Videos revelan el camino recorrido por madre e hijo antes de ser asesinados en Uchiza

Un hombre confesó el brutal asesinato de Zoila Castillo y su pequeño hijo de seis años. Imágenes exclusivas de cámaras de seguridad fueron clave para desmentir su versión inicial, demostrando que nunca los dejó en un paradero y siguió con ellos hasta la zona del crimen.| ATV Noticias

La difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad expuso el trayecto real de Zoila Castillo y su hijo antes de ser hallados sin vida en Uchiza, en la región San Martín. Las grabaciones, obtenidas en exclusiva y revisadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), contradicen la versión inicial presentada por Alexis Alcántara, investigado por el doble crimen y hoy confeso.

Según reportó ATV Noticias, las secuencias de video muestran cómo la camioneta en la que se desplazaban Zoila Castillo y su hijo de seis años partió desde un grifo en Tocache, sin detenerse en ningún paradero intermedio, a diferencia de lo que había declarado el principal sospechoso. Las cámaras comprobaron que el vehículo siguió su marcha por la carretera hasta ingresar a la localidad de Uchiza, descartando la hipótesis de que la madre y el menor habrían bajado para abordar un bus con destino a Huánuco o Tarapoto.

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La familia de las víctimas accedió a las imágenes que ubican el vehículo en la zona donde, horas después, se encontrarían los cuerpos. Para los allegados, este material audiovisual resultó fundamental para desmentir la versión inicial y presionar por el esclarecimiento de los hechos.

Videos revelan el trayecto de la madre e hijo asesinados en Uchiza | ATV Noticias

La ruta del feminicida

La PNP explicó que la investigación logró “desbaratar la coartada” de Alcántara. “El presunto autor indicó que les había dejado en un paradero para que ella pueda dirigirse a Huánuco o Tarapoto, lo cual quedó descartado al observar que estaba mintiendo sobre las circunstancias en que dejó a la víctima”, señaló el general desde Tarapoto.

El registro de cámaras también reveló que la camioneta se internó hasta el kilómetro cuatro de una zona apartada, rodeada de vegetación y arenal. Allí se hallaron los cuerpos de Zoila Castillo y su hijo, en un escenario descrito como solitario. También, se presume que el vehículo habría realizado una parada en una bodega de la zona, aunque la atención se centra en el tramo final del recorrido.

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Hombre confiesa haber asesinado a madre y su menor hijo de seis años en San Martín.

Otro dato relevante surgió cuando la familia notó que un video publicado en el estado de WhatsApp de Zoila Castillo la tarde del 23 de mayo podría no haber sido grabado por ella, lo que forma parte de las diligencias en curso.

El domingo, bajo estrictas medidas de seguridad y con el rostro cubierto, Alexis Alcántara fue trasladado a Tocache para participar de la reconstrucción de los hechos. Decenas de personas se congregaron fuera del hotel donde las víctimas fueron vistas por última vez a través de cámaras de seguridad, manifestando su indignación ante la gravedad del caso. La diligencia prosiguió en los puntos donde se hallaron los cuerpos, considerados claves para reconstruir el doble crimen. Alcántara fue increpado por pobladores al finalizar el procedimiento.

Durante el fin de semana, agentes de la PNP incautaron en el domicilio de Alcántara, ubicado en La Molina, la ropa que habría utilizado durante el viaje. Además, peritos detectaron presuntos rastros de sangre en la camioneta de Alexis Alcántara, lo que refuerza la hipótesis sobre su participación directa.

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