Cámara de Comercio de Cusco: choque de trenes en Machu Picchu altera ingresos de más de S/25 millones previstos para fin de año

Un accidente ferroviario en la ruta entre Ollantaytambo y Machu Picchu, en Cusco, provocó un fallecido y cerca de un centenar de heridos, interrumpiendo el traslado de turistas y afectando la operación habitual en uno de los principales corredores turísticos del país.

La emergencia generó demoras prolongadas para cientos de visitantes, así como dificultades en la atención y reubicación de los pasajeros afectados, según la Cámara de Comercio de Cusco.

Sin embargo, los procedimientos de compensación y reprogramación de boletos están poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las entidades involucradas, mientras que las repercusiones alcanzaron tanto al flujo turístico como a la economía regional durante una de las fechas de mayor afluencia del año.

Choque de trenes en Machu Picchu: ¿En qué zona ocurrió?

En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, explicó que, según los primeros indicios, el accidente ocurrió el martes 30 de diciembre de 2025 fue un choque frontal entre trenes en la ruta entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Pero también se maneja la hipótesis de que uno de los bólidos se detuvo y el otro lo impacto por detrás.

El accidente se produjo a unos 10 kilómetros de la estación de Ollantaytambo, aproximadamente en un tercio del trayecto hacia Machu Picchu. Se trata de una zona angosta y rocosa, con curvas ciegas que dificultan la visibilidad y la capacidad de reacción de los conductores, señaló Santoyo.

El presidente José Jerí llega al Cusco para verificar la situación tras el choque de trenes en Machu Picchu.

“No había neblina cuando ocurrió el choque, pero la sinuosidad de la vía y las curvas cerradas impiden que los operadores puedan ver a suficiente distancia para frenar a tiempo”, dijo el dirigente.

Pese al fuerte impacto, Santoyo aclara que la velocidad máxima permitida en esa vía es de aproximadamente 40 km/h. La baja velocidad ayudó a evitar consecuencias más graves, como suele ocurrir en accidentes ferroviarios en otros países, indicó.

El accidente ferroviario en Machu Picchu también pudo ser un choque por detrás

La investigación debe determinar si uno de los trenes se detuvo o si hubo un error en la programación que provocó que ambos circularan en sentidos contrarios por la misma vía. La vía tiene zonas de doble riel para permitir los cruces, pero su uso depende de una programación estricta a cargo de Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), el concesionario.

En el accidente participaron dos empresas: Inkarail, cuyo tren resultó con mayores daños, y Perurail, que también sufrió daños pero en menor medida. Ambas empresas operan servicios orientados principalmente al turismo, relata Santoyo.

“La vía férrea es administrada desde 1999 por FETRANSA, que coordina los horarios, frecuencias y monitoreo de la circulación de trenes. Es la primera vez que ocurre un accidente de esta gravedad en la ruta bajo su concesión”, precisó.

El accidente ferroviario interrumpió el acceso a Machu Picchu y mantuvo varados a 500 turistas durante varias horas en plena temporada alta.

Machu Picchu: ¿Cuál será el impacto económico tras el choque de trenes?

Según la Cámara de Comercio de Cusco, no se espera un impacto económico inmediato, ya que la mayoría de los turistas tenía boletos adquiridos y continuó con sus planes. Se calculan ingresos adicionales de 25 millones de soles para la economía local durante los días 29, 30 y 31 de diciembre, sobre una base mensual de entre 70 y 80 millones en temporada baja. En temporada alta, la recaudación puede llegar a 220 millones de soles mensuales.

Sin embargo, el accidente dejó cerca de 500 turistas varados en Machu Picchu durante varias horas, hasta que el transporte se restableció cerca de las dos de la mañana del día siguiente. “El mayor impacto es reputacional y puede afectar la percepción internacional del destino”, manifestó Santoyo.

Las operaciones de Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA) y la gestión de emergencia enfrentaron retos logísticos para reprogramar y reubicar a cientos de viajeros. REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Para las fiestas de fin de año, la organización estimaba la llegada de alrededor de 50.000 visitantes, nacionales y extranjeros, a la región. De estos, aproximadamente 5.000 tenían como destino Machu Picchu, cifra condicionada por la capacidad de carga del santuario.

Santoyo refiere que el precio promedio del boleto de ingreso a Machu Picchu para extranjeros es de 165 soles. El costo del pasaje en tren ronda los 60 dólares (más de S/750 al tipo de cambio de hoy, entre tren y santuario), aunque puede variar según el servicio. Estos montos son significativos para los turistas afectados, que podrían llegar al centenar.

Ministerio de Cultura debe acelerar la devolución de entradas

La vía ferroviaria fue reabierta y se reprogramaron los viajes para los turistas que no pudieron trasladarse el día del accidente. Las empresas ferroviarias han dado facilidades para la reubicación de pasajeros, y se esperaba que, para la mañana de hoy, todos los turistas varados hubieran podido regresar a Cusco.

El Ministerio de Cultura, responsable de la administración del ingreso a Machu Picchu, brinda facilidades para que los turistas afectados puedan reprogramar su visita. La devolución de dinero es posible, explica Santoyo, pero el proceso es “largo y burocrático”, lo que desalienta su uso y favorece la reprogramación del ingreso.

El incidente expuso carencias en los protocolos de atención y amplió la burocracia frente a la agilidad en la devolución y reorganización de servicios turísticos. REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

En esta línea, el titular de la Cámara lamentó la excesiva burocracia que retrasa la devolución de boletos y la atención a los turistas afectados, señalando que en fechas festivas la capacidad de respuesta de las entidades estatales suele ser aún más limitada.

De cualquier forma, remite, la temporada de fin de año en Cusco es considerada baja en comparación con el resto del año, ya que muchos turistas extranjeros, especialmente del hemisferio norte (Estados Unidos y Europa), viajan en sus vacaciones de medio año y no durante Navidad o Año Nuevo.

¿Una autoridad autónoma para Machu Picchu?

La Cámara de Comercio de Cusco propuso la creación de una Autoridad Autónoma Nacional para Machu Picchu, dirigida por el Gobierno nacional y adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), para garantizar una gestión eficiente y coordinada, especialmente en situaciones de crisis.

Contrario a la posición del Gobierno Regional del Cusco, la Cámara rechaza la idea de una autoridad única para todo el Valle Sagrado y Machu Picchu, argumentando que ambos destinos tienen realidades y problemáticas distintas y que el Santuario, por su importancia internacional y compromisos con la Unesco, debe tener un ente autónomo nacional.