Choque en Machu Picchu: Alcalde de Ollantaytambo denuncia que trenes involucrados no tienen plan de contingencia

Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

Un choque frontal entre dos trenes turísticos de Inca Rail y Perú Rail interrumpió la vía entre Ollantaytambo y Machu Picchu la tarde del martes y dejó un fallecido y al menos 36 heridos, entre turistas nacionales y extranjeros.

Como respuesta al incidente, ocurrido en el sector Pampacahua cerca del kilómetro 82, el alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma, denunció que ni las operadoras ferroviarias ni la concesionaria de la línea, Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), disponen de un protocolo efectivo ante emergencias, lo que agravó la demora en la atención de heridos y perjudicó la imagen internacional del destino.

Palma afirmó en RPP que la concesionaria FETRANSA, responsable de una vía férrea única, carece de los protocolos requeridos para emergencias. Esta crítica también fue dirigida a las empresas operadoras, principalmente Perú Rail, que concentra la mayor parte del flujo turístico y, según el alcalde, cobra tarifas muy superiores a las de servicios urbanos sin ofrecer mayores estándares de seguridad o prevención.

Las autoridades informaron que continúan las diligencias para esclarecer las causas y responsabilidades del choque.

“Aquí hay mucha responsabilidad por parte de FETRANSA y de estas empresas que no tienen un plan de contingencia para un sitio tan importante como es Machu Picchu”, señaló Palma en conversación con el medio radial. Además, la organización de los horarios y los cruces corresponde a la concesionaria y los jefes de estación, quienes no coordinaron lo suficiente para prevenir un incidente como el registrado en Cusco.

Atención médica deficiente

Palma explicó que la ausencia de un plan de contingencia provocó una evacuación tardía: los traslados de heridos comenzaron con demoras de hasta 30 minutos. “No puede ser que los vehículos tengan que desplazarse desde Cusco hasta Piscacucho. Son dos horas y el retorno toma otras dos horas. ¿Dónde está el plan de contingencia?”, cuestionó el alcalde en RPP, criticando la descoordinación entre la concesionaria ferroviaria y las autoridades locales, que movilizaron sus propios medios para asistir a los afectados.

En áreas alejadas de accesos viales, la evacuación solo fue posible mediante el tren, lo que incrementó los tiempos de respuesta. Por su parte, para atender la emergencia, el Ministerio de Salud movilizó 21 ambulancias de diversas organizaciones públicas y privadas.

Choque frontal de trenes en la ruta a Machu Picchu deja un fallecido y varios heridos. (TikTok)

El monitoreo de los heridos continúa a cargo de la Geresa Cusco, tanto en el sector privado como en hospitales públicos. En el plano judicial, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

La fiscal Rosa Isabel Vicente Vásquez explicó que se está recabando información operativa, listados de pasajeros y testimonios del personal para establecer si existieron errores humanos, fallas técnicas o deficiencias de coordinación ferroviaria.

¿Cómo se produjo el choque de trenes en Cusco?

La colisión, registrada alrededor de las 13:30, involucró a dos trenes con pasajeros que cubrían la ruta entre Ollantaytambo y Machu Picchu.

El choque provocó la muerte del motorista de Inca Rail, Roberto Cárdenas, un residente de la zona, y lesiones de distinta consideración en al menos 107 personas, según indicó el ministro Ernesto Álvarez en conversación con RPP. Al menos 19 heridos presentaban cuadros graves.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa), informó que 25 personas permanecían hospitalizadas, algunas con traumatismo encéfalo craneano severo, mientras nueve ya habían recibido el alta médica.