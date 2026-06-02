Perú

Silvana Robles solicita al Ejecutivo y al Congreso priorizar proyectos en Junín, Ayacucho y el Vraem

La legisladora advirtió sobre la falta de servicios básicos y obras pendientes en Junín, Ayacucho y el Vraem, y reclamó que el presupuesto nacional contemple soluciones para estas regiones

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Robles reclamó la asignación de presupuesto para proyectos de agua, saneamiento, salud y educación en Junín, Ayacucho y el Vraem
Robles reclamó la asignación de presupuesto para proyectos de agua, saneamiento, salud y educación en Junín, Ayacucho y el Vraem

La congresista y presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Silvana Robles, solicitó al Ejecutivo y al Parlamento, en particular a la Comisión de Presupuesto, que se dé prioridad a los proyectos relevantes en Junín, región que representa, así como en Ayacucho y Cusco.

Elegida nuevamente como senadora para el próximo Congreso bicameral, Robles señaló que en Junín hay numerosos proyectos pendientes que requieren financiamiento. Por este motivo, expresó su expectativa de que tanto el Gobierno como el Legislativo atiendan sus demandas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región.

“Espero que se brinde el presupuesto adecuado para que los pobladores cuenten con servicios básicos, que no hay en muchas localidades, desde agua, desagüe, luz, así como la falta de carreteras, centros de salud y colegios”, indicó.

La parlamentaria precisó que en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), especialmente en la provincia de La Convención y el distrito de Villa Kintiarina, la población carece de sistema de captación de agua, reservorios y otros servicios esenciales.

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Silvana Robles
Señaló que numerosas localidades carecen de servicios esenciales como agua potable, desagüe, electricidad, carreteras y centros educativos

“Hay un proyecto para la creación y ampliación del saneamiento básico en varias localidades de Villa Kintiarina el cual necesita respaldo del gobierno de José Balcázar y el Parlamento, por lo que espero se brinde el presupuesto a fin de cerrar brechas de infraestructura y salud”, manifestó.

Robles explicó que, en esa jurisdicción, la culminación de la obra permitiría reducir de manera significativa las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) y la parasitosis infantil, ya que se garantizaría el acceso a agua potable. Esto contribuiría al desarrollo socioeconómico de las comunidades agrícolas del distrito del Vraem, en Cusco.

En febrero de este año, la legisladora denunció el abandono estatal de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, en la localidad de San Martín de Tiopampa, distrito de Santiago de Lucanamarca, Ayacucho, donde continúa pendiente la asignación de recursos para la ampliación y mejora de la infraestructura en beneficio de los estudiantes.

Alertó sobre el abandono estatal en instituciones educativas de Ayacucho, con obras pendientes por falta de financiamiento
Alertó sobre el abandono estatal en instituciones educativas de Ayacucho, con obras pendientes por falta de financiamiento

“He visitado diversos departamentos del país, no solo en esta semana de representación, sino porque siempre estoy haciendo seguimiento a la situación de la educación en el Perú y, lamentablemente, tengo que decir que muchos colegios no cuentan con la infraestructura adecuada”, afirmó.

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El Vraem es una zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones de Perú en la que existen grandes plantaciones ilícitas de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, además de ser el último bastión por el que se desplazan los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en alianza con cárteles del narcotráfico, según las autoridades.

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