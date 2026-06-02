César Hildebrandt ya no viciará su voto: “La mejor opción es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes”

El director de Hildebrandt en sus trece reflexiona y cambia su posición respecto a la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Video: Hildebrandt en sus trece

El periodista César Hildebrandt retrocedió y anunció que ya no votará viciado en la segunda vuelta de este domingo 7 de junio entre los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En su podcast semanal, Hildebrandt afirmó que “cometió un error” al anunciar que viciaría su voto, pero, tras ver el debate presidencial del pasado domingo y recibir una carta del su amigo Isaac Bigio, reflexionó que “no puede haber algo peor que Keiko Fujimori gobernando al Perú en nombre de una mafia que aspira otra vez a ser una odiosa dictadura

“Le digo a mi amigo Isaac Billo y a los miles que piensan como él: es cierto, cometí un error. El voto viciado no es la mejor opción. Sigue siendo mi preferida, pero reconozco que no es la mejor opción. Lo mejor será impedir en las urnas que el fujimorismo de los Rospigliosi, los Miki Torres, de Martha Chávez y las multitudes rentadas llevadas en ómnibus a las plazas. Impedir que el fujimorismo nos trate como a basura desde la arrogancia de un triunfo”, dijo el director del semanario Hildebrandt en sus trece.

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En esa línea, el periodista afirmó que Roberto Sánchez tendría “límites marcados por un Congreso que no domina, una ciudadanía que vigilará sus actos, una prensa hostil, un Tribunal Constitucional en manos de su adversaria”.

César Hildebrandt considera que, a comparación de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez sí tendría límites en un eventual gobierno.

“Lo mismo que la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El señor Sánchez sabe que tendrá que mantener lejos a Antauro Humala, que tendrá que respetar el equilibrio fiscal y la autonomía del Banco Central de Reserva. El señor Sánchez se ha comprometido a no ahuyentar la inversión y proceder como lo hizo Pedro Francke, que será su ministro de Economía. El señor Sánchez no podrá jugar con fuego porque el primero en quemarse será él”, sostuvo.

En suma, dice César Hildebrandt, el candidato de Juntos por el Perú “tiene límites impuestos por la democracia”, mientras que Keiko Fujimori “ha dicho que quiere gobernar como su padre y todos sabemos que su padre no tuvo límites”.

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“El voto viciado es mi opción personal, mi ocurrencia higiénica, pero no es la mejor opción. La mejor opción en esta segunda vuelta, lo reconozco, es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre todos nosotros”, sentenció Hildebrandt.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, presenta el nuevo plan de gobierno de consenso 2026-2031, acompañado de su equipo técnico y aliados políticos. (Juntos por el Perú)

“No están a la altura”

Antes de dar a conocer su posición, César Hildebrandt dejó en claro que sigue considerando que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez “representan dos opciones lamentables y que obligar a la gente a tener que elegir a una de ellas es una crueldad que procede de una democracia malherida, de un sistema de representación agónico y de una crisis terminal de la partidocracia”.

“Nada me quita de la cabeza y del corazón la idea de que ambos candidatos no están a la altura de los desafíos que esta crisis del Perú ha creado. Nadie, por más persuasivo que sea, me podrá convencer de que Fujimori y Sánchez son las alternativas que esperaban elegir los peruanos de buena fe, esos que creen que podemos salir del hoyo y unirnos alrededor de un programa que nos enamore por su inteligencia, por su grandeza de miras, por la pertinencia de sus prioridades”, apuntó.

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