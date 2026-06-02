Perú

Vecinos de Independencia denuncian que viven bajo amenaza por presencia de pandilleros en sector Túpac Amaru

Habitantes de Los Guayabos exigen intervención policial y alumbrado público tras detectar presencia de pandilleros que incitan al consumo de estupefacientes entre escolares y familias

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Vecinos del cuarto sector de Independencia enfrentan una situación alarmante por la presencia de pandilleros en el parque Túpac Amaru, donde según testimonios recogidos por Latina, los delincuentes ofrecen drogas a menores de edad y amenazan a quienes intentan detenerlos. La comunidad denuncia la inacción de las autoridades locales y exige el cumplimiento de promesas para mejorar la seguridad y el alumbrado público.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Latina, los residentes del sector han visto cómo el parque se ha transformado en un punto de consumo y venta de drogas.

“Ya tenemos miedo hasta incluso decirles algo porque nos han sacado arma blanca, han sacado cuchillo, nos han amenazado porque dicen que van a sacar pistola”, manifestó.

Residentes de un sector de Lima reportan temor y frustración ante la venta de drogas y amenazas con armas en un parque, mientras esperan acciones concretas de la autoridad municipal| Latina Noticias
Residentes de un sector de Lima reportan temor y frustración ante la venta de drogas y amenazas con armas en un parque, mientras esperan acciones concretas de la autoridad municipal| Latina Noticias

La situación ha generado temor entre quienes frecuentan el área, sobre todo entre las familias con niños. El problema no se limita al horario nocturno. Según testimonios, los pandilleros llegan al parque desde temprano y permanecen durante todo el día, incluso durante la madrugada.

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Un vecino explicó que los escolares de los colegios cercanos, como el colegio mixto Independencia, suelen encontrarse con estos grupos al salir de clases, exponiéndose a un ambiente donde el consumo y la oferta de drogas son constantes.

Denuncian falta de seguridad

Los habitantes afirman que la venta de sustancias ilícitas se realiza a plena luz del día.“Esconden su droga por donde están las plantas, los esconden. Insinúan a los niños”, señaló un residente. Los menores que acuden a jugar en el parque, especialmente entre las tres de la tarde y las siete de la noche, conviven con personas que consumen y comercializan drogas sin restricción.

Residentes de un sector de Lima reportan temor y frustración ante la venta de drogas y amenazas con armas en un parque, mientras esperan acciones concretas de la autoridad municipal
Residentes de un sector de Lima reportan temor y frustración ante la venta de drogas y amenazas con armas en un parque, mientras esperan acciones concretas de la autoridad municipal| Latina Noticias

Las demandas de los vecinos incluyen la instalación de alumbrado público y la presencia permanente del serenazgo municipal. Según los documentos presentados por los propios habitantes, desde el año 2023 solicitan estas mejoras a la Municipalidad de Independencia.

El riesgo ha aumentado debido a que los pandilleros han comenzado a mostrar armas blancas y a amenazar directamente a quienes protestan.

“El señor alcalde vino un día acá al parque y le pedimos toda la vecindad, vino a hablar, nos dijo: ‘Señores, que sí’. Se comprometió a poner el alumbrado, pero nunca lo hizo”, denunció otro vecino.

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Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP) debe prevenir y combatir el delito, patrullar las calles, intervenir ante situaciones de emergencia y realizar investigaciones relacionadas con ilícitos como la venta de drogas o amenazas a la ciudadanía. Su labor abarca la atención de denuncias, la detención de sospechosos y la protección de menores, así como la coordinación con otras entidades estatales para resguardar la seguridad pública. Puedes llamar al 105.
  • El Serenazgo municipal tiene como función vigilar los espacios públicos, disuadir actos delictivos y brindar apoyo inmediato a los vecinos ante alteraciones del orden o emergencias locales. Este cuerpo de seguridad complementa la labor policial mediante rondas permanentes, presencia visible en parques y calles y la canalización de reportes ciudadanos hacia las autoridades competentes, buscando generar un entorno más seguro para los residentes del distrito.

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