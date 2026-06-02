Roberto Sánchez esperará resultados de las elecciones frente al Penal Barbadillo

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, presenta su plan de gobierno modificado para el periodo 2026-2031 ante una audiencia en Lima. (Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció desde la región Áncash que estará pendiente del proceso de conteo de votos de la segunda vuelta electoral desde el Penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo

“Esa noche vamos a esperar los resultados en el Penal de Barbadillo”, afirmó el candidato en declaraciones difundidas por RPP. Durante su pronunciamiento también volvió a mencionar la libertad del expresidente Castillo como parte de sus objetivos.

Durante una visita a Casma, el también congresista vinculó su estrategia electoral con la situación judicial de Castillo y planteó como objetivo político su liberación. “Vamos a recuperar el gobierno popular, la libertad del presidente Castillo y un gobierno para el pueblo; hay que mantener la esperanza”, expresó Sánchez frente a sus seguidores.

En el mismo acto, el aspirante llamó a organizar la vigilancia de los comicios y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante para asegurar sus votos. “El 7 de junio está cerquita, todos tenemos que ser personeros, defender la voluntad de nuestro pueblo", sostuvo en declaraciones recogidas por RPP.

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Roberto Sánchez durante el debate - Andina

Sánchez también se dirigió a su base de simpatizantes con un mensaje de disciplina de campaña en la recta final. “Nadie arrugue, nadie se duerma. Falta poco, vamos a triunfar”, puntualizó a solo días de la jornada electoral de segunda vuelta.

El debate y la presentación del equipo técnico

Su visita a Casma ocurrió un día después del debate que sostuvo con Keiko Fujimori en San Borja. En ese marco, el candidato presentó “a los 124 integrantes de su equipo técnico" y difundió su programa de gobierno para la segunda vuelta, informó PP.

El documento, construido sobre los planes de cuatro agrupaciones aliadas —Ahora Nación, Partido Cívico OBRAS, Primero La Gente y Alianza Electoral Venceremos— y de la denominada Plataforma por la Democracia, reemplaza las propuestas originales de JPP por un programa de consenso que modera el lenguaje, introduce metas numéricas más precisas y reorganiza las prioridades en torno a cuatro transformaciones estructurales.

El propio Sánchez anunció la difusión del nuevo documento durante el debate electoral y lo confirmó durante una conferencia de prensa el lunes. Según él, “este es el plan con el cual gobernaré” el periodo constitucional 2026-2031. El equipo técnico que lo respalda suma 124 integrantes, entre líderes sociales, economistas y especialistas en políticas públicas, entre ellos Pedro Francke, Hernando Cevallos, Anahí Durand y Manuel Rodríguez Cuadros.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, presenta un nuevo plan de gobierno de consenso ante una audiencia en Perú. (Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez firmó “compromiso por el Perú”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, suscribió este sábado el documento titulado “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige”. El manifiesto fue firmado en compañía de representantes de organizaciones sindicales, sociales, de pueblos indígenas, colectivos ciudadanos y partidos políticos.

El documento establece un acuerdo de “voto vigilante” y apoyo a la candidatura de Sánchez bajo la premisa de conformar un gobierno de recuperación nacional. Según el texto suscrito, el objetivo es revertir el “deterioro de la democracia” y el “copamiento” de instituciones autónomas que los firmantes atribuyen a una coalición en el actual Congreso de la República.