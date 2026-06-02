Sekou Gassama se va de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026: “La administración ya negocia con su agencia”

Sekou Gassama se va de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes prepara una reestructuración en su plantilla para buscar mejores resultados en el Torneo Clausura 2026, tras la eliminación en los torneos internacionales y no lograr el título del Apertura. El entrenador Héctor Cúper y la dirigencia definieron el futuro de Sekou Gassama.

El delantero, que llegó como apuesta de Álvaro Barco y con el respaldo del entonces técnico Javier Rabanal, no logró consolidarse. Durante la gestión del español, Gassama tuvo pocas oportunidades. Esta situación se acentuó con la salida del europeo y la llegada de Jorge Araujo como interino, etapa en la que dejó de ser considerado en las convocatorias.

Con el arribo de Héctor Cúper, Gassama sumó minutos en cuatro encuentros, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1, lo que abrió la posibilidad de que continuara en el plantel para el segundo semestre. Finalmente, la directiva decidió que el delantero no seguirá en el club.

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Según información del periodista Gustavo Peralta, Universitario ya negocia con la agencia que representa a Gassama para concretar su desvinculación. “CONFIRMADO: Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes. La administración del club crema ya negocia con la agencia que representa al delantero para llegar a un acuerdo y anunciar formalmente su salida”, publicó en su cuenta de X.

Sekou Gassama no continuará en Universitario para el Torneo Clausura 2026. Créditos: Gustavo Peralta.

La salida de Sekou Gassama profundiza la dificultad que ha tenido Universitario en la búsqueda de un centrodelantero efectivo en los últimos años. Se esperaba que la llegada de Álvaro Barco como director deportivo revirtiera esa tendencia, pero la incorporación del senegalés, quien arrastraba un largo periodo de inactividad y un bajo registro goleador, acentuó el problema.

La ‘U’ recorrió un camino que incluyó a Emanuel Herrera y Diego Dorregaray, siguió con la llegada de Diego Churín y más recientemente la de Gassama. A diferencia de los anteriores, que lograron convertir en partidos oficiales, el delantero africano deja el club sin goles en competencias oficiales; solo anotó en un amistoso frente a Liga de Quito.

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El senegalés anotó su primer tanto con la camiseta 'crema' en amistoso. Créditos: Universitario / X.

Las últimas palabras de Sekou Gassama

Las declaraciones de Sekou Gassama tras el triunfo 2-1 ante Sport Huancayo anticiparon la resolución que luego adoptó la directiva. El delantero senegalés reconoció que no logró entregar su mejor versión y expresó que no cumplió con las expectativas de la hinchada de Universitario, asumiendo una autocrítica por su rendimiento.

"La verdad que no te puedo decir que he estado bien porque la gente esperaba mucho de mí, yo también esperaba de mí“, exclamó en primera instancia. Luego, añadió: ”Siempre con mucha tranquilidad que todo está en mano de Dios. Yo estoy trabajando tranquilo, como todo este tiempo se habla de todo, pero yo estoy ajeno a eso".

El delantero hispano-senegalés habló de su futuro en la 'U' luego del triunfo sobre Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)

El nuevo delantero de Universitario: ¿Ruidíaz o Lapadula?

Universitario inició gestiones para incorporar un nuevo delantero tras negociar la salida de Sekou Gassama. La dirigencia, liderada por Antonio García Pye y Franco Velazco, tiene como principal objetivo a Raúl Ruidíaz, quien recientemente expresó su interés en regresar al club tanto en redes sociales como en declaraciones públicas.

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Además de Ruidíaz, el club mantiene conversaciones con Gianluca Lapadula. La ‘U’ le presentó una oferta formal que incluye un plan de vida para su familia, contemplando la educación de sus hijas, con el propósito de convencerlo a dejar Italia y sumarse a la Primera División de Perú.

A la lista de opciones se suma Renzo López, delantero uruguayo de 32 años y 1,92 metros de altura, que actualmente juega en Vitoria, equipo de la Serie B de Brasil. Su perfil resulta diferente al de Ruidíaz y Lapadula.

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