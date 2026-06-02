Jean Ferrari dio sincera opinión sobre el presente de Universitario y de la gestión de Franco Velazco: “Veo las cosas de manera diferente”

Jean Ferrari habla sobre cómo vivió la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores y deslinda con Franco Velazco. YouTube COTA TV

Universitario de Deportes atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el cuarto puesto en el Torneo Apertura han dejado a la institución fuera de toda lucha por títulos en la primera mitad del año, lo que ha generado una fuerte reacción entre los hinchas, quienes han dirigido sus críticas a la actual gestión de Franco Velazco. Con el Torneo Clausura aún pendiente, la dirigencia busca respuestas urgentes para revertir este escenario.

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, se refirió a este difícil contexto. “¿Eliminación de Universitario en Copa Libertadores? Durísimo. Esto ha sido reciente, es un trago difícil de digerir, principalmente por la ‘U’”, reconoció en entrevista con Cota TV. La frustración no es exclusiva de la ‘U’: Ferrari también expresó su malestar por los desempeños de Sporting Cristal y Cusco FC en el plano internacional, señalando lo que considera un problema de fondo para todo el fútbol nacional.

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A pesar de la adversidad, el directivo de la FPF destacó que su vínculo emocional con el club ‘merengue’ permanece intacto. “En lo de la ‘U’ hay un sentimiento especial porque soy hincha de la ‘U’ y eso nadie me lo va a cambiar, esté en la posición en la que esté”, afirmó.

Héctor Cúper tiene mucho trabajo para sacar a Universitario del mal momento. - créditos: Universitario

Aunque Jean Ferrari no detalló las acciones específicas, sí remarcó la necesidad de actuar con cautela y estrategia. “¿Cómo se sale de este mal momento? Para eso soy una persona más reservada en cuanto a temas de estrategias. Me gusta mucho el pensar fórmulas para poder llegar a objetivos”, explicó.

El presente de Universitario ha generado inquietud no solo entre los hinchas, sino también en exdirigentes y referentes del club. Ferrari Chiabra mencionó que mantiene contacto con algunas figuras cercanas a la institución, aunque aclaró que no ha dialogado recientemente con Franco Velazco. “¿Habló con él últimamente? No, no hablo con él. Con Manuel Barreto sí lo vemos desde afuera, que me escribió preocupado y triste por lo que está viendo”, contó.

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La incertidumbre sobre el futuro inmediato del club se refleja en la pregunta que muchos aficionados se hacen: ¿cómo revertir una racha negativa que afecta tanto lo deportivo como lo institucional? Ferrari subrayó que, si bien la tentación de encontrar soluciones rápidas es grande, el momento exige reflexión y frialdad para evitar decisiones impulsivas. “Hoy no me he puesto a pensar en eso porque es reciente. Ya habrá momento para analizarlo un poco más a fondo y pensar cómo le podría ir a la ‘U’”, sostuvo.

Gustavo Peralta señaló a Álvaro Barco y Franco Velazco como responsables de una nueva polémica en la 'U'. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Jean Ferrari sobre la gestión de Franco Velazco en Universitario

La figura de Franco Velazco ha estado en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre las expectativas deportivas de Universitario. Jean Ferrari fue contundente al marcar distancia de esa postura. “¿Franco Velazco dijo que Universitario no tiene que salir campeón todos los años? Yo tengo una forma de pensar completamente diferente, no en una frase, sino en general”, respondió.

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El exfutbolista profundizó en su visión sobre la gestión deportiva, reivindicando su experiencia y resultados previos. “Yo me he vuelto un especialista, más allá que soy abogado de profesión, en el tema de gestión deportiva, y los logros me avalan. Entonces, conozco el sistema, he trabajado en IPD, en clubes y he podido hacer un caso de éxito con la ‘U’”, declaró.

Para Ferrari, la diferencia con Velazco no es solo de matices, sino de filosofía y método. “Yo tengo una forma de ver las cosas diferente. Esto no significa que sea mejor o peor, sino diferente en cuanto a opiniones, comportamientos, en cuanto a decir, a hablar, a manifestarse; tengo una forma completamente distinta”, remarcó.