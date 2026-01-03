Líder venezolano en Perú reclama reconocimiento a Edmundo González y advierte temor por represalias en su país

Óscar Pérez, de Unión Venezolana, reclamó reconocimiento al nuevo presidente electo y protección para la población ante amenazas de violencia. | Infobae / Clara Giraldo

La madrugada de este sábado marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. La noticia, que se conoció en medio de explosiones y movimientos militares en la capital, generó reacciones inmediatas entre la población venezolana en Perú.

Frente a la Embajada de Venezuela en Lima, Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú, subrayó la expectativa por el pronunciamiento de María Corina Machado y resaltó la importancia de reconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio de 2024, día en que los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente.

“La ruta a la transición a la democracia en Venezuela la escribieron los venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando eligieron a Edmundo González Urrutia como su presidente. La ruta está escrita: es respetar esos resultados”, señaló para Infobae Perú.

Óscar Pérez señala que el temor a represalias mantiene a muchos venezolanos con “felicidad reprimida”, pues aunque desean celebrar la caída de Maduro, prevalece el miedo a los colectivos armados - Créditos: Clara Giraldo/Infobae.

Pérez advirtió que la principal preocupación en este momento es la seguridad de la población venezolana frente a posibles represalias. “Lo que nos preocupa en este momento es la integridad física de nuestra gente en Venezuela. Ahí está Diosdado Cabello y otra gente vinculada a esta cúpula podrida haciendo llamados a la violencia”, afirmó.

Hizo hincapié en que muchos ciudadanos desean celebrar la captura de Maduro pero temen represalias de los colectivos armados afines al régimen, lo que mantiene una “felicidad reprimida” entre quienes permanecen en el país.

La detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores fue recibida con sorpresa por los venezolanos en Perú - Créditos: EFE.

Por ello, el dirigente de Unión Venezolana hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe y proteja a la población durante este proceso de transición. “Los venezolanos no podemos solos para reinstitucionalizar a Venezuela, y por eso el acompañamiento internacional en este momento es fundamental para que no se siga amedrentando a la gente de los barrios de Caracas, de cualquier otra parte del país”, expresó.

Finalmente, Pérez instó a los venezolanos en el exterior a mantener la solidaridad y a elevar oraciones por la seguridad de sus familiares en Venezuela. “Diría, en primer lugar, que recemos por Venezuela, que recemos por nuestros seres queridos en nuestro país”, concluyó, reflejando el sentimiento de preocupación y esperanza que marca a la comunidad venezolana en el Perú tras este nuevo escenario político.

Venezolanos en los exteriores la Embajada de Venezuela

Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima tras el anuncio de la captura y salida del país de Nicolás Maduro, realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia provocó manifestaciones de júbilo y esperanza entre la comunidad venezolana en Perú, que se reunió con banderas y cánticos frente a la sede diplomática para celebrar lo que consideran el inicio de una nueva etapa para su país.

Ciudadanos venezolanos en el extranjero no pueden contener la emoción tras recibir la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Con lágrimas, abrazos y la bandera nacional, expresan su alivio y la esperanza de un nuevo comienzo para su país | América TV

Los asistentes compartieron testimonios de incredulidad y alegría, muchos de ellos entre lágrimas, tras años de crisis y separación familiar. “Venezuela libre, amigo. Atraparon a Maduro. Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”, expresó una joven, mientras otros agradecieron el apoyo de Perú y manifestaron su anhelo de regresar a su tierra.

Sin embargo, la preocupación no desaparece. Migrantes en Lima relataron que sus familiares en Venezuela viven momentos de incertidumbre, con reportes de explosiones, cortes de electricidad y presencia de colectivos armados en varias zonas, lo que genera temor por la seguridad de quienes permanecen en el país. La información fragmentada y la tensión en Caracas contrastan con la celebración en el exterior.