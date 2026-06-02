Contra Milagros Jáuregui: Poder Judicial, Defensoría y Ministerio de la Mujer rechazan eliminar delito de feminicidio

El Poder Judicial recordó que el feminicidio está tipificado en Perú desde 2013 por razones de género, no solo biológicas

La propuesta de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), que plantea reemplazar el delito de feminicidio por el de “asesinato de pareja”, ha recibido el rechazo de diversas entidades estatales, que la consideran un retroceso en un país con altas tasas de violencia machista.

La abogada especialista en temas de la mujer, Jessica Cerna, señaló que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso ya cuenta con informes técnicos contrarios a la iniciativa presentada por la legisladora.

Uno de los pronunciamientos más relevantes corresponde al Poder Judicial, que recordó que el feminicidio está tipificado en el Perú desde 2013 como el asesinato de una mujer “por su condición de tal”. Según el informe, esta figura no se refiere solo a una diferencia biológica, sino a un contexto de violencia y desigualdad histórica que coloca a las mujeres en situación de subordinación frente a los hombres.

Cerna precisó que el documento advierte sobre la vinculación de estos hechos con estereotipos de género, es decir, roles y características asignados socialmente a mujeres y hombres, cuya transgresión suele desencadenar agresiones y violencia extrema.

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Informes técnicos advierten que eliminar esta figura afectaría la sanción de crímenes motivados por violencia y discriminación de género

Por su parte, la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial aclaró que no procede hablar de discriminación contra los hombres “por su condición de tales”, ya que los actos discriminatorios afectan a grupos históricamente subordinados y no a sectores con posición privilegiada dentro de las relaciones de poder.

La especialista subrayó que el feminicidio abarca no solo casos de violencia de pareja o familiar, sino todos los crímenes contra mujeres motivados por razones de género. Además, recordó que la ley vigente contempla la posibilidad de que una mujer sea sancionada por feminicidio si incurre en ese tipo de delito.

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo calificó la propuesta como “inviable”, porque sustituir el feminicidio por “asesinato de pareja” vulneraría el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“El informe advierte que dejar de reconocer el feminicidio impediría sancionar adecuadamente los asesinatos motivados por violencia y discriminación de género, generando además una sensación de impunidad frente a este tipo de crímenes”, sostuvo Cerna.

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La propuesta fue considerada inviable por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el riesgo de impunidad

Por último, señaló que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables y su Oficina General de Asesoría Jurídica, también manifestó una opinión negativa respecto a la propuesta legislativa.

Anteriormente, Jáuregui había generado una ola de repudio por jactarse de haber fundado un albergue donde se obliga a menores sobrevivientes de violación a continuar con sus embarazos.