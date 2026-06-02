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¡Salud! Perú ratifica su TLC con Guatemala, el país del azúcar y los rones: ¿Qué más le compramos?

El intercambio comercial entre Perú y Guatemala alcanzó USD 206 millones en 2025, aunque cayó un 17,6 % respecto al año anterior

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La Cancillería peruana oficializó la ratificación del TLC con Guatemala, abriendo una nueva etapa de integración económica bilateral.

La ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala marca una nueva etapa para la integración económica y el intercambio comercial entre ambos países, según informó la Cancillería peruana.

La entrega oficial de la nota diplomática y el protocolo complementario, realizada en el Palacio de Torre Tagle con la presencia del ministro José Reyes y el canciller Carlos Pareja, permite la próxima entrada en vigor del acuerdo, que establece un marco jurídico moderno y previsible para los operadores económicos de ambas naciones.

De acuerdo con la Cancillería, el ministro Reyes señaló que “consolidamos un marco jurídico bilateral moderno y previsible, que brindará mayor seguridad a los operadores económicos y generará nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación”.

El comercio entre Perú y Guatemala alcanzó en 2025 los US$ 206 millones, ubicando a Guatemala como el tercer socio comercial peruano en Centroamérica, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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Primer plano de un cuenco marrón oscuro lleno de azúcar moreno granulado. Una cuchara de metal con azúcar descansa sobre el montón.
Las importaciones de Perú desde Guatemala llegaron a USD 74 millones y el azúcar se mantuvo como el principal producto adquirido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Composición y tendencias del comercio bilateral

El intercambio comercial entre Perú y Guatemala se concentra en sectores agropecuarios, químicos y metalmecánicos. En 2025, el comercio bilateral descendió 17,6 % respecto al año anterior, aunque mantuvo una estructura diversificada.

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 132 millones, con predominio de productos agropecuarios como uva, aceite de palma y mandarina, además de químicos, farmacéuticos y bienes metalmecánicos como grupos electrógenos. Según Mincetur, los minerales y los productos químicos también figuran entre los principales rubros exportados.

Por su parte, Guatemala exporta principalmente azúcar a Perú, junto a confites, semillas, ron, preparaciones alimenticias, insecticidas y medicamentos. Las importaciones peruanas desde Guatemala alcanzaron los US$ 74 millones en 2025, con una fuerte caída en la compra de azúcar (-63 % respecto a 2024), aunque el país centroamericano se mantuvo como el segundo proveedor de este producto para el mercado nacional.

Los sectores metalmecánico, plásticos y desechos de papel y cartón también figuran entre los principales bienes importados, de acuerdo a cifras de Mincetur.

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Las exportaciones peruanas a Guatemala sumaron USD 132 millones, destacando productos agropecuarios, químicos y metalmecánicos. (Freepik)

Perfil empresarial y oportunidades de crecimiento

Durante 2025, 387 empresas peruanas participaron en el mercado guatemalteco, mientras que 152 compañías importaron bienes desde Guatemala. Las grandes empresas concentraron la mayor parte del valor comercializado en ambos sentidos.

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El sector agropecuario lideró tanto en exportaciones como en importaciones, seguido de los segmentos químico, minería y metalmecánico. El análisis de oportunidades comerciales de Mincetur identifica tres áreas principales para expandir la relación bilateral:

  • Productos en los que Perú ya compite pero con baja participación, como frutas frescas (uva, mandarina, mango), colorantes naturales, cacao y galletas dulces.
  • Bienes que Guatemala importa y que Perú exporta al mundo pero aún no vende a ese mercado, como frijoles, cerveza de malta, fosfato de calcio, suéteres y conservas de pescado.
  • Productos con alta demanda en Guatemala donde Perú no tiene oferta exportable, como trigo, torta y aceite de soya, urea y hulla bituminosa.

El TLC busca facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a estos nichos emergentes, diversificando la canasta exportadora y promoviendo mayores encadenamientos productivos.

Primer plano de un informe de Standard & Poor's con gráficos y texto sobre Guatemala, una lupa encima, y una pequeña bandera guatemalteca al fondo sobre una mesa de madera.
Mincetur identifica tres grupos de productos con potencial de expansión comercial entre Perú y Guatemala, incluyendo frutas frescas, cacao y fosfato de calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto macroeconómico y perspectivas

La relación comercial bilateral representa el 0,2 % del comercio global peruano, según Mincetur. A pesar de la contracción registrada en 2025, Perú mantuvo superávit comercial frente a Guatemala.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Guatemala fue de US$ 121.000 millones y el de Perú de US$ 341.000 millones. La Cancillería destacó que la ratificación del TLC y su protocolo reafirma el compromiso del país con una agenda de integración basada en la apertura de mercados, reglas claras y beneficios mutuos.

El proceso de negociación del acuerdo se extendió por más de una década. El TLC fue suscrito en 2011 y ratificado por el Congreso guatemalteco en 2013.

Tras una pausa, ambos países retomaron las negociaciones en 2024 y alcanzaron un protocolo modificatorio que destrabó su entrada en vigencia. El gobierno peruano formalizó la ratificación mediante el Decreto Supremo N° 023-2026-RE, publicado en mayo de este año.

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