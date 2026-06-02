Karla Tarazona y Christian Domínguez muestran sus últimas horas solteros antes de casarse: “No podemos dormir”

Karla Tarazona y Christian Domínguez posan sonrientes, formando un corazón con sus manos, durante sus últimas horas como solteros antes de su matrimonio.

La expectativa por el enlace de Karla Tarazona y Christian Domínguez ha crecido en las últimas horas luego de que la pareja documentara en redes sociales cómo vive la antesala de su matrimonio. Ambos mostraron su cercanía y nerviosismo durante la madrugada del 2 de junio, horas antes de su ceremonia civil, lo que atrajo la atención de seguidores y curiosos.

La boda, programada para este martes en un entorno privado, representa un nuevo capítulo en la historia personal de Tarazona y Domínguez. Después de retomar su relación tras un periodo de separación y compartir la crianza de un hijo, optaron por formalizar su reconciliación con una unión discreta. La decisión llegó tras el proceso de divorcio del cantante, lo que marcó un punto de inflexión en la pareja.

Durante los días previos, los novios publicaron en sus cuentas de Instagram detalles sobre los preparativos. Imágenes de los trajes, el peinado y otros aspectos del evento circularon ampliamente. Sin embargo, una fotografía reciente sorprendió a muchos: a pesar de la tradición que sugiere que los futuros esposos deben pasar la noche anterior separados, ambos optaron por permanecer juntos.

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Karla Tarazona y Christian Domínguez posan sonrientes en un retrato que remite a su boda, valorada en 12 mil dólares según su wedding planner.

En la madrugada, Domínguez compartió una historia desde su cuenta en la que aparece junto a Tarazona realizando ejercicios físicos, lo que evidenció la ansiedad que acompaña las horas previas al enlace.

“Esta parte de nuestra vida, siendo la 1 a.m., se llama ansiedad, jiji no podemos dormir. Y en unas horas llegan todos, Dios jajaja”, escribió el cantante, reflejando el ambiente de inquietud y expectativa.

La publicación fue replicada por Tarazona, quien admitió sentirse nerviosa ante la inminente boda. Aunque se sabe que el evento será sencillo y con pocos lujos, la expectativa en torno a la unión civil no ha disminuido. Muchos seguidores aguardan detalles de la ceremonia, que se presenta como una celebración íntima y reservada para familiares y amigos cercanos.

Christian Domínguez se ejercita en el gimnasio, combatiendo la ansiedad en las últimas horas antes de su boda con Karla Tarazona.

¿En cuánto está valorizada la boda de Karla y Christian?

La organización del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez ha estado a cargo del wedding planner Ricardo Parra, quien brindó información sobre los aspectos más relevantes y económicos de la ceremonia. De acuerdo con Parra, el evento se caracteriza por el concepto “romantic chic minimal white”, predominando los tonos blancos y una estética elegante, pero sin ostentación.

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Uno de los detalles más comentados es el diseño de los anillos. Según Parra, “el anillo de la novia tendrá diamantes incrustados, mientras que el del cantante será un modelo clásico”. Este elemento busca resaltar la sencillez y el gusto personal de los contrayentes.

Frente a los rumores sobre posibles canjes o acuerdos publicitarios, el wedding planner aclaró que no existen canjes en la organización de la boda. Aunque la pareja ha compartido en redes sociales las marcas con las que trabajaron, Parra aseguró que “tienen contrato con todos y se está pagando”.

Ricardo Parra aseguró que la pareja no está tirando la casa por la ventana, sino que busca tener una ceremonia íntima y sencilla | Magaly TV La Firme

Respecto al estilo de la celebración, Parra indicó que el enfoque es clásico y tradicional. “No están botando la casa por la ventana, pero sí están teniendo detalles para ellos, para su comodidad”, señaló. El menú, según el organizador, incluye un buffet de carnes, pastas y ensaladas, además de coctelería clásica, todo orientado a brindar una experiencia agradable y sin extravagancias.

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Un dato relevante es el costo de la boda. Parra detalló que “el vestido de la novia está valorizado en poco más de 3 mil dólares, pero en general, la celebración tiene aproximadamente una inversión de casi 12 mil dólares”. Estos números confirman que, aunque se trata de un evento especial, los novios han optado por priorizar la sencillez y la cercanía.