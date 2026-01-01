Perú

PeruRail responsabiliza a Inca Rail por choque de trenes en Machu Picchu

En su pronunciamiento, la empresa destacó que activó de inmediato los protocolos de emergencia, brindó primeros auxilios en el lugar y dispuso la evacuación de los heridos en autovagones propios

Guardar
El choque entre dos trenes en Cusco causa conmoción. El accidente no solo dejó un saldo de varios heridos, sino que también provocó que más de un millar de turistas quedaran varados en Machu Picchu.

PeruRail emitió un comunicado oficial en el que atribuye la responsabilidad del choque de dos trenes ocurrido el 30 de diciembre de 2025, en la ruta Machu Picchu–Ollantaytambo, a una presunta infracción operativa cometida por Inca Rail. El accidente se registró a las 13:23 horas en el kilómetro 94+235 del sector Pampacahua, en una vía férrea de línea única, y dejó como saldo una persona fallecida —trabajador de Inca Rail— y más de un centenar de heridos.

Según el documento remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros, el tren de Inca Rail circulaba en sentido Ollantaytambo–Machu Picchu con una Autorización de Uso de Vía (AUV) que le permitía avanzar únicamente hasta el kilómetro 93.8, donde debía detenerse y esperar el paso del tren de PeruRail. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Ferrocarril Transandino S.A., el convoy no se detuvo en el punto indicado y avanzó aproximadamente 400 metros más allá del tramo autorizado, ingresando a un sector no permitido y colisionando con el tren de PeruRail en el kilómetro 94.3.

Fiscalía recaba pruebas y testimonios
Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

PeruRail precisó que se trataba de un itinerario habitual, conocido por los maquinistas y sin modificaciones en la programación del día del accidente. En su pronunciamiento, la empresa destacó que activó de inmediato los protocolos de emergencia, brindó primeros auxilios en el lugar y dispuso la evacuación de los heridos en autovagones propios hasta Piscacuchucho, donde aguardaban más de diez ambulancias para su traslado a centros de salud en Cusco.

Evacuación de pasajeros y reanudación del servicio ferroviario

Tras el despeje de la vía, Ferrocarril Transandino S.A. autorizó la reanudación del tránsito ferroviario durante la madrugada del 31 de diciembre. Desde la 01:35 horas, PeruRail inició la evacuación de pasajeros varados en las estaciones de Machu Picchu y Ollantaytambo, una operación que se extendió durante toda la madrugada y permitió trasladar a cerca de 2.000 personas.

De ese total, 700 correspondían al servicio de tren local y 1.300 a servicios turísticos. Paralelamente, la empresa informó que se ofrecieron facilidades para la reprogramación o cancelación de viajes afectados por la emergencia. Hacia el mediodía del 31 de diciembre, el servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu logró normalizarse completamente.

Autoridades reanudan progresivamente el transporte
Autoridades reanudan progresivamente el transporte de pasajeros a Machu Picchu| Cusco Post

En su comunicado, PeruRail expresó sus condolencias por la muerte del trabajador de Inca Rail y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades durante las investigaciones. También agradeció el apoyo de las autoridades locales, nacionales, la población y los turistas, destacando la complejidad de la jornada posterior al accidente.

Premier adelanta que la causa del accidente sería un error humano

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, adelantó que las primeras indagaciones apuntan a un error humano como causa probable del choque. El jefe del Gabinete viajó a Cusco junto con el presidente José Jerí para supervisar las acciones desplegadas tras el siniestro y reunirse con las autoridades locales.

Presidente del Consejo de Ministros se pronuncia por accidente en Machu Picchu

En entrevista con RPP Noticias, Álvarez explicó que el sistema ferroviario cuenta con señalización y mecanismos de alerta, pero que uno de estos habría sido ignorado. “Lo que ha fallado, al parecer, es el elemento humano. Hay sistemas de alerta fija. O sea, hay señalización, pero al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no vio o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia (…) e ignoró las señales”, señaló.

El premier sostuvo que accidentes de este tipo pueden ocurrir incluso en países con redes ferroviarias más desarrolladas, como en Europa, y consideró que el hecho refuerza la necesidad de modernizar el sistema ferroviario peruano, especialmente en rutas clave para el turismo.

Temas Relacionados

Machu PicchuPeru RailInca RailTrenesAccidente en Machu Picchuperu-noticias

Más Noticias

Christian Domínguez inicia el 2026 cantándole a Karla Tarazona: ¿habrá planes de boda?

El arranque del 2026 tuvo música y promesas para el cantante y la conductora. Una canción dedicada marcó la celebración y volvió a poner en escena una relación que habla de boda, cambios personales y proyectos compartidos

Christian Domínguez inicia el 2026

Investigación en curso por choque de trenes en Cusco: Inca Rail pide cautela y cuestiona versión de Perurail

El pronunciamiento de Inca Rail se dio tras una diligencia encabezada por el MTC, en la que participaron OSITRAN, Indecopi, Perurail y el concesionario de la vía

Investigación en curso por choque

Nueva versión del enfrentamiento en Pataz: presunto asalto en bocamina dejó tres mineros ilegales muertos

El analista en seguridad Pedro Yaranga señaló que el ataque se registró en una zona que, por su ubicación estratégica, debería contar con un resguardo permanente del Estado

Nueva versión del enfrentamiento en

Turismo en Arequipa: Monasterio de Santa Catalina registra repunte de visitantes en 2025

El complejo religioso, fundado en 1579, incorporó cinco nuevas salas museográficas restauradas con documentos originales y piezas patrimoniales del propio monasterio

Turismo en Arequipa: Monasterio de

Niño atropellado en Gamarra por camión blindado estaba a días de celebrar su cumpleaños

La madre del menor, Ana Pérez, relató que la familia había organizado actividades para celebrar el cumpleaños del niño el 8 de enero, porque estaban de vacaciones

Niño atropellado en Gamarra por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

No admiten candidatura de fiscal

No admiten candidatura de fiscal Sandra Castro: JEE advierte que tuvo que renunciar para postular

Elecciones 2026: JNE puede excluir candidatos con sentencias no declaradas hasta un día antes de los comicios

JEE no admite candidatura de Mario Vizcarra al Senado por su sentencia por peculado

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

ENTRETENIMIENTO

BTS confirma gira mundial y

BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

Youna conmueve con emotivo mensaje de Año Nuevo tras revelar su lucha contra la leucemia: “El amor siempre será la mejor opción”

Milett Figueroa recibe el 2026 sin Marcelo Tinelli y despierta rumores sobre su relación

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

DEPORTES

Eddie Fleischman arremetió contra Franco

Eddie Fleischman arremetió contra Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Tendencia heredada de Jean Ferrari”

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana

Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”