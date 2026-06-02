Pamela Franco y Christian Cueva dejan Perú antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Todo a tu lado es mejor”

Una pareja comparte un tierno y romántico momento mientras se baña en el mar. Abrazos, sonrisas y un beso sellan su amor bajo el sol radiante de sus vacaciones. IG

Mientras Christian Domínguez y Karla Tarazona cuentan las horas para protagonizar una de las bodas más comentadas del espectáculo peruano, otra pareja ha captado la atención de los seguidores de la farándula. Se trata de Pamela Franco y Christian Cueva, quienes decidieron abandonar el país y disfrutar de una escapada romántica al extranjero justo en la antesala del esperado matrimonio civil del cantante y la conductora.

La pareja sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de un viaje en el que ambos aparecen relajados, sonrientes y disfrutando de un entorno paradisíaco. Aunque ninguno de los dos ha revelado la ubicación exacta de sus vacaciones, las fotografías y videos publicados en redes sociales muestran playas de arena clara y aguas turquesas, características que han llevado a muchos usuarios a especular que se encontrarían en algún destino del Caribe.

Pamela Franco y Cueva reaparecen desde el Caribe con romántico mensaje a horas de la boda de Karla y Domínguez. Captura: Instagram.

Desde hace varios meses, Pamela y Cueva han optado por mostrarse cada vez más unidos públicamente. Tras confirmar su romance, ambos han compartido distintos momentos de su vida juntos, evidenciando que atraviesan una etapa de estabilidad sentimental lejos de las polémicas que en algún momento rodearon su relación.

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Pamela Franco y Cueva reaparecen desde el Caribe con romántico mensaje a horas de la boda de Karla y Domínguez. Captura: Instagram.

Pamela Franco dedica romántico mensaje a Christian Cueva

Uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores fue una publicación realizada por la propia cantante. A través de sus redes sociales, Pamela compartió un video en el que aparece junto al futbolista disfrutando del mar.

En las imágenes se les ve dentro del agua, compartiendo momentos de complicidad y cariño mientras disfrutan del paisaje tropical que los rodea. La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. “Todo a tu lado es mejor”, escribió Pamela Franco junto al romántico video.

Pamela Franco y Cueva reaparecen desde el Caribe con romántico mensaje a horas de la boda de Karla y Domínguez. Captura: Instagram.

La dedicatoria fue interpretada como una nueva demostración pública del amor que vive la pareja. Los comentarios de los usuarios no tardaron en multiplicarse, destacando la complicidad que ambos transmiten en cada una de sus apariciones juntos.

Muchos seguidores señalaron que la cantante luce feliz y tranquila en esta nueva etapa de su vida, mientras que otros resaltaron la manera en que la pareja ha optado por disfrutar su relación sin prestar demasiada atención a las críticas o comentarios externos.

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Pamela Franco y Cueva reaparecen desde el Caribe con romántico mensaje a horas de la boda de Karla y Domínguez. Captura: Instagram.

El viaje ocurre a horas de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Lo que más llamó la atención fue el momento elegido para esta escapada romántica. El viaje de Pamela Franco y Christian Cueva ocurre apenas unas horas antes de que Christian Domínguez y Karla Tarazona se conviertan oficialmente en esposos.

La boda civil está programada para este martes 2 de junio y se realizará en una ceremonia privada rodeada únicamente por familiares cercanos y amigos de confianza.

El enlace representa un momento importante para la pareja, que durante los últimos años ha logrado reconstruir una historia marcada por reencuentros, amistad y una relación que finalmente decidió dar el siguiente paso.

Mientras Domínguez se prepara para llegar al altar junto a Karla Tarazona, Pamela Franco ha preferido mantenerse alejada del foco mediático local y concentrarse en disfrutar de unos días de descanso junto a Christian Cueva.

Pamela Franco y Cueva reaparecen desde el Caribe con romántico mensaje a horas de la boda de Karla y Domínguez. Captura: Instagram.

Así será la boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez

A medida que se acerca la fecha del matrimonio, también se han conocido nuevos detalles sobre la celebración preparada por Karla Tarazona y Christian Domínguez.

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El encargado de revelar algunos aspectos de la ceremonia fue el wedding planner Ricardo Parra, quien conversó con Trome sobre los preparativos para este importante acontecimiento. Según explicó, la boda estará inspirada en un concepto elegante, romántico y minimalista. “Será ‘Romantic chic minimal white’. Todo gira en torno a una propuesta elegante, romántica y minimalista, donde predominarán los tonos blancos”, contó.

El especialista indicó que cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para reflejar el estilo y la personalidad de los novios. “Se ha pensado cuidadosamente en el peinado de la novia, el bouquet que no será el tradicional. La torta también será completamente blanca y minimalista”, agregó.

Rodrigo Parra, el organizador de bodas, comparte información inédita sobre el matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Los novios tendrán un momento especial para renovar sus votos

Además de la ceremonia legal, la pareja ha preparado una sorpresa especial para compartir con sus invitados durante la celebración.

Ricardo Parra reveló que, una vez concluido el matrimonio civil, se llevará a cabo una actividad especialmente diseñada para que los novios puedan expresar nuevamente sus sentimientos.

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“Después de la ceremonia legal, se ha preparado un espacio especial tipo altar donde los novios podrán repetir sus votos”, explicó.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.