Perú

César Hildebrandt ya no viciará su voto: “La mejor opción es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes”

Según el periodista, el candidato de Juntos por el Perú tendrá “límites impuestos por la democracia”, mientras que Keiko Fujimori aspira a gobernar como Alberto Fujimori. “Y todos sabemos que su padre no tuvo límites”, dijo

Guardar
Google icon
El director de Hildebrandt en sus trece reflexiona y cambia su posición respecto a la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Video: Hildebrandt en sus trece

El periodista César Hildebrandt retrocedió y anunció que ya no votará viciado en la segunda vuelta de este domingo 7 de junio entre los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En su podcast semanal, Hildebrandt afirmó que “cometió un error” al anunciar que viciaría su voto, pero, tras ver el debate presidencial del pasado domingo y recibir una carta del su amigo Isaac Bigio, reflexionó que “no puede haber algo peor que Keiko Fujimori gobernando al Perú en nombre de una mafia que aspira otra vez a ser una odiosa dictadura

“Le digo a mi amigo Isaac Billo y a los miles que piensan como él: es cierto, cometí un error. El voto viciado no es la mejor opción. Sigue siendo mi preferida, pero reconozco que no es la mejor opción. Lo mejor será impedir en las urnas que el fujimorismo de los Rospigliosi, los Miki Torres, de Martha Chávez y las multitudes rentadas llevadas en ómnibus a las plazas. Impedir que el fujimorismo nos trate como a basura desde la arrogancia de un triunfo”, dijo el director del semanario Hildebrandt en sus trece.

PUBLICIDAD

En esa línea, el periodista afirmó que Roberto Sánchez tendría “límites marcados por un Congreso que no domina, una ciudadanía que vigilará sus actos, una prensa hostil, un Tribunal Constitucional en manos de su adversaria”.

César Hildebrandt considera que, a comparación de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez sí tendría límites en un eventual gobierno.
César Hildebrandt considera que, a comparación de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez sí tendría límites en un eventual gobierno.

“Lo mismo que la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El señor Sánchez sabe que tendrá que mantener lejos a Antauro Humala, que tendrá que respetar el equilibrio fiscal y la autonomía del Banco Central de Reserva. El señor Sánchez se ha comprometido a no ahuyentar la inversión y proceder como lo hizo Pedro Francke, que será su ministro de Economía. El señor Sánchez no podrá jugar con fuego porque el primero en quemarse será él”, sostuvo.

En suma, dice César Hildebrandt, el candidato de Juntos por el Perú “tiene límites impuestos por la democracia”, mientras que Keiko Fujimori “ha dicho que quiere gobernar como su padre y todos sabemos que su padre no tuvo límites”.

PUBLICIDAD

“El voto viciado es mi opción personal, mi ocurrencia higiénica, pero no es la mejor opción. La mejor opción en esta segunda vuelta, lo reconozco, es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre todos nosotros”, sentenció Hildebrandt.

Roberto Sánchez, de pie, habla por un micrófono en un evento político. Está detrás de una mesa roja, con muchas personas sentadas en filas detrás y a su alrededor
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, presenta el nuevo plan de gobierno de consenso 2026-2031, acompañado de su equipo técnico y aliados políticos. (Juntos por el Perú)

“No están a la altura”

Antes de dar a conocer su posición, César Hildebrandt dejó en claro que sigue considerando que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez “representan dos opciones lamentables y que obligar a la gente a tener que elegir a una de ellas es una crueldad que procede de una democracia malherida, de un sistema de representación agónico y de una crisis terminal de la partidocracia”.

“Nada me quita de la cabeza y del corazón la idea de que ambos candidatos no están a la altura de los desafíos que esta crisis del Perú ha creado. Nadie, por más persuasivo que sea, me podrá convencer de que Fujimori y Sánchez son las alternativas que esperaban elegir los peruanos de buena fe, esos que creen que podemos salir del hoyo y unirnos alrededor de un programa que nos enamore por su inteligencia, por su grandeza de miras, por la pertinencia de sus prioridades”, apuntó.

Temas Relacionados

César HildebrandtKeiko FujimoriRoberto SánchezSegunda vuelta electoralElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Precio del dólar bajó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 2 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar bajó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 2 de junio

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Los rostros de 31 feminicidas prófugos: crímenes sin justicia en el Perú

Las autoridades han identificado y divulgado la identidad de los principales prófugos, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y se incrementan las recompensas por información

Los rostros de 31 feminicidas prófugos: crímenes sin justicia en el Perú

Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”

Tras su polémica salida del cuadro del Callao, la voleibolista se fue a la liga venezolana y salió subcampeona con Sport Caracas. Y está lista para pegar la vuelta en el torneo nacional

Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”

Las complicadas negociaciones entre José Rivera y Universitario para definir su salida: “El ‘Tunche’ no está contento en la ‘U’”

El delantero peruano busca dejar el cuadro ‘merengue’, aunque las conversaciones con la dirigencia no han sido positivas tras el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal

Las complicadas negociaciones entre José Rivera y Universitario para definir su salida: “El ‘Tunche’ no está contento en la ‘U’”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

La visita del Papa León XIV a Perú en noviembre podría extenderse hasta cinco días, más que Francisco

La visita del Papa León XIV a Perú en noviembre podría extenderse hasta cinco días, más que Francisco

Contra Milagros Jáuregui: Poder Judicial, Defensoría y Ministerio de la Mujer rechazan eliminar delito de feminicidio

Silvana Robles solicita al Ejecutivo y al Congreso priorizar proyectos en Junín, Ayacucho y el Vraem

Dónde votar en la segunda vuelta 2026 del 7 de junio: consulta tu local de votación con DNI

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, estuvo en primera fila del debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco y Christian Cueva dejan Perú antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Todo a tu lado es mejor”

Pamela Franco y Christian Cueva dejan Perú antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Todo a tu lado es mejor”

Magaly Medina encara a Miguel Trauco tras polémico ampay: “Si está soltero, ¿por qué impedir nuestras imágenes?”

Las imágenes del ampay de Miguel Trauco: futbolista es captado con una joven dentro de camioneta en plena madrugada

Miguel Trauco envió cartas notariales a Magaly Medina para impedir ampay: “Este es más o menos parecido al auto rana”

Pamela Franco marca distancia de Christian Domínguez y Karla Tarazona: rechaza darles su bendición y minimiza su boda

DEPORTES

Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”

Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”

Las complicadas negociaciones entre José Rivera y Universitario para definir su salida: “El ‘Tunche’ no está contento en la ‘U’”

Erick Delgado atacó sin clemencia a Sergio Markarián por recortarlo de la selección peruana: “Fue una cag*** conmigo”

“No sé si le habrán puesto la cruz”: Papá de Renato Tapia aborda omisión del mediocentro en Perú con Agustín Lozano y Jean Ferrari como antagonistas

Universitario presentó oferta a Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Lo voy a evaluar”