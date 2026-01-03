Perú

Líder venezolano en Perú reclama reconocimiento a Edmundo González y advierte temor por represalias en su país

Óscar Pérez, de Unión Venezolana en Perú, enfatizó que el camino hacia la democracia ya fue trazado por el pueblo en las elecciones del pasado julio del 2024 y exige que se respete la voluntad popular

Guardar
Óscar Pérez, de Unión Venezolana, reclamó reconocimiento al nuevo presidente electo y protección para la población ante amenazas de violencia. | Infobae / Clara Giraldo

La madrugada de este sábado marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. La noticia, que se conoció en medio de explosiones y movimientos militares en la capital, generó reacciones inmediatas entre la población venezolana en Perú.

Frente a la Embajada de Venezuela en Lima, Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú, subrayó la expectativa por el pronunciamiento de María Corina Machado y resaltó la importancia de reconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio de 2024, día en que los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente.

“La ruta a la transición a la democracia en Venezuela la escribieron los venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando eligieron a Edmundo González Urrutia como su presidente. La ruta está escrita: es respetar esos resultados”, señaló para Infobae Perú.

Óscar Pérez señala que el
Óscar Pérez señala que el temor a represalias mantiene a muchos venezolanos con “felicidad reprimida”, pues aunque desean celebrar la caída de Maduro, prevalece el miedo a los colectivos armados - Créditos: Clara Giraldo/Infobae.

Pérez advirtió que la principal preocupación en este momento es la seguridad de la población venezolana frente a posibles represalias. “Lo que nos preocupa en este momento es la integridad física de nuestra gente en Venezuela. Ahí está Diosdado Cabello y otra gente vinculada a esta cúpula podrida haciendo llamados a la violencia”, afirmó.

Hizo hincapié en que muchos ciudadanos desean celebrar la captura de Maduro pero temen represalias de los colectivos armados afines al régimen, lo que mantiene una “felicidad reprimida” entre quienes permanecen en el país.

La detención de Nicolás Maduro
La detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores fue recibida con sorpresa por los venezolanos en Perú - Créditos: EFE.

Por ello, el dirigente de Unión Venezolana hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe y proteja a la población durante este proceso de transición. “Los venezolanos no podemos solos para reinstitucionalizar a Venezuela, y por eso el acompañamiento internacional en este momento es fundamental para que no se siga amedrentando a la gente de los barrios de Caracas, de cualquier otra parte del país”, expresó.

Finalmente, Pérez instó a los venezolanos en el exterior a mantener la solidaridad y a elevar oraciones por la seguridad de sus familiares en Venezuela. “Diría, en primer lugar, que recemos por Venezuela, que recemos por nuestros seres queridos en nuestro país”, concluyó, reflejando el sentimiento de preocupación y esperanza que marca a la comunidad venezolana en el Perú tras este nuevo escenario político.

Venezolanos en los exteriores la Embajada de Venezuela

Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima tras el anuncio de la captura y salida del país de Nicolás Maduro, realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia provocó manifestaciones de júbilo y esperanza entre la comunidad venezolana en Perú, que se reunió con banderas y cánticos frente a la sede diplomática para celebrar lo que consideran el inicio de una nueva etapa para su país.

Ciudadanos venezolanos en el extranjero no pueden contener la emoción tras recibir la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Con lágrimas, abrazos y la bandera nacional, expresan su alivio y la esperanza de un nuevo comienzo para su país | América TV

Los asistentes compartieron testimonios de incredulidad y alegría, muchos de ellos entre lágrimas, tras años de crisis y separación familiar. “Venezuela libre, amigo. Atraparon a Maduro. Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”, expresó una joven, mientras otros agradecieron el apoyo de Perú y manifestaron su anhelo de regresar a su tierra.

Sin embargo, la preocupación no desaparece. Migrantes en Lima relataron que sus familiares en Venezuela viven momentos de incertidumbre, con reportes de explosiones, cortes de electricidad y presencia de colectivos armados en varias zonas, lo que genera temor por la seguridad de quienes permanecen en el país. La información fragmentada y la tensión en Caracas contrastan con la celebración en el exterior.

Temas Relacionados

Óscar PérezUnión VenezolanaCayó Nicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaTensión en VenezuelaNicolás MaduroVenezolanos en Perúperu-noticias

Más Noticias

“Somos demasiado grandes como para fijarnos en otros”, el punzante comentario de Pablo Guede sobre evitar el tetracampeonato de Universitario

El técnico de los ‘blanquiazules’ dio detalles de cómo van las negociaciones con Luis Advíncula y precisó cómo definirá al ‘9′ titular en cada uno de los partidos

“Somos demasiado grandes como para

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

La actriz venezolana radicada en Perú compartió un mensaje en redes sociales donde pidió el fin del régimen y mostró su solidaridad con sus compatriotas.

Korina Rivadeneira festeja captura de

Venezolanos en Perú EN VIVO: últimas noticias de la situación de ciudadanos ante la caída de Nicolás Maduro y tensión en su país

Venezolanos en Perú expresaron sorpresa y esperanza tras la captura del dictador Maduro. Muchos temen por sus familias en Venezuela, mientras otros ven posible un cambio político tras años de crisis

Venezolanos en Perú EN VIVO:

Alcalde de Lima celebra la captura de Nicolás Maduro: “Expreso mi solidaridad con el pueblo venezolano”

Renzo Reggiardo destacó la resiliencia y valentía de los venezolanos y subrayó la importancia de que puedan vivir en democracia y paz tras años de crisis, represión y éxodo masivo

Alcalde de Lima celebra la

Asesinan a balazos a ciudadano venezolano cerca de la plaza Dos de Mayo en Lima: recibió 16 disparos

El joven de 24 años fue atacado a plena luz del día en el jirón Arangares y murió camino al hospital Arzobispo Loayza

Asesinan a balazos a ciudadano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima celebra la

Alcalde de Lima celebra la captura de Nicolás Maduro: “Expreso mi solidaridad con el pueblo venezolano”

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Fiscal Sandra Castro queda fuera de las Elecciones: JEE rechaza su candidatura al Senado

Presidente del Congreso de Perú sobre captura de Nicolás Maduro: “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”

“Es la primera vez que Estados Unidos ataca un país sudamericano”, resalta internacionalista peruano

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira festeja captura de

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Magaly Medina viajó a Argentina para hacerse su primer lifting facial

‘La Mackyna’ llevará a Christian Cueva a los tribunales por agresión verbal, amenazas y acoso: “Me ha llamado como 10 veces”

TheGrefg cumple su promesa de visitar Perú para conocer a suscriptor limeño que conquistó Twitch y disfrutar de la gastronomía

DEPORTES

“Somos demasiado grandes como para

“Somos demasiado grandes como para fijarnos en otros”, el punzante comentario de Pablo Guede sobre evitar el tetracampeonato de Universitario

Hernán Barcos fue contundente sobre su polémica salida de Matute: “Se habla mucho porque Alianza Lima vende”

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026