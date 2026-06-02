“Retroceso glaciar”: El aterrador momento en que montañistas presencian una avalancha en la Cordillera Blanca

Una avalancha de nieve sorprendió a un grupo de montañistas en la laguna congelada de Rocotuyo, en la Cordillera Blanca, exponiendo los riesgos asociados al retroceso glaciar en la región de Áncash.
El incidente, registrado por los propios visitantes, ocurrió en inmediaciones del distrito de Marcará, donde la actividad turística convive con fenómenos naturales cada vez más frecuentes.
La mañana del suceso, los visitantes recorrían la laguna Rocotuyo, ubicada en el corazón de la Cordillera Blanca, cuando un desprendimiento masivo de nieve alteró el entorno.
Según detalló TV Perú en sus reportes preliminares, el grupo logró ponerse a salvo antes de dar aviso a las autoridades del Parque Nacional Huascarán.
La escena, descrita por los testigos como “aterradora”, fue documentada en video por los propios turistas, lo que permitió mostrar en tiempo real la magnitud del fenómeno.
Especialistas consultados por TV Perú explicaron que este tipo de movimientos de masas se vinculan directamente con cambios en las condiciones climáticas y el avance del retroceso glaciar en la zona. El aumento de eventos súbitos como avalanchas ha generado inquietud en la comunidad local y en los operadores turísticos.
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Causas y advertencias
Según los expertos, “todo lo que está pasando en nuestra cordillera es producto del cambio climático y el retroceso glaciar”. El fenómeno, añaden, se presenta en distintos puntos de la Cordillera Blanca, lo que obliga a replantear las estrategias de protección y prevención, tanto para visitantes como para habitantes de la zona.
La recomendación principal de los especialistas es clara: “Consideramos oportuno tomar medidas de precaución al respecto del desarrollo de la actividad turística”. Este llamado incluye la necesidad de identificar puntos seguros para el tránsito de turistas y la definición de protocolos específicos ante la eventualidad de nuevas avalanchas.
Coordinación y respuesta
Tras el episodio, las autoridades del Parque Nacional Huascarán establecieron contacto con los responsables de la actividad turística y la comunidad de Marcará, que actualmente participa en la gestión de los servicios en torno a la laguna Rocotuyo.
Se iniciaron coordinaciones para salvaguardar la salud e integridad de los visitantes, con la intención de fortalecer la seguridad en futuras excursiones.
Un vocero del equipo técnico enfatizó el carácter de advertencia que deja el incidente: “Es un llamado de atención y también un llamado para coordinar con las autoridades tanto de turismo como de la comunidad misma que administra la gestión del turismo en torno a la laguna Rocotuyo”. La meta es delimitar zonas aptas para el turismo, donde la integridad de los visitantes no se vea comprometida.
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Riesgos persistentes
El movimiento de masas en la Cordillera Blanca no constituye un hecho aislado. Según TV Perú, estos episodios tienen lugar en diversos puntos del macizo andino, lo que ha motivado a los especialistas a recomendar precaución a los turistas y a las agencias de viaje que promueven circuitos en la región.
El llamado se extiende a todos los actores involucrados en el desarrollo turístico de Áncash, solicitando una revisión periódica de las rutas y actividades permitidas. El objetivo es minimizar los riesgos frente a fenómenos naturales cada vez más frecuentes debido al retroceso glaciar y al cambio climático.
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