Wedding planner de Karla Tarazona y Christian Domínguez revela en cuánto está valorizada su boda: “12 mil dólares”

Ricardo Parra aseguró que la pareja no está tirando la casa por la ventana, sino que busca tener una ceremonia íntima y sencilla | Magaly TV La Firme

La organización del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez ha captado la atención pública por el enfoque íntimo y el presupuesto que la pareja decidió destinar a la ceremonia. El responsable del evento, Ricardo Parra, compartió en exclusiva detalles sobre el estilo y los costos, señalando que la unión tendrá un valor aproximado de 12 mil dólares.

Esta cifra incluye todos los elementos principales, desde el vestido hasta la recepción, y se aleja de los grandes despliegues habituales en bodas mediáticas.

El wedding planner explicó que la pareja optó por un concepto definido como “romantic chic minimal white”. Esto implica una ambientación romántica con predominio del blanco, líneas sencillas y elegancia clásica.

El wedding planner Ricardo Parra revela el costo de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez en el programa Magaly TV La Firme.

Parra aclaró que, aunque los novios han trabajado con diferentes marcas para este día especial, no recurrieron a canjes. “No están botando la casa por la ventana, pero sí están teniendo detalles para ellos, para su comodidad”, aseguró, desmintiendo rumores sobre acuerdos comerciales a cambio de servicios.

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Entre los aspectos destacados de la organización, Parra mencionó los anillos: el de la novia incluirá diamantes incrustados y el del cantante lucirá un diseño tradicional. El encargado de la boda subrayó que la intención de ambos es lograr una celebración discreta y tradicional, enfocada en la experiencia de sus invitados.

“Ellos quisieron ser bastante discretos y clásicos, no están apostando por algo arriesgado, simplemente quieren tener cómodos a sus invitados, es un buffet clásico de carnes, pastas y ensaladas. Bastante sencillo con coctelería clásica, no hay nada del otro mundo”, detalló.

Ricardo Parra, wedding planner de Karla Tarazona y Christian Domínguez, revela el costo estimado de su boda en aproximadamente 12 mil dólares en el programa Magaly TV La Firme.

El presupuesto destinado al vestido de Karla Tarazona representa uno de los mayores gastos del evento, con un valor superior a los 3 mil dólares. Sin embargo, el organizador insistió en que el total de la celebración se mantiene en torno a los 12 mil dólares, cifra que incluye todos los rubros necesarios para el desarrollo del evento.

La pareja también decidió contratar a cada proveedor, pese a la visibilidad que estos ganan en redes sociales. Parra fue enfático al explicar que existe un contrato formal con cada marca y que el pago se realiza en todos los casos.

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Magaly Medina cuestionó a la pareja por los ‘canjes’

El enfoque elegido por Tarazona y Domínguez no ha estado exento de críticas. La periodista Magaly Medina cuestionó abiertamente la transparencia de la pareja respecto a los servicios contratados para la boda. La conductora sugirió que la constante mención de marcas y proveedores en publicaciones digitales podría indicar la existencia de acuerdos de canje, un aspecto que, según su opinión, resta autenticidad al evento.

Medina puntualizó que la pareja etiqueta a los responsables de cada detalle, desde la confección del vestido hasta la música, pasando por flores y servicios de belleza.

Magaly Medina aparece en su programa criticando los canjes de Christian Domínguez y Karla Tarazona para su boda, mientras se muestran imágenes de él eligiendo accesorios.

“Aunque la boda es algo tan nuestro, tan personal, yo creo que no se debería involucrar un canje, que se debería ser totalmente pagado por uno”, expresó la presentadora, quien también recordó que Domínguez ya protagonizó matrimonios simbólicos en el pasado.

Para Magaly Medina, el acto de publicitar cada proveedor genera dudas sobre el verdadero costo de la boda y la autenticidad del evento. “Uno tiene que tener la boda que uno puede pagar, punto, no hay más”, concluyó durante su espacio televisivo, marcando distancia con la estrategia de exposición digital adoptada por la pareja.

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La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez se perfila como un evento de corte tradicional, sin excesos, donde la inversión prioriza la comodidad de los asistentes y la sobriedad en los detalles.