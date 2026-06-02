Corte de agua para este jueves 04 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 01 de junio aplicará una restricción temporal del suministro de agua potable en sectores de Ate, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y San Isidro. La medida afectará viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados según el cronograma operativo difundido por la empresa.
La entidad precisó que la suspensión respondió a un programa de mantenimiento preventivo orientado a proteger la calidad del servicio y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. Según explicó, los trabajos se desarrollarán por etapas para ordenar la reposición del abastecimiento y reducir el impacto en los usuarios.
La entidad detalló que la restricción se extenderá por varias horas en las zonas notificadas, debido a revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red. La empresa señaló que estas acciones requieren detener el flujo de agua para ejecutar las labores bajo condiciones de seguridad.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
Coop. Manylsa Ltda 476
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa María del Triunfo
- A.H. Villa Sol
Sector 308:
- A.H. José C. Mariátegui
- P.J. San Gabriel Alto
- A.H. Brilla El Sol
- A.H. Horacio Zevallos Gómez
- A.H. El Paraíso
- A.H. Villa Limatambo
- A.H. 1ro de Enero
- A.H. Las Lomas
- A.H. Las Malvinas
- A.H. Caminos de la Hermandad
- A.H. 3 de Mayo
- A.H. Las Américas
- A.H. Monte Bektu
Sector 309:
- Sector Vallecito Bajo
- Sector Vallecito Alto
- A.H. 30 de Agosto
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Unión y Prog. Sector Los Claveles
- A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Ampl. 2
- A. H. Unión y Prog. Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- A. F. Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- A. H. Integr. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de Enero
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- Agru. 28 de Julio
- A. H. Unión y Amistad 15 de Abril
- Las Terrazas II
- Agru. Virgen del Carmen
- Agru. Ricardo Chirque II
- A. H. César Vallejo
- Agru. 1 de Mayo Ampliación.
Hora: 8 a. m. - 10 p. m.
- A. H. Unión y Amistad
- A. H. 15 de abril
- A. H. Las Terrazas II
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Puente Piedra
- A. H. Bella Aurora
- A. H. Bella Aurora 2da etapa
- A. H. Mariscal Cáceres
- A. H. San Judas Tadeo
- Asociación El Dorado
- C. P. Zapallal
- C. P. Zapallal 1ra etapa
- A. H. Ampliación Bella Aurora
- A. H. Begonias
- A. H. Bella Aurora
- A. H. Bella Aurora 2da etapa
- A. H. Casa Huerta
- A. H. Los Geranios
- A. H. Hijos de Lamud 1ra y 2da etapa
- A. H. Hijos de Luya 1ra etapa
- A. H. 28 de Noviembre
- A. H. Jesús Oropeza Chonta
- A. H. San Judas Tadeo
- Asoc. de Vivienda El Dorado
- Asociación de Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso
- C. P. Zapallal 1ra etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
San Isidro
- Urb. El Solar
- Urb. Residencial Santa Cruz
- Urb. San Gabriel
- Urb. Santa Inés
- Urb. Santa Teresita
Cuadrante: Av. Álvarez Calderón, av. General Jacinto Lara, av. General Córdova y calle Teniente José Romanet
- Urb. Country
- Urb. Orrantia
- Urb. Orrantia del Mar
Cuadrante: Av. Alberto del Campo, av. General Salaverry, jr. Justo Amadeo Vigil y av. Del Ejército
Hora: 12 m - 11 p. m.
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