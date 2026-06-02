La visita del Papa León XIV a Perú en noviembre podría extenderse hasta cinco días, más que Francisco

La visita del Papa León XIV al Perú está programada para noviembre y podría durar entre tres y cinco días, superando la estadía de Francisco en 2018

La visita del Papa León XIV al Perú en noviembre próximo, en lo que marcará su reencuentro con el país donde se nacionalizó y ejerció como obispo de la ciudad de Chiclayo, podría extenderse entre tres y cinco días, según conoció Infobae este lunes de fuentes con conocimiento directo del tema.

De concretarse, la estadía superará en duración a la de su predecesor, Francisco, quien permaneció tres días en el país durante 2018 y reforzaría el perfil disruptivo de León XIV, caracterizado por viajes apostólicos más largos, en contraste con la reciente costumbre de estancias breves.

El presidente interino José María Balcázar sostuvo en esta jornada una reunión protocolar con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, para tratar “los preparativos y coordinaciones” de la visita a fines de 2026, cuando ya haya un nuevo jefe de Estado, según confirmó la Presidencia.

“Estas son muy buenas noticias para nuestro país porque las coordinaciones protocolares continúan avanzando, preparando el terreno para la tan esperada llegada de nuestro papa. Ahora solo queda esperar con calma el anuncio oficial desde la Santa Sede”, declaró el director de comunicaciones de la diócesis capitalina, Juan José Dioses, consultado por este medio.

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La agenda del viaje incluirá encuentros con autoridades y actividades en varias ciudades, según coordinaciones en curso con la Iglesia local y el gobierno

No es habitual que los papas permanezcan tanto tiempo en sus giras apostólicas, pero León XIV ha roto esa pauta. En España, por ejemplo, estará del 6 al 12 de junio, recorrerá más de 2.500 kilómetros y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos durante sus visitas a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Su primer destino internacional fue Turquía y Líbano, donde estuvo cinco días entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. Luego, el 28 de marzo de 2026, visitó Mónaco durante una jornada. En abril de este año, completó su viaje más extenso hasta la fecha, con una travesía de 11 días por África, que incluyó paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, y visitas a 11 ciudades.

A estos desplazamientos internacionales se suman recorridos pastorales dentro de Italia, todos de uno o medio día, que han llevado al papa a seis destinos hasta el momento.

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“Preparémonos con la prudencia, seriedad y profundidad que representa este viaje apostólico que marca el regreso de Robert Prevost al Perú”, añadió el portavoz del arzobispado.

Se trata de la primera confirmación oficial del viaje papal al Perú, país que también recibió a Francisco en 2018 y a Juan Pablo II en 1985, cuando recorrió ocho ciudades durante cinco días, y nuevamente en 1988, en una visita de poco más de 40 horas centrada únicamente en Lima.

León XIV ha impulsado una dinámica distinta a la de sus predecesores, realizando giras apostólicas de mayor duración, como las recientes en España y África

Anteriormente, la Conferencia Episcopal había señalado que la visita de León XIV se consideraba “entre noviembre y diciembre” y que existía una probabilidad del 80%, mientras continuaban las gestiones con la Santa Sede.

Preparativos

León XIV ha preparado el camino para su visita mediante una serie de “actos simbólicos de reconocimiento” para los campesinos de una comunidad de Piura, víctimas del disuelto grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en el norte peruano, que incluyó un pedido de perdón “por los daños ocasionados” desde que elevaron sus denuncias a Roma.

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En el acto, que se realizó semanas atrás durante una misa en la parroquia de Catacaos, participaron los cardenales Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), y Castillo así como el monseñor Luciano Maza Huamán, quien asumió en febrero de este año la sede que permanecía vacante desde 2024, cuando el fallecido Papa Francisco aceptó la renuncia de José Antonio Eguren, involucrado de manera directa en el caso.