de la preocupación del futbolista por la difusión del ampay.

“¿Por qué quieres ocultar? Y eso será tu problema, porque tienes una novia o porque la señorita tiene novio. No sé cuál será su problema. Yo no lo sé”, comentó.

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Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, aclaró que su trabajo se limita a mostrar lo que ocurrió aquella madrugada y no a especular sobre la vida privada de los involucrados.

Finalmente, la conductora recordó que las imágenes fueron registradas de manera fortuita por uno de los reporteros de su programa, quien vive cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

“No contaba con que uno de los urracos vive justamente por ahí y regresaba de trabajar. Y miren lo que captó su cámara chismosa”, concluyó.

Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.